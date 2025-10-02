G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]

G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.29上映

電影影評
東方新地編輯部

G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評｜《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》於10.29在香港上映！東方新地為你整合《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊

G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評｜入場前7大必看劇情

《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看一丨電影詳情
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看二丨劇情簡介
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看三丨G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看四丨電影預告
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看五丨預告片段曝光
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看六丨電影彩蛋

《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看一丨電影詳情

《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》電影詳情
名稱 G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
片種 演唱會
編劇
導演
主演 G-DRAGON
片長 1小時46分
級別 待定
語言 韓語 (中英文字幕)
上映 2025年10月29日, Wed (公映)

G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]（圖片來源：G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]電影劇照)

《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看二丨劇情簡介

睽違7年，韓流傳奇Icon G-Dragon以世界巡迴個唱《ÜBERMENSCH》強勢回歸，每一聲節拍、每一股氣息、每一個瞬間，將重新定義其傳奇地位，一一在大銀幕上呈現！從風摩全球的神曲《Crooked》、《PO￦ER》及《HEARTBREAKER》，到橫跨音樂生涯的史詩級歌單，加上Taeyang、Daesung及CL等華麗嘉賓助陣。全方位感受G-Dragon最原始的爆發力、炙熱的舞台魅力以及獨一無二的舞台魔法，透過4DX等頂級放映規格，沉浸式享受超越現場感的絕佳觀影體驗。
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看三丨G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評

影評有待更新

《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看四丨電影預告

預告有待更新
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]電影劇照

