香港小姐2022｜女版曾比特徐麟爆炸頭搶Fo 長直髮撞樣苟芸慧舊相曝光

香港小姐2022的20位入圍佳麗中，有女版曾比特之稱的1號佳麗徐麟（Astrid）成功以爆炸頭髮型成為焦點。近日在記者會上更以全新面貌示人，自信的笑容更被指神似苟芸慧。而原來徐麟的來頭絕不惹少，更曾擔任模特兒，絕對稱得上是多才多藝。