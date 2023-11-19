魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映
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《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》於11.23 在香港上映！《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》由配音: 李幸倪, 林奕匡, 廖子妤, 周祉君主演，東方新地為你整合《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》7大入場前必看重點
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點一丨電影詳情
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點二丨劇情簡介
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點三丨魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)影評
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點四丨電影預告
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點五丨預告片段曝光
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點六丨電影彩蛋
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點一丨電影詳情
|《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》電影詳情
|名稱
|魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版) (Trolls Band Together)
|片種
|動畫,動作,喜劇
|編劇
|—
|導演
|華特道恩
|主演
|配音: 李幸倪, 林奕匡, 廖子妤, 周祉君
|片長
|1小時31分
|級別
|I 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年11月19日, Sun (優先場)
2023年11月23日, Thu (公映)
《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點二丨劇情簡介
魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)劇情講述寶寶（Poppy）和阿班（Branch）由好友發展成為情侶後，她更發現對方有著不為人知的過去—— 阿班曾經是她最喜歡夾BAND男團BroZone 的一員，還有四個兄弟：阿發（Floyd）、莊道理（John Dory）、史詩（Spruce）、阿奇（Clay）。可惜當阿班還是個小孩時，BroZone就解散了，從此阿班也再沒有見過兄弟幫。 來到今日，兄弟幫之阿發因出色音樂天賦，而被一對邪惡流行歌星惡棍菲凡（Velvet）和菲尼（Veneer） 綁架，寶寶和阿班唯有聯手出動，長途跋涉、千辛萬苦拯救阿發出來讓兄弟重聚，令音樂精神得以最勁延續⋯⋯
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《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點三丨魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)影評
影評有待更新
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《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：魔髮精靈：夾BAND天團 (粵語版)電影劇照