4拍4家族影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.19 上映
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《4拍4家族》於10.19 在香港上映！《4拍4家族》由謝安琪, 泰迪羅賓, AnnahisbbuR, 陳諾霆, 陳奐仁, 蔡紫晴, 張進翹, 朱栢謙, 朱米高主演，東方新地為你整合《4拍4家族》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《4拍4家族》7大入場前必看重點
《4拍4家族》重點一丨電影詳情
《4拍4家族》重點二丨劇情簡介
《4拍4家族》重點三丨4拍4家族影評
《4拍4家族》重點四丨電影預告
《4拍4家族》重點五丨預告片段曝光
《4拍4家族》重點六丨電影彩蛋
《4拍4家族》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《4拍4家族》重點一丨電影詳情
|《4拍4家族》電影詳情
|名稱
|4拍4家族 (Band Four)
|片種
|劇情
|編劇
|賴恩慈
|導演
|賴恩慈
|主演
|謝安琪, 泰迪羅賓, AnnahisbbuR, 陳諾霆, 陳奐仁, 蔡紫晴, 張進翹, 朱栢謙, 朱米高
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年10月19日, Thu (公映)
《4拍4家族》重點二丨劇情簡介
4拍4家族劇情講述決心踏上國際舞台的Band Four 主音Cat (謝安琪 飾)自小崇拜結他手父親家勁, King (泰迪羅賓 飾)，父親卻在她十歲時離家出走。廿多年後，Cat 媽病逝，父女在火葬場內重逢，此時，Cat多了9歲兒子Riley(陳諾霆 飾)，家勁攜帶了女兒樂弦(Anna hisbbuR 飾)回來。四人忽然同一屋簷下，一個家四種聲音，各有掙扎、秘密與恐懼，難以溝通。音樂是四人唯一的共通點，當透過音樂四人開始合拍互相聆聽時，Band Four 卻面臨更大難關 ⋯⋯
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《4拍4家族》重點三丨4拍4家族影評
影評有待更新
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《4拍4家族》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《4拍4家族》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《4拍4家族》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有4拍4家族彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《4拍4家族》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：4拍4家族電影劇照