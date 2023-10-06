鴨仔也移民

鴨仔也移民影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.8 上映

電影影評
東方新地

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《鴨仔也移民》於2.8 在香港上映！東方新地為你整合《鴨仔也移民》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《鴨仔也移民》7大入場前必看重點

《鴨仔也移民》重點一丨電影詳情
《鴨仔也移民》重點二丨劇情簡介
《鴨仔也移民》重點三丨鴨仔也移民影評
《鴨仔也移民》重點四丨電影預告
《鴨仔也移民》重點五丨預告片段曝光
《鴨仔也移民》重點六丨電影彩蛋
《鴨仔也移民》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《鴨仔也移民》重點一丨電影詳情

《鴨仔也移民》電影詳情
名稱 鴨仔也移民 (Migration)
片種 動畫
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2024年2月8日, Thu (公映)
鴨仔也移民電影劇照
鴨仔也移民 （圖片來源：鴨仔也移民電影劇照）

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《鴨仔也移民》重點二丨劇情簡介

鴨仔也移民劇情講述劇情簡介有待更新
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《鴨仔也移民》重點三丨鴨仔也移民影評

影評有待更新
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《鴨仔也移民》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《鴨仔也移民》重點五丨預告片段曝光

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《鴨仔也移民》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有鴨仔也移民彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《鴨仔也移民》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：鴨仔也移民電影劇照

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