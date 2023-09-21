點點星光

點點星光影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.1 上映

電影影評
東方新地

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《點點星光》於10.1 在香港上映！《點點星光》由朱英瑞, 鐘煒鋒, 李榮歡, 李榮樂, 賴宣治主演，東方新地為你整合《點點星光》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《點點星光》7大入場前必看重點

《點點星光》重點一丨電影詳情
《點點星光》重點二丨劇情簡介
《點點星光》重點三丨點點星光影評
《點點星光》重點四丨電影預告
《點點星光》重點五丨預告片段曝光
《點點星光》重點六丨電影彩蛋
《點點星光》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《點點星光》重點一丨電影詳情

《點點星光》電影詳情
名稱 點點星光 (Starry Road)
片種 劇情
編劇
導演 謝德炬, 黃展昌
主演 朱英瑞, 鐘煒鋒, 李榮歡, 李榮樂, 賴宣治
片長 待定
級別 待定
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2023年10月1日, Sun (公映)
點點星光電影劇照
點點星光 （圖片來源：點點星光電影劇照）

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《點點星光》重點二丨劇情簡介

點點星光劇情講述廣州一所普通的鄉村小學，在沒有跳繩經驗的老師帶領下，短短一年時間就勇奪跳繩世界冠軍，此後幾年共培養出33名世界冠軍、打破10多項跳繩世界紀錄，成為各 大媒體爭相報道的寵兒。他們的勵志故事，鼓舞更多後來者，向夢想出發。
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《點點星光》重點三丨點點星光影評

影評有待更新
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《點點星光》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《點點星光》重點五丨預告片段曝光

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《點點星光》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有點點星光彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《點點星光》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：點點星光電影劇照

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