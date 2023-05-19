A.I. 創世者｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映
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《A.I. 創世者》於9.28 在香港上映！《A.I. 創世者》由尊大衛華盛頓, 陳靜, 渡邊謙, 愛麗遜珍妮主演，東方新地為你整合《A.I. 創世者》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《A.I. 創世者》5大入場前必看重點
《A.I. 創世者》重點一丨電影詳情
《A.I. 創世者》重點二丨劇情簡介
《A.I. 創世者》重點三丨影評
《A.I. 創世者》重點四丨預告
《A.I. 創世者》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《A.I. 創世者》重點一丨電影詳情
|《A.I. 創世者》電影詳情
|名稱
|A.I. 創世者 (The Creator)
|片種
|科幻,動作
|編劇
|加利夫愛德華斯
|導演
|加利夫愛德華斯
|主演
|尊大衛華盛頓, 陳靜, 渡邊謙, 愛麗遜珍妮
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月28日, Thu (公映)
《A.I. 創世者》重點二丨劇情簡介
原本用作保護、協助人類的人工智能，在未來竟然向人類宣戰，目的殲滅全人類。大量浩瀚戰爭場面穿插全片，戰機、激光子彈橫飛，爆炸場面衝擊視聽感官，高科技太空船在宇宙直攻地球。前特種部隊成員Joshua (尊大衛華盛頓) 在這場人類與人工智能的終極角力戰爭之中奮戰，最終目的為找到可毀滅全人類的秘密武器。可惜，在Joshua攻入核心，找到這個萬惡的秘密武器時竟然發現，它竟然就是與自己素有交情的AI小女孩。在完成最終任務——銷毀秘密武器跟前只隔一步之遙，Joshua能否首先泯滅自己的人性與同情？
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《A.I. 創世者》重點三丨影評
影評有待更新
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《A.I. 創世者》重點四丨預告
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《A.I. 創世者》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：A.I. 創世者電影劇照