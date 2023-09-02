4拍4家族影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.19 上映

《4拍4家族》於10.19 在香港上映！《4拍4家族》由謝安琪, 泰迪羅賓, AnnahisbbuR, 陳諾霆, 陳奐仁, 蔡紫晴, 張進翹, 朱栢謙, 朱米高主演，東方新地為你整合《4拍4家族》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。