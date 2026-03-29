BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！4.18上映

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING影評｜《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》於4.18在香港上映！東方新地為你整合《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN: LIVE VIEWING》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。