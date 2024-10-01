麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.5 上映優先場
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《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》於10.5 在香港上映！東方新地為你整合《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》7大入場前必看重點
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點一丨電影詳情
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點二丨劇情簡介
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點三丨麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫影評
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點四丨電影預告
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點五丨預告片段曝光
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點六丨電影彩蛋
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點一丨電影詳情
|《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》電影詳情
|名稱
|麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫 (ANPANMAN: Baikinman and Lulun in the Picture Book)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|川越 淳
|主演
|—
|片長
|1小時
|級別
|I 級
|語言
|粵語
|上映
|2024年10月5日, Sat (優先場)
2024年10月10日, Thu (公映)
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點二丨劇情簡介
麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫劇情講述有一天，細菌人發現了一本圖畫書。他聽到圖畫書裡有個聲音說：「細菌人，愛與勇氣的戰士，來幫助我吧！」然後就被圖畫書捲進去來到沙漠外的大森林裡面，他遇見了森林精靈路倫。路倫最初不敢鼓起勇氣，邀請細菌人幫她打敗在森林中搗亂的吸吸大象。雖然路倫一開始想放棄，但看到細菌人勇敢面對以及永不放棄的精神，給了她勇氣。每當面對吸吸大象強勢攻撃，他們屢次被打敗，在絕望之際，細菌人對路倫說：「去找麵包超人來吧！」麵包超人和細菌人能夠打敗吸吸大象嗎?出發吧！讓我們一起參與一場圖畫書世界的大冒險！
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《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點三丨麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫影評
影評有待更新
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《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點五丨預告片段曝光
《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：麵包超人大電影：細菌人與圖畫書的路倫電影劇照