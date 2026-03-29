BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！4.18上映
BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING影評｜入場前7大必看劇情
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看一丨電影詳情
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看二丨劇情簡介
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看三丨《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》影評
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看四丨電影預告
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看五丨預告片段曝光
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看六丨電影彩蛋
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看一丨電影詳情
|《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》電影詳情
|名稱
|BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING (BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|Jungjae HA
|主演
|BTS
|片長
|3小時
|級別
|待定
|語言
|韓語 (中文字幕)
|上映
|2026年4月18日, Sat (公映)
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看二丨劇情簡介
流行天團 BTS 重返全球舞台，帶來萬眾期待的世界巡演，睽違四年，盛大回歸。82 場演出，橫跨全球 34 個城市，於南韓高陽與日本東京揭開巡演序幕，創下韓國歌手最多巡演場次的新紀錄。兩場足本演唱會，全球戲院現場直播，不容錯過。BTS 世界巡演《ARIRANG》，搭配第五張完整專輯登場，將思念、深情等普世情感與真誠自省融入音樂之中，以獨特風格展現團體鮮明的個性。壯觀 360 度環形舞台，沉浸式體驗全面展開，讓觀眾置身表演正中心。BTS 劃時代回歸演出，4 月 11 日高陽、4 月 18 日東京，登陸全球大銀幕，一同見證震撼時刻。
《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看三丨BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING影評
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《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看四丨電影預告
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《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看五丨預告片段曝光
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《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看六｜電影彩蛋
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《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》必看七｜上映時間、場次及預售情況
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