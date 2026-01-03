IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.8上映

IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇影評｜《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇》於1.8在香港上映！東方新地為你整合《IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。