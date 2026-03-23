UFO離奇命案影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.26上映
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UFO離奇命案影評｜《UFO離奇命案》於3.26在香港上映！東方新地為你整合《UFO離奇命案》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
UFO離奇命案影評｜入場前7大必看劇情
《UFO離奇命案》必看一丨電影詳情
《UFO離奇命案》必看二丨劇情簡介
《UFO離奇命案》必看三丨《UFO離奇命案》影評
《UFO離奇命案》必看四丨電影預告
《UFO離奇命案》必看五丨預告片段曝光
《UFO離奇命案》必看六丨電影彩蛋
《UFO離奇命案》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《UFO離奇命案》必看一丨電影詳情
|《UFO離奇命案》電影詳情
|名稱
|UFO離奇命案 (Unidentified Murder)
|片種
|喜劇,懸疑
|編劇
|郭家禧, 李振傑, 何肇康, 蔡嘉桁
|導演
|郭家禧,李振傑
|主演
|凌文龍,楊偲泳,林子傑,陳湛文,黃德斌
|片長
|1小時26分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月26日, Thu (公映)
《UFO離奇命案》必看二丨劇情簡介
外星人出沒注意！香港史上首部癲喪UFO爆笑喜劇，失驚無神突襲你笑點！25年前，小學生豪仔於東頭山離奇失蹤，從此再沒有人見過他，「東頭山小童失蹤案」正式成為神秘的都市傳說……25年後，網紅情侶為吸引流量，重回事發現場，怎料整蠱行動卻釀出真命案？！神秘勒索人與外星人連環出現，情況愈演愈失控，一切竟然與25年前的失蹤案互相呼應？
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《UFO離奇命案》必看三丨UFO離奇命案影評
影評有待更新
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《UFO離奇命案》必看四丨電影預告
預告有待更新
《UFO離奇命案》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《UFO離奇命案》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有UFO離奇命案彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《UFO離奇命案》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看UFO離奇命案上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：UFO離奇命案電影劇照