IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.8上映
|《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇》電影詳情
|名稱
|IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇 (IDOLiSH7 First BEAT! Movie Edition Part 2)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時49分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月8日, Thu (公映)
由小鳥遊經紀公司集結的7人，以「IDOLiSH7」這個團體踏出了進軍演藝圈的第一步。他們蘊藏著身為偶像的潛能，展開了宿舍的集體生活與偶像活動。然而，因為各自懷抱著不同的夢想與目的，導致團員間的裂痕不斷擴大。另一方面，八乙女經紀公司旗下當紅的3人偶像團體「TRIGGER」，他們比「IDOLiSH7」更早出道，總是帶給粉絲完美的舞台表演。然而在鎂光燈背後，他們也在經紀公司的方針和自身的信念之間搖擺不定。偶像的世界光鮮亮麗，時而卻殘酷無比，他們在這個舞台懷抱著對未來的夢想，朝著巔峰邁進——！以2015年手機遊戲為開端，歷經電視動畫播出、現場活動、劇場版演唱會等多元發展，「IDOLiSH7-偶像星願-」終於迎來10週年。作為他們故事起點的電視動畫第一季，將以劇場版總集篇的形式於全國的電影院登場！本作以偶像的世界為舞台，描繪人性光輝，觀賞後就一定會想為他們應援。相遇與成長的軌跡，此刻躍上大銀幕——
影評有待更新
預告有待更新
預告有待更新
現時暫未有IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
立即查看IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇上映時間、場-次及預售情況：