4拍4家族

4拍4家族影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.19 上映

電影影評
東方新地

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《4拍4家族》於10.19 在香港上映！《4拍4家族》由謝安琪, 泰迪羅賓, AnnahisbbuR, 陳諾霆, 陳奐仁, 蔡紫晴, 張進翹, 朱栢謙, 朱米高主演，東方新地為你整合《4拍4家族》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《4拍4家族》7大入場前必看重點

《4拍4家族》重點一丨電影詳情
《4拍4家族》重點二丨劇情簡介
《4拍4家族》重點三丨4拍4家族影評
《4拍4家族》重點四丨電影預告
《4拍4家族》重點五丨預告片段曝光
《4拍4家族》重點六丨電影彩蛋
《4拍4家族》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《4拍4家族》重點一丨電影詳情

《4拍4家族》電影詳情
名稱 4拍4家族 (Band Four)
片種 劇情
編劇 賴恩慈
導演 賴恩慈
主演 謝安琪, 泰迪羅賓, AnnahisbbuR, 陳諾霆, 陳奐仁, 蔡紫晴, 張進翹, 朱栢謙, 朱米高
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年10月19日, Thu (公映)
4拍4家族電影劇照
4拍4家族 （圖片來源：4拍4家族電影劇照）

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《4拍4家族》重點二丨劇情簡介

4拍4家族劇情講述決心踏上國際舞台的Band Four 主音Cat (謝安琪 飾)自小崇拜結他手父親家勁, King (泰迪羅賓 飾)，父親卻在她十歲時離家出走。廿多年後，Cat 媽病逝，父女在火葬場內重逢，此時，Cat多了9歲兒子Riley(陳諾霆 飾)，家勁攜帶了女兒樂弦(Anna hisbbuR 飾)回來。四人忽然同一屋簷下，一個家四種聲音，各有掙扎、秘密與恐懼，難以溝通。音樂是四人唯一的共通點，當透過音樂四人開始合拍互相聆聽時，Band Four 卻面臨更大難關 ⋯⋯
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《4拍4家族》重點三丨4拍4家族影評

影評有待更新
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《4拍4家族》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《4拍4家族》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《4拍4家族》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有4拍4家族彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《4拍4家族》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：4拍4家族電影劇照

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