魔海奇緣 真人版影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！7.9上映

魔海奇緣 真人版影評｜入場前7大必看劇情
《魔海奇緣 真人版》必看一丨電影詳情
《魔海奇緣 真人版》必看二丨劇情簡介
《魔海奇緣 真人版》必看三丨《魔海奇緣 真人版》影評
《魔海奇緣 真人版》必看四丨電影預告
《魔海奇緣 真人版》必看五丨預告片段曝光
《魔海奇緣 真人版》必看六丨電影彩蛋
《魔海奇緣 真人版》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《魔海奇緣 真人版》必看一丨電影詳情
|《魔海奇緣 真人版》電影詳情
|名稱
|魔海奇緣 真人版 (Moana)
|片種
|冒險,動作
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年7月9日, Thu (公映)
《魔海奇緣 真人版》必看二丨劇情簡介
被海洋選中的海島少女慕安娜為了拯救族人，決定打破禁忌獨自出海冒險，其間遇上半神半人的英雄茂宜，聯手對抗黑暗勢力，展開一場奇幻刺激的海上歷險！
《魔海奇緣 真人版》必看三丨魔海奇緣 真人版影評
影評有待更新
《魔海奇緣 真人版》必看四丨電影預告
魔海奇緣 真人版預告講述迪士尼真人版《魔海奇緣》(Moana)發佈首支預告及海報，航海少女慕安娜和半人半神茂宜又再展開全新歷險航程，今次由動畫向真人電影進發！預告片展現了島國蒙圖努爾壯麗景色、色彩繽紛的島民生活、一起跳舞的族人，以及Catherine Laga’aia飾演的慕安娜在海浪間高唱一句「I Am Moana」的震撼畫面，重現奇幻刺激的海上歷險。迪士尼繼《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin) 後，再將經典動畫真人化，今次就選了近年來最受歡迎的動畫之一《魔海奇緣》。2016年上映的《魔海奇緣》動畫全球總票房高達6.8億美元，更榮獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」。2024年《魔海奇緣2》全球總票房更超越10億美元，並贏得金球獎「最佳動畫」提名。兩大主角慕安娜和茂宜深得人心，成為觀眾最喜愛的迪士尼角色之一。今次開拍真人版，最大驚喜肯定是請來動畫版聲演茂宜的大隻佬The Rock狄維莊遜 (Dwayne Johnson)，真身上陣演繹同一角色。外國傳媒早前拍攝到狄維莊遜的茂宜造型，一身超健碩身型，配上一頭長鬈髮、全身紋身和土著服飾，與動畫版茂宜一模一樣入型入格！原來茂宜這個角色靈感源於狄維莊遜的祖父High Chief Peter Miavia，對大隻佬別具意義，「我是本著祖父的精神來演繹茂宜真人版！」難怪狄維莊遜百分百投入角色，更親自擔任電影監製。女主角慕安娜由千挑細選下由17歲澳洲女新人Catherine Laga’aia擔演。她的一頭長鬈髮、蜜色皮膚、青春活力，更與慕安娜擁有同一波利尼西亞血統，完全與角色形神俱似。全片在夏威夷小島實地拍攝，以全新形式活現航海少女慕安娜的海洋大歷險故事，絕對令人期待！
《魔海奇緣 真人版》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《魔海奇緣 真人版》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有魔海奇緣 真人版彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《魔海奇緣 真人版》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看魔海奇緣 真人版上映時間、場-次及預售情況：