鼓手影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.18 上映
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《鼓手》於11.18 在香港上映！《鼓手》由張國榮, 盧大偉, 吳回, 法蘭卡比奧, 周秀蘭主演，東方新地為你整合《鼓手》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《鼓手》7大入場前必看重點
《鼓手》重點一丨電影詳情
《鼓手》重點二丨劇情簡介
《鼓手》重點三丨鼓手影評
《鼓手》重點四丨電影預告
《鼓手》重點五丨預告片段曝光
《鼓手》重點六丨電影彩蛋
《鼓手》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《鼓手》重點一丨電影詳情
|《鼓手》電影詳情
|名稱
|鼓手 (The Drummer)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|張國榮, 盧大偉, 吳回, 法蘭卡比奧, 周秀蘭
|片長
|1小時32分
|級別
|IIA 級
|語言
|—
|上映
|2023年11月18日, Sat (重映)
《鼓手》重點二丨劇情簡介
鼓手劇情講述張國榮飾演一個熱愛打鼓的年輕人，認為時下的流行音樂當中都少了靈魂，總在酒吧等地表演自己的音樂給真正喜歡音樂的人聽，也因此被製作人發掘，並表示要幫他發表專輯，但卻對他設下諸多限制，失去自由和愛好音樂的心的張國榮，決定遠離這個充滿名與利的地方，回到最初表演的地方演奏真正喜歡的音樂，結果不但感動了許多朋友，也吸引許多歌迷，更完成了一直以來的夢想…。
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《鼓手》重點三丨鼓手影評
影評有待更新
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《鼓手》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《鼓手》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《鼓手》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有鼓手彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《鼓手》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：鼓手電影劇照