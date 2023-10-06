鴨仔也移民影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.8 上映
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《鴨仔也移民》於2.8 在香港上映！東方新地為你整合《鴨仔也移民》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《鴨仔也移民》7大入場前必看重點
《鴨仔也移民》重點一丨電影詳情
《鴨仔也移民》重點二丨劇情簡介
《鴨仔也移民》重點三丨鴨仔也移民影評
《鴨仔也移民》重點四丨電影預告
《鴨仔也移民》重點五丨預告片段曝光
《鴨仔也移民》重點六丨電影彩蛋
《鴨仔也移民》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《鴨仔也移民》重點一丨電影詳情
|《鴨仔也移民》電影詳情
|名稱
|鴨仔也移民 (Migration)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年2月8日, Thu (公映)
《鴨仔也移民》重點二丨劇情簡介
鴨仔也移民劇情講述劇情簡介有待更新
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《鴨仔也移民》重點三丨鴨仔也移民影評
影評有待更新
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《鴨仔也移民》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《鴨仔也移民》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：鴨仔也移民電影劇照