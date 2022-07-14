香港小姐2022｜女版曾比特徐麟爆炸頭搶Fo 長直髮撞樣苟芸慧舊相曝光
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香港小姐2022的20位入圍佳麗中，有女版曾比特之稱的1號佳麗徐麟（Astrid）成功以爆炸頭髮型成為焦點。近日在記者會上更以全新面貌示人，自信的笑容更被指神似苟芸慧。而原來徐麟的來頭絕不惹少，更曾擔任模特兒，絕對稱得上是多才多藝。
香港小姐2022｜女版曾比特現實是學霸 曾做模特、懂傳統樂器
今屆佳麗中有不少熱門人選，其中以一頭爆炸頭深入人心的徐麟在頭三輪面試中都堅拒改變髮型，她解釋不改變髮型是因為她感覺這個髮型能帶給她好運。
徐麟拉直髮型似苟芸慧
不過在日前招開的記者會上，徐麟卻一改爆炸頭形象，以全新拉直的短髮形象見傳媒。面對新髮型她自己感到滿意，更表示今後會嘗試更多不同的髮型，而網友們更稱讚改變髮型後的她神似苟芸慧。
香港小姐2022｜女版曾比特現實是港大學霸
來自中國的徐麟今年只有25歲，但已經擁有高學歷。她指自己現時正就讀香港大學公共管理學博士一年級，是全場佳麗中學歷最高的一個。除此之外，她的碩士學位同樣是在香港取得的。近日有傳媒影到她與同屆后選佳麗林泳怡出夜街，當時她頭頂超大漁夫帽收起顯眼髮型，以乎對頭髮被拉直有啲介意！
香港小姐2022｜徐麟住所曝光
在她的社交媒體上更常看見她出席大學的活動，當中有不少和同學的互動，此外她更喜歡觀看足球比賽和健身，簡直是個戶外女孩。而近日她亦發現居住在西半山一洋樓單位，方便返學。
香港小姐2022｜女版曾比特動靜皆宜 會傳統樂器
徐麟除了是一名熱愛運動的學霸，其實她也擅長靜態活動，在TVB的官方簡介上便有注明她擅長彈奏中國傳統樂器「箜篌」。箜篌其實和西方豎琴的外型相似無幾，因此同樣都擁有著優雅之稱。
香港小姐2022｜女版曾比特曾擔任模特行catwalk
除了多才多藝，徐麟更曾擔任模特兒，更有份到天橋上行catwalk，此外從她的社交媒體上更可以看見以前她的不同造型，而且對鏡頭也非常敏感，甚有大將之風。
香港小姐2022｜女版曾比特撞樣前輩 被看好成大熱
雖然今屆有不少猛料佳麗，不過徐麟依舊得到不少關注。不少舊照都被指撞樣同樣是港姐和華姐出身的前輩陳茵媺和苟芸慧，加上對自己充滿自信的表現，都被指有望能夠奪得三甲的原因。
睇埋徐麟IG靚相
撰文：Sundaymore圖片來源：[email protected]_r、[email protected]、[email protected] (official)
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