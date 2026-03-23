UFO離奇命案

UFO離奇命案影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.26上映

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東方新地編輯部

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UFO離奇命案影評｜《UFO離奇命案》於3.26在香港上映！東方新地為你整合《UFO離奇命案》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

UFO離奇命案影評｜入場前7大必看劇情

《UFO離奇命案》必看一丨電影詳情
《UFO離奇命案》必看二丨劇情簡介
《UFO離奇命案》必看三丨《UFO離奇命案》影評
《UFO離奇命案》必看四丨電影預告
《UFO離奇命案》必看五丨預告片段曝光
《UFO離奇命案》必看六丨電影彩蛋
《UFO離奇命案》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《UFO離奇命案》必看一丨電影詳情

《UFO離奇命案》電影詳情
名稱 UFO離奇命案 (Unidentified Murder)
片種 喜劇,懸疑
編劇 郭家禧, 李振傑, 何肇康, 蔡嘉桁
導演 郭家禧,李振傑
主演 凌文龍,楊偲泳,林子傑,陳湛文,黃德斌
片長 1小時26分
級別 IIB 級
語言 粵語 (中文字幕)
上映 2026年3月26日, Thu (公映)

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UFO離奇命案
UFO離奇命案（圖片來源：UFO離奇命案電影劇照)

《UFO離奇命案》必看二丨劇情簡介

外星人出沒注意！香港史上首部癲喪UFO爆笑喜劇，失驚無神突襲你笑點！25年前，小學生豪仔於東頭山離奇失蹤，從此再沒有人見過他，「東頭山小童失蹤案」正式成為神秘的都市傳說……25年後，網紅情侶為吸引流量，重回事發現場，怎料整蠱行動卻釀出真命案？！神秘勒索人與外星人連環出現，情況愈演愈失控，一切竟然與25年前的失蹤案互相呼應？
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《UFO離奇命案》必看三丨UFO離奇命案影評

影評有待更新
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《UFO離奇命案》必看四丨電影預告

預告有待更新

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《UFO離奇命案》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《UFO離奇命案》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有UFO離奇命案彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《UFO離奇命案》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看UFO離奇命案上映時間、場-次及預售情況：

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圖片來源：UFO離奇命案電影劇照

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