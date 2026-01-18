Song Sung Blue：藍色情歌

Song Sung Blue：藍色情歌影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映

電影影評
東方新地編輯部

Song Sung Blue：藍色情歌影評｜《Song Sung Blue：藍色情歌》於1.30在香港上映！東方新地為你整合《Song Sung Blue：藍色情歌》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

Song Sung Blue：藍色情歌影評｜入場前7大必看劇情

《Song Sung Blue：藍色情歌》必看一丨電影詳情
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看二丨劇情簡介
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看三丨《Song Sung Blue：藍色情歌》影評
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看四丨電影預告
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看五丨預告片段曝光
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看六丨電影彩蛋
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《Song Sung Blue：藍色情歌》必看一丨電影詳情

《Song Sung Blue：藍色情歌》電影詳情
名稱 Song Sung Blue：藍色情歌 (Song Sung Blue)
片種 傳記
編劇
導演
主演
片長 2小時11分
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年1月30日, Fri (公映)

Song Sung Blue：藍色情歌
Song Sung Blue：藍色情歌（圖片來源：Song Sung Blue：藍色情歌電影劇照)

《Song Sung Blue：藍色情歌》必看二丨劇情簡介

兩個破碎靈魂在人生低谷相遇——Mike（曉治積曼 飾）是掙扎求生的越戰老兵，Claire（姬蒂赫遜 飾）是獨力撫養兩個孩子的單親媽媽。當他在她的歌聲中聽見共鳴，當她在他的旋律裡找到勇氣，他們組成了「Lightning and Thunder」樂隊，用Neil Diamond的經典金曲，從昏暗酒吧唱向夢想舞台。
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看三丨Song Sung Blue：藍色情歌影評

影評有待更新
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看四丨電影預告

預告有待更新

《Song Sung Blue：藍色情歌》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有Song Sung Blue：藍色情歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《Song Sung Blue：藍色情歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看Song Sung Blue：藍色情歌上映時間、場-次及預售情況：

