GOAT級神射手影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.12上映
GOAT級神射手影評｜《GOAT級神射手》於2.12在香港上映！東方新地為你整合《GOAT級神射手》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
《GOAT級神射手》必看一丨電影詳情
|《GOAT級神射手》電影詳情
|名稱
|GOAT級神射手 (GOAT)
|片種
|動畫,喜劇
|編劇
|—
|導演
|泰瑞迪利海
|主演
|配音: 史提芬居里,迦勒麥羅林,大衛夏巴,蓋柏莉尤恩,妮高拉歌芙蘭
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年2月12日, Thu (公映)
《GOAT級神射手》必看二丨劇情簡介
「咆哮球」聯賽一向係巨獸天下，點估到今季殺入隻山羊仔Will？場上隊友當佢透明，對手當佢點心，但山羊仔偏要逆襲全場，同班巨無霸鬥波，成為真正的GOAT級神射手！
《GOAT級神射手》必看三丨GOAT級神射手影評
影評有待更新
《GOAT級神射手》必看四丨電影預告
GOAT級神射手預告講述Sony Pictures 榮譽發行動畫鉅作《GOAT級神射手》(GOAT) 即將熱血獻映！電影由NBA傳奇球星史提芬居里 (Stephen Curry) 首次跨界親身監製並獻聲演出，更集結《Kpop獵魔女團》與《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的金獎級製作團隊，聯手打造一段笑聲與感動交織的熱血旅程。演出陣容同樣耀眼，《怪奇物語》人氣男星迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）首次擔綱聲演，更邀得著名演員大衛夏巴（David Harbour）與演技派女星蓋柏莉尤恩（Gabrielle Union）激情獻聲！
《GOAT級神射手》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《GOAT級神射手》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有GOAT級神射手彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《GOAT級神射手》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看GOAT級神射手上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：GOAT級神射手電影劇照