G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.29上映
廣告
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評｜《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》於10.29在香港上映！東方新地為你整合《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評｜入場前7大必看劇情
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看一丨電影詳情
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看二丨劇情簡介
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看三丨G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看四丨電影預告
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看五丨預告片段曝光
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看六丨電影彩蛋
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看一丨電影詳情
|《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》電影詳情
|名稱
|G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
|片種
|演唱會
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|G-DRAGON
|片長
|1小時46分
|級別
|待定
|語言
|韓語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月29日, Wed (公映)
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看二丨劇情簡介
睽違7年，韓流傳奇Icon G-Dragon以世界巡迴個唱《ÜBERMENSCH》強勢回歸，每一聲節拍、每一股氣息、每一個瞬間，將重新定義其傳奇地位，一一在大銀幕上呈現！從風摩全球的神曲《Crooked》、《PO￦ER》及《HEARTBREAKER》，到橫跨音樂生涯的史詩級歌單，加上Taeyang、Daesung及CL等華麗嘉賓助陣。全方位感受G-Dragon最原始的爆發力、炙熱的舞台魅力以及獨一無二的舞台魔法，透過4DX等頂級放映規格，沉浸式享受超越現場感的絕佳觀影體驗。
回到目錄
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看三丨G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]影評
影評有待更新
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]電影劇照