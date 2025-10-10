96分鐘影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.30上映
廣告
96分鐘影評｜《96分鐘》於10.30在香港上映！東方新地為你整合《96分鐘》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
96分鐘影評｜入場前7大必看劇情
《96分鐘》必看一丨電影詳情
《96分鐘》必看二丨劇情簡介
《96分鐘》必看三丨《96分鐘》影評
《96分鐘》必看四丨電影預告
《96分鐘》必看五丨預告片段曝光
《96分鐘》必看六丨電影彩蛋
《96分鐘》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《96分鐘》必看一丨電影詳情
|《96分鐘》電影詳情
|名稱
|96分鐘 (96 Minutes)
|片種
|動作,犯罪,災難,懸疑
|編劇
|洪子烜, 陳怡方, 楊宛儒
|導演
|洪子烜
|主演
|林柏宏,宋芸樺,王柏傑,李李仁,姚以緹,蔡凡熙,李銘忠,巫建和,黃奇斌,呂雪鳳,鄭志偉,陳雪甄,孔令元
|片長
|2小時
|級別
|待定
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2025年10月30日, Thu (公映)
《96分鐘》必看二丨劇情簡介
⼀場震驚全台的炸彈攻擊案，以無辜死傷的悲劇收場，拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此⼀蹶不振、退出前線。三年後，他與刑警妻⼦黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達⾼雄、僅需96分鐘的⾼鐵列⾞，卻在途中接獲前上司李傑（李李仁 飾）傳來的警告──列⾞上藏有炸彈！為挽回婚姻，物理補教名師劉楷（王柏傑 飾）也搭上這班列⾞，同⾞乘客還有昔⽇爆炸案罹難者的家屬、準備求婚的戀⼈、返鄉的⽣意⼈⋯⋯全都被捲入這場突如其來的死亡危機。列⾞⼀路往南疾駛，時間緊迫倒數。宋康任不僅必須在96分鐘內找出炸彈、解除危機，更要直視⾃⼰深埋⼼底、不可告⼈的秘密。在雙重壓⼒逼迫下，他能否成功拯救所有⼈的性命？
《96分鐘》必看三丨96分鐘影評
影評有待更新
回到目錄
《96分鐘》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《96分鐘》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《96分鐘》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有96分鐘彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《96分鐘》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看96分鐘上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：96分鐘電影劇照