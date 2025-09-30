28年後：人骨聖殿影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映

28年後：人骨聖殿影評｜《28年後：人骨聖殿》於1.30在香港上映！東方新地為你整合《28年後：人骨聖殿》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊

28年後：人骨聖殿影評｜入場前7大必看劇情

《28年後：人骨聖殿》必看一丨電影詳情
《28年後：人骨聖殿》必看二丨劇情簡介
《28年後：人骨聖殿》必看三丨沙贊！眾神之怒影評
《28年後：人骨聖殿》必看四丨電影預告
《28年後：人骨聖殿》必看五丨預告片段曝光
《28年後：人骨聖殿》必看六丨電影彩蛋
《28年後：人骨聖殿》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《28年後：人骨聖殿》必看一丨電影詳情

《28年後：人骨聖殿》電影詳情
名稱 28年後：人骨聖殿 (28 Years Later: The Bone Temple)
片種 動作,驚慄
編劇 阿歷士嘉倫
導演 妮雅達柯斯塔
主演 賴夫費恩斯,志路易斯帕利,積奧干奴,艾菲威廉斯
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年1月30日, Fri (公映)

回到目錄

28年後：人骨聖殿
28年後：人骨聖殿（圖片來源：28年後：人骨聖殿電影劇照)

《28年後：人骨聖殿》必看二丨劇情簡介

在喪屍橫行的末日，人類存亡的界線早已模糊。卡爾森博士（賴夫費恩斯 飾）捲入一場危險關係，即將引爆顛覆世界秩序；年輕倖存者史派克（艾菲威廉斯 飾）被迫與神秘領袖占美 （積奧干奴 飾）交手，墜入真正的人間地獄。這裡，倖存者比感染者更可怕，他們建立的秩序，比喪屍更詭異，比黑暗更駭人……
回到目錄

《28年後：人骨聖殿》必看三丨28年後：人骨聖殿影評

影評有待更新
回到目錄

《28年後：人骨聖殿》必看四丨電影預告

28年後：人骨聖殿預告講述Sony Pictures 榮譽發行災難喪屍鉅製《28年後》三部曲，第二章《28年後：人骨聖殿》將於2026年1月獻映！《糖魔怪客》新銳導演妮雅達柯斯塔（Nia DaCosta）執導、神級編劇阿歷士嘉倫（Alex Garland）操刀劇本，金像級導演丹尼波爾（Danny Boyle）同《奧本海默》影帝斯里安梅菲（Cillian Murphy）坐陣監製。《教宗選戰》《舒特拉的名單》影帝級賴夫費恩斯（Ralph Fiennes） 與 《罪人們》硬漢代表積奧干奴（Jack O’Connell）攜手率領潛力新星艾菲威廉斯（Alfie Williams）主演！

回到目錄

《28年後：人骨聖殿》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《28年後：人骨聖殿》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有28年後：人骨聖殿彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《28年後：人骨聖殿》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看28年後：人骨聖殿上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：28年後：人骨聖殿電影劇照

