Tom & Jerry大電影 玩轉古城影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.11上映
Tom & Jerry大電影 玩轉古城影評｜入場前7大必看劇情
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看一丨電影詳情
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看二丨劇情簡介
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看三丨《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》影評
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看四丨電影預告
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看五丨預告片段曝光
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看六丨電影彩蛋
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看一丨電影詳情
|《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》電影詳情
|名稱
|Tom & Jerry大電影 玩轉古城 (Tom And Jerry: Forbidden Compass)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|Gang Zhang
|主演
|—
|片長
|1小時44分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2025年12月11日, Thu (公映)
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看二丨劇情簡介
人氣貓鼠組合即將展開一次全新的穿越時空冒險。故事發生在繁忙的曼哈頓市中心，聰明機智的Jerry對古代文明產生濃厚興趣，Jerry到大都會博物館觀看正在展出的「星辰羅盤」，卻遭到新任博物館保安Tom阻止。一場混亂的貓鼠追逐導致珍貴的羅盤文物摔落在地，釋放出一道刺眼的漩渦，將他們捲入跨越時空的奇異旅程。
回到目錄
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看三丨Tom & Jerry大電影 玩轉古城影評
影評有待更新
回到目錄
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看四丨電影預告
Tom & Jerry大電影 玩轉古城預告講述經典貓鼠組合的全新冒險即將登場全球人氣的貓鼠組合Tom & Jerry即將重返大銀幕，推出全新電影《Tom&Jerry大電影 玩轉古城》，為觀眾帶來一場跨越銀河的爆笑歷險！融入幽默元素，延續經典追逐喜劇風格，開啟全新冒險。貓鼠首次穿越太空 展開東方古城的全新冒險Tom&Jerry加入了「冒險」「奇幻」元素，在博物館中意外啟動一枚魔法羅盤，進入另一個世界。在歷險中，他們遇到了一群充滿魅力的新朋友，並捲入與神秘勢力的最終對決！
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有Tom & Jerry大電影 玩轉古城彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《Tom & Jerry大電影 玩轉古城》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看Tom & Jerry大電影 玩轉古城上映時間、場-次及預售情況：