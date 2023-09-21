點點星光影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.1 上映
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《點點星光》於10.1 在香港上映！《點點星光》由朱英瑞, 鐘煒鋒, 李榮歡, 李榮樂, 賴宣治主演，東方新地為你整合《點點星光》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《點點星光》7大入場前必看重點
《點點星光》重點一丨電影詳情
《點點星光》重點二丨劇情簡介
《點點星光》重點三丨點點星光影評
《點點星光》重點四丨電影預告
《點點星光》重點五丨預告片段曝光
《點點星光》重點六丨電影彩蛋
《點點星光》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《點點星光》重點一丨電影詳情
|《點點星光》電影詳情
|名稱
|點點星光 (Starry Road)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|謝德炬, 黃展昌
|主演
|朱英瑞, 鐘煒鋒, 李榮歡, 李榮樂, 賴宣治
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2023年10月1日, Sun (公映)
《點點星光》重點二丨劇情簡介
點點星光劇情講述廣州一所普通的鄉村小學，在沒有跳繩經驗的老師帶領下，短短一年時間就勇奪跳繩世界冠軍，此後幾年共培養出33名世界冠軍、打破10多項跳繩世界紀錄，成為各 大媒體爭相報道的寵兒。他們的勵志故事，鼓舞更多後來者，向夢想出發。
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《點點星光》重點三丨點點星光影評
影評有待更新
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《點點星光》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《點點星光》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：點點星光電影劇照