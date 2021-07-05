明星運動會｜射箭後向曾志偉派心 女主播鞏姿希被網民批機心重

《明星運動會》日前播出最新一集由女藝員比賽射箭，連高層曾志偉都有到場打氣！當中娛樂新聞台主播鞏姿希就最搶鏡，佢射完箭後即主動向志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、鞏姿希 IG