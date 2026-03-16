黑幫大佬我唔做影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.18上映
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黑幫大佬我唔做影評｜《黑幫大佬我唔做》於3.18在香港上映！東方新地為你整合《黑幫大佬我唔做》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
黑幫大佬我唔做影評｜入場前7大必看劇情
《黑幫大佬我唔做》必看一丨電影詳情
《黑幫大佬我唔做》必看二丨劇情簡介
《黑幫大佬我唔做》必看三丨《黑幫大佬我唔做》影評
《黑幫大佬我唔做》必看四丨電影預告
《黑幫大佬我唔做》必看五丨預告片段曝光
《黑幫大佬我唔做》必看六丨電影彩蛋
《黑幫大佬我唔做》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《黑幫大佬我唔做》必看一丨電影詳情
|《黑幫大佬我唔做》電影詳情
|名稱
|黑幫大佬我唔做 (Boss)
|片種
|動作,喜劇
|編劇
|—
|導演
|羅喜燦
|主演
|趙宇鎮,鄭敬淏
|片長
|1小時39分
|級別
|待定
|語言
|韓語 (英文 字幕)
|上映
|2026年3月18日, Wed (公映)
《黑幫大佬我唔做》必看二丨劇情簡介
幫派元老過世，兩位接班人卻對權位毫無興趣。立志實現餐廳連鎖夢的順泰與剛剛出獄想追尋跳舞夢的強表，皆已準備金盆洗手。正當社團為繼承人選不知所措之際，唯獨衝動憨直、不夠精明的板虎認真想做老大。一場「誰都不想贏」的競爭隨即展開，一次又一次的讓賽鬧出無數笑話。改編香港電影《飛砂風中轉》，戲謔黑社會社團的刻板印象，重新審視權力鬥爭的荒誕，爆笑顛覆黑幫電影敘事中的野心鬥爭。在現今世代，這種荒謬的社團，到底還有誰會想做老大呢？
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《黑幫大佬我唔做》必看三丨黑幫大佬我唔做影評
影評有待更新
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《黑幫大佬我唔做》必看四丨電影預告
預告有待更新
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《黑幫大佬我唔做》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《黑幫大佬我唔做》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有黑幫大佬我唔做彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《黑幫大佬我唔做》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看黑幫大佬我唔做上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：黑幫大佬我唔做電影劇照