12怪盜影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！4.1 上映
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《12怪盜》於4.1 在香港上映！《12怪盜》由王智德, 盧瀚霆, 呂爵安, 陳瑞輝, 陳卓賢, 柳應廷, 李駿傑, 姜濤, 楊樂文, 邱士縉, 邱傲然, 楊偉倫主演，東方新地為你整合《12怪盜》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《12怪盜》7大入場前必看重點
《12怪盜》重點一丨電影詳情
《12怪盜》重點二丨劇情簡介
《12怪盜》重點三丨12怪盜影評
《12怪盜》重點四丨電影預告
《12怪盜》重點五丨預告片段曝光
《12怪盜》重點六丨電影彩蛋
《12怪盜》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《12怪盜》重點一丨電影詳情
《12怪盜》重點二丨劇情簡介
12怪盜劇情講述12位天才怪盜各自身懷絕技 —— 怪盜 Ian 擅長策劃、怪盜 KT 精通催眠、怪盜 Stanley 擅於竊聽、怪盜 A.Lo 身手靈活、怪盜 Edan 游繩技術一流、怪盜 Jer 可以瞬間變裝、怪盜 Tiger 懂得遠距離讀唇、 怪盜 Alton 擅長網絡攻擊，是世界級駭客、怪盜 AK 掌握動物傳心術、怪盜 Lokman 熟悉解鎖技術、怪盜 Frankie 第六感最強，而怪盜 Jeremy 則天生擁有超級記憶力，閱讀大量資料過目不忘。 為了世界和平，12位緊急集合！燃起團魂！合力完成難度SSS級任務！
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《12怪盜》重點三丨12怪盜影評
影評有待更新
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《12怪盜》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《12怪盜》重點五丨預告片段曝光
《12怪盜》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有12怪盜彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《12怪盜》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《12怪盜》劇情大綱是什麼？
《12怪盜》描述12位天才怪盜各自身懷絕技 —— …詳情請看
圖片來源：12怪盜電影劇照