ALL YOU NEED IS KILL影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.5上映
|《ALL YOU NEED IS KILL》電影詳情
|名稱
|ALL YOU NEED IS KILL (ALL YOU NEED IS KILL)
|片種
|動畫,動作,科幻
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時26分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年2月5日, Thu (公映)
《ALL YOU NEED IS KILL》必看二丨劇情簡介
在外星生命體入侵地球後，各國的國防武裝瞬間崩潰，人類的數量也以肉眼可見的速度迅速消亡。少女麗塔（見上愛 聲演）和少年啟二（花江夏樹 聲演）這兩名年輕戰士意外被困在無盡的時間迴廊中。他們在戰場上不斷陣亡，醒來後又重新投入戰鬥，反覆重演著噩夢，面對各種死亡方式所帶來的深切痛楚，折磨著他們的身體和心智。直到兩人命中注定的相遇，為這場看似無望的戰爭帶來了一絲勝利的曙光。麗塔與啟二能否在無盡的時間輪迴中找到改變戰局的方法，成為人類存續的最後希望。
影評有待更新
ALL YOU NEED IS KILL預告講述改編自櫻坂洋同名小說，由《惡童》、《海獸之子》夢幻團隊 STUDIO4℃操刀，《鬼滅之刃》人氣聲優花江夏樹、見上愛、花澤香菜聯手獻聲。故事聚焦在年輕女戰士「麗塔」的身上，深入描繪她的孤獨、痛苦、內心衝突與成長。《ALL YOU NEED IS KILL》改編自經典小說，並由以大膽且獨創作品聞名的 STUDIO 4℃ 操刀製作，其精湛的動畫技術及展現時間交錯的獨特畫面切換角度，讓作品在2025 安錫動畫影展、2025 加拿大奇幻影展、2025 西班牙錫切斯奇幻影展、2025 富川動畫影展及2025台北金馬影展廣受美譽。本片由 秋本賢一郎 執導，他以另類的叙事手法重塑角色人物及故事，為這個經典故事賦予全新的角度，並集中探討主角的孤獨、掙扎與個人成長，更加入多個第一人稱畫面，讓觀眾代入主角視覺，一起化身戰士對抗外星人，踏上終止時間輪迴的征途！配上實力派演員見上愛及花江夏樹獻聲演出，讓角色增添親切感更讓電影昇華。
預告有待更新
現時暫未有ALL YOU NEED IS KILL彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
立即查看ALL YOU NEED IS KILL上映時間、場-次及預售情況：