A.I. 創世者

A.I. 創世者｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

電影影評
東方新地

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《A.I. 創世者》於9.28 在香港上映！《A.I. 創世者》由尊大衛華盛頓, 陳靜, 渡邊謙, 愛麗遜珍妮主演，東方新地為你整合《A.I. 創世者》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《A.I. 創世者》5大入場前必看重點

《A.I. 創世者》重點一丨電影詳情
《A.I. 創世者》重點二丨劇情簡介
《A.I. 創世者》重點三丨影評
《A.I. 創世者》重點四丨預告
《A.I. 創世者》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《A.I. 創世者》重點一丨電影詳情

《A.I. 創世者》電影詳情
名稱 A.I. 創世者 (The Creator)
片種 科幻,動作
編劇 加利夫愛德華斯
導演 加利夫愛德華斯
主演 尊大衛華盛頓, 陳靜, 渡邊謙, 愛麗遜珍妮
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年9月28日, Thu (公映)
A.I. 創世者電影劇照
A.I. 創世者 （圖片來源：A.I. 創世者電影劇照）

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《A.I. 創世者》重點二丨劇情簡介

原本用作保護、協助人類的人工智能，在未來竟然向人類宣戰，目的殲滅全人類。大量浩瀚戰爭場面穿插全片，戰機、激光子彈橫飛，爆炸場面衝擊視聽感官，高科技太空船在宇宙直攻地球。前特種部隊成員Joshua (尊大衛華盛頓) 在這場人類與人工智能的終極角力戰爭之中奮戰，最終目的為找到可毀滅全人類的秘密武器。可惜，在Joshua攻入核心，找到這個萬惡的秘密武器時竟然發現，它竟然就是與自己素有交情的AI小女孩。在完成最終任務——銷毀秘密武器跟前只隔一步之遙，Joshua能否首先泯滅自己的人性與同情？
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《A.I. 創世者》重點三丨影評

影評有待更新
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《A.I. 創世者》重點四丨預告


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《A.I. 創世者》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：A.I. 創世者電影劇照

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