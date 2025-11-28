魔海奇緣 真人版

魔海奇緣 真人版影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！7.9上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

魔海奇緣 真人版影評｜《魔海奇緣 真人版》於7.9在香港上映！東方新地為你整合《魔海奇緣 真人版》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

魔海奇緣 真人版影評｜入場前7大必看劇情

《魔海奇緣 真人版》必看一丨電影詳情
《魔海奇緣 真人版》必看二丨劇情簡介
《魔海奇緣 真人版》必看三丨《魔海奇緣 真人版》影評
《魔海奇緣 真人版》必看四丨電影預告
《魔海奇緣 真人版》必看五丨預告片段曝光
《魔海奇緣 真人版》必看六丨電影彩蛋
《魔海奇緣 真人版》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《魔海奇緣 真人版》必看一丨電影詳情

《魔海奇緣 真人版》電影詳情
名稱 魔海奇緣 真人版 (Moana)
片種 冒險,動作
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年7月9日, Thu (公映)

回到目錄

魔海奇緣 真人版
魔海奇緣 真人版（圖片來源：魔海奇緣 真人版電影劇照)

《魔海奇緣 真人版》必看二丨劇情簡介

被海洋選中的海島少女慕安娜為了拯救族人，決定打破禁忌獨自出海冒險，其間遇上半神半人的英雄茂宜，聯手對抗黑暗勢力，展開一場奇幻刺激的海上歷險！
回到目錄

《魔海奇緣 真人版》必看三丨魔海奇緣 真人版影評

影評有待更新
回到目錄

《魔海奇緣 真人版》必看四丨電影預告

魔海奇緣 真人版預告講述迪士尼真人版《魔海奇緣》(Moana)發佈首支預告及海報，航海少女慕安娜和半人半神茂宜又再展開全新歷險航程，今次由動畫向真人電影進發！預告片展現了島國蒙圖努爾壯麗景色、色彩繽紛的島民生活、一起跳舞的族人，以及Catherine Laga’aia飾演的慕安娜在海浪間高唱一句「I Am Moana」的震撼畫面，重現奇幻刺激的海上歷險。迪士尼繼《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin) 後，再將經典動畫真人化，今次就選了近年來最受歡迎的動畫之一《魔海奇緣》。2016年上映的《魔海奇緣》動畫全球總票房高達6.8億美元，更榮獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」。2024年《魔海奇緣2》全球總票房更超越10億美元，並贏得金球獎「最佳動畫」提名。兩大主角慕安娜和茂宜深得人心，成為觀眾最喜愛的迪士尼角色之一。今次開拍真人版，最大驚喜肯定是請來動畫版聲演茂宜的大隻佬The Rock狄維莊遜 (Dwayne Johnson)，真身上陣演繹同一角色。外國傳媒早前拍攝到狄維莊遜的茂宜造型，一身超健碩身型，配上一頭長鬈髮、全身紋身和土著服飾，與動畫版茂宜一模一樣入型入格！原來茂宜這個角色靈感源於狄維莊遜的祖父High Chief Peter Miavia，對大隻佬別具意義，「我是本著祖父的精神來演繹茂宜真人版！」難怪狄維莊遜百分百投入角色，更親自擔任電影監製。女主角慕安娜由千挑細選下由17歲澳洲女新人Catherine Laga’aia擔演。她的一頭長鬈髮、蜜色皮膚、青春活力，更與慕安娜擁有同一波利尼西亞血統，完全與角色形神俱似。全片在夏威夷小島實地拍攝，以全新形式活現航海少女慕安娜的海洋大歷險故事，絕對令人期待！

回到目錄

《魔海奇緣 真人版》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《魔海奇緣 真人版》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有魔海奇緣 真人版彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《魔海奇緣 真人版》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看魔海奇緣 真人版上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：魔海奇緣 真人版電影劇照

熱門文章

 