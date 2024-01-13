鬼聲陰影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
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《鬼聲陰》於1.25 在香港上映！《鬼聲陰》由納得克, 丹妮絲潔莉爾查, 拉塔娃蒂婉通主演，東方新地為你整合《鬼聲陰》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《鬼聲陰》7大入場前必看重點
《鬼聲陰》重點一丨電影詳情
《鬼聲陰》重點二丨劇情簡介
《鬼聲陰》重點三丨鬼聲陰影評
《鬼聲陰》重點四丨電影預告
《鬼聲陰》重點五丨預告片段曝光
《鬼聲陰》重點六丨電影彩蛋
《鬼聲陰》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《鬼聲陰》重點一丨電影詳情
|《鬼聲陰》電影詳情
|名稱
|鬼聲陰 (Death Whisperer)
|片種
|恐怖,驚慄
|編劇
|—
|導演
|塔偉華溫泰
|主演
|納得克, 丹妮絲潔莉爾查, 拉塔娃蒂婉通
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|泰語 (中英文字幕)
|上映
|2024年1月25日, Thu (公映)
《鬼聲陰》重點二丨劇情簡介
鬼聲陰劇情講述1972年，位於北碧府的偏遠村莊，一名少女離奇死亡。詭異傳聞令從軍多年的亞克（納得克 飾）決定回鄉探望家人，並從大妹阿雅（丹妮絲潔莉爾查 飾）口中得知，二妹妍恩（拉塔娃蒂婉通 飾）自從聽到怪聲後，終日臥病在床，更性情大變…她的種種不尋常跡象，與離奇死亡的少女如出一轍。為了救回妹妹，亞克不但請來法師幫忙驅邪，更奮不顧身，率領家人與凶靈展開連場惡鬥！
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《鬼聲陰》重點三丨鬼聲陰影評
影評有待更新
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《鬼聲陰》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《鬼聲陰》重點五丨預告片段曝光
《鬼聲陰》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有鬼聲陰彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《鬼聲陰》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《鬼聲陰》劇情大綱是什麼？
《鬼聲陰》描述1972年，位於北碧府的偏遠村莊，…詳情請看
《鬼聲陰》演員角色包括誰？
《鬼聲陰》演員角色包括納得克, 丹妮絲潔…詳情請看
圖片來源：鬼聲陰電影劇照