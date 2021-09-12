香港小姐2021冠軍宋宛穎｜精通七種舞藝出身選美世家 成民選三大熱
文：東方新地｜圖：宋宛穎IG、TVB《2021香港小姐競選》圖片及影片截圖
2021香港小姐冠軍｜8號宋宛穎對答環節出位 稱受師姐李嘉欣啟發
今屆無綫《2021香港小姐競選》經過日前的準決賽後，有12位佳麗成功晉身將於9月12日（星期日）舉行的決賽，包括2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳。其中在準決賽當晚問答環節表現突出而成功彈出的8號宋宛穎及10號楊培琳，在提早為自己「拉票」時，均謙稱沒有急才，故對自己能「情急智生」大感驚訝。
宋宛穎 自爆吹笛失手
分別以「淡雪草苺」、「香印提子」、「蘋果」三種不同生果形容大會評判朱玲玲、王幼倫及余錦基的宋宛穎，透露全靠師姐李嘉欣啟發靈感：「當年（1988年）李嘉欣師姐被問到咩食物最能夠代表香港小姐，佢答話燕窩，因為燕窩矜貴又有氣質。」
宋宛穎又指其實自己當晚表現緊張，為了在決賽日克服心理障礙，故會事前進行口才特訓，她笑言：「我會自言自語同埋自己同自己講多啲嘢。」
曾在家燕媽媽學校接受培訓
現年22歲的宋宛穎（Sabina），6歲開始接觸各種舞蹈的Sabina，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。Sabina透露雖然自己較慢熱，但卻愛在鏡頭前載歌載舞、表演欲強，曾因而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演，：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上《歡樂滿東華》同埋兒童節目架嘛，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》！」此外，Sabina還於11年前參與《TVB兒童節之天才大匯演》，活動期間與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文合照，原來二人十分熟稔，結果多年後分別參加TVB大騷。
中葡混血出身選美世家
8號宋宛穎（Sabina Mendos）是中葡混血兒，在加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物。宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍的文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐與袁詠儀同屆，故宋宛穎參加港姐得到媽媽大力支持。
楊培琳 特訓廣東話
楊培琳亦直指自己在準決賽時表現緊張，主要是因為廣東話講得不好，故會在決賽前夕加強練習廣東話增添自信，並有信心自己可繼續進步。
關楓馨 需要反思
至於熱門佳麗4號關楓馨及15號梁凱晴則異口同聲指自己準決賽表現未夠放鬆，關楓馨透露有反覆思考自己在準決賽當晚表現，以汲取經驗及教訓，希望能在決賽時表現更好。
梁凱晴「快手快腳」爭冠軍
梁凱晴則笑言完成比賽後，收到大批好友鼓勵指其表現淡定，但其實「自己知自己事」，她展望決賽能進入「快手快腳」模式，她說：「例如換衫、換妝、走位我都希望自己做得快啲，咁樣就可以爭取時間平復心情，同埋展現更淡定同自信嘅自己。」
陳聖瑜 最緊要弗
而另一熱門佳麗3號陳聖瑜，則指自己在決賽的致勝策略是要繼續努力Keep Fit，讓自己的身段維持在最完美狀態。