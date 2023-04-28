12日

12日｜4.27 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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《12日》於4.27 在香港上映！Sundaykiss為你整合《12日》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

2023必睇電影上映推介
《12日》電影詳情
名稱 12日 (Twelve Days)
片種 愛情
編劇 林愛華
導演 林愛華
主演 鄧麗欣, 馬志威, 袁富華, 陳湛文, 黃美芬
片長 1小時30分
級別 IIB 級
語言 粵語 (中英文字幕)
上映 2023年4月27日, Thu (公映)

《12日》丨劇情簡介

戀愛，在晚上總來得激烈浪漫；日光下，愛情才會真正出現。夜，過眼一年，日，轉眼十年。《12夜》探索二十出頭未結果的嫩愛，觀察精準爽快到位，至今仍歷久常新。二十年後《12日》愛情不再青澀，多了唏噓，把細節聚焦在婚姻相處上。年輕時連親熱的地方也沒有，婚後有地方卻失去了親熱的動力。分開或一起彷彿都因為習慣，習慣上的分歧，習慣一起。婚姻經歷十年八載，要退就全軍覆沒，要留就死傷無數。林愛華繼續訴盡女人心聲，道盡感情中不同階段的錯落，去還或留？往往是女人的抉擇。

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撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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