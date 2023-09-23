黑社會影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.23 上映
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《黑社會》於9.23 在香港上映！《黑社會》由任達華, 梁家輝, 古天樂, 張家輝主演，東方新地為你整合《黑社會》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《黑社會》7大入場前必看重點
《黑社會》重點一丨電影詳情
《黑社會》重點二丨劇情簡介
《黑社會》重點三丨黑社會影評
《黑社會》重點四丨電影預告
《黑社會》重點五丨預告片段曝光
《黑社會》重點六丨電影彩蛋
《黑社會》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《黑社會》重點一丨電影詳情
|《黑社會》電影詳情
|名稱
|黑社會 (Election)
|片種
|劇情,犯罪
|編劇
|—
|導演
|杜琪峰
|主演
|任達華, 梁家輝, 古天樂, 張家輝
|片長
|1小時41分
|級別
|III 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年9月23日, Sat (重映)
2005年11月11日, Fri (公映)
《黑社會》重點二丨劇情簡介
黑社會劇情講述『和聯勝』是香港最具江湖地位的社團，兩年一度的扛把子選舉，由阿樂與大D競爭。所以雙方想盡辦法，各自拉攏江湖中擁有投票權的大哥級人物，選舉由阿樂勝出，大D不服，企圖搶奪「和聯勝」最高權力象徵的「龍頭棍」，以阻止阿樂登位。而在雙方人馬混戰期間，龍頭棍竟然下落不明，阿樂與大D旗下人馬在香港及大陸展開搜尋「龍頭棍」之跨境爭奪戰，而香港本島的江湖內戰亦一觸即發…
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《黑社會》重點三丨黑社會影評
影評有待更新
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《黑社會》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《黑社會》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：黑社會電影劇照