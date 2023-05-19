A.I. 創世者｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.28 上映

《A.I. 創世者》於9.28 在香港上映！《A.I. 創世者》由尊大衛華盛頓, 陳靜, 渡邊謙, 愛麗遜珍妮主演，東方新地為你整合《A.I. 創世者》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。