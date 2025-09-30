28年後：人骨聖殿影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映
28年後：人骨聖殿影評｜《28年後：人骨聖殿》於1.30在香港上映！東方新地為你整合《28年後：人骨聖殿》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊
《28年後：人骨聖殿》必看一丨電影詳情
|《28年後：人骨聖殿》電影詳情
|名稱
|28年後：人骨聖殿 (28 Years Later: The Bone Temple)
|片種
|動作,驚慄
|編劇
|阿歷士嘉倫
|導演
|妮雅達柯斯塔
|主演
|賴夫費恩斯,志路易斯帕利,積奧干奴,艾菲威廉斯
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月30日, Fri (公映)
《28年後：人骨聖殿》必看二丨劇情簡介
在喪屍橫行的末日，人類存亡的界線早已模糊。卡爾森博士（賴夫費恩斯 飾）捲入一場危險關係，即將引爆顛覆世界秩序；年輕倖存者史派克（艾菲威廉斯 飾）被迫與神秘領袖占美 （積奧干奴 飾）交手，墜入真正的人間地獄。這裡，倖存者比感染者更可怕，他們建立的秩序，比喪屍更詭異，比黑暗更駭人……
《28年後：人骨聖殿》必看三丨28年後：人骨聖殿影評
影評有待更新
《28年後：人骨聖殿》必看四丨電影預告
28年後：人骨聖殿預告講述Sony Pictures 榮譽發行災難喪屍鉅製《28年後》三部曲，第二章《28年後：人骨聖殿》將於2026年1月獻映！《糖魔怪客》新銳導演妮雅達柯斯塔（Nia DaCosta）執導、神級編劇阿歷士嘉倫（Alex Garland）操刀劇本，金像級導演丹尼波爾（Danny Boyle）同《奧本海默》影帝斯里安梅菲（Cillian Murphy）坐陣監製。《教宗選戰》《舒特拉的名單》影帝級賴夫費恩斯（Ralph Fiennes） 與 《罪人們》硬漢代表積奧干奴（Jack O’Connell）攜手率領潛力新星艾菲威廉斯（Alfie Williams）主演！
《28年後：人骨聖殿》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《28年後：人骨聖殿》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有28年後：人骨聖殿彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《28年後：人骨聖殿》必看七｜上映時間、場次及預售情況
圖片來源：28年後：人骨聖殿電影劇照