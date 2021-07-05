鞏姿希

明星運動會｜射箭後向曾志偉派心 女主播鞏姿希被網民批機心重

東方新地

《明星運動會》日前播出最新一集由女藝員比賽射箭，連高層曾志偉都有到場打氣！當中娛樂新聞台主播鞏姿希就最搶鏡，佢射完箭後即主動向志偉撒嬌擺出心心甫士，被網民批評機心重。

文：東方新地 ｜圖：TVB截圖、鞏姿希 IG

明星運動會
女主播鞏姿希射箭後主動向曾志偉派心心。

無綫《明星運動會》日前播出最新一集，包括羽毛球、乒乓球、射箭、籃球及拳擊嘅賽事。當中最大亮點就係女藝員射箭項目，連大台高層曾志偉都有現身打氣！參加射箭嘅有鞏姿希、李芷晴、羅毓儀、郭柏妍等女藝人，而無綫娛樂新聞台女主播鞏姿希就最搶鏡，佢多次射中紅心得到高分，獲場邊嘅志偉拍掌叫好，鞏姿希亦好識撈，主動派心回禮，派完手指心心，再撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正，曾志偉唯有笑笑口回敬，有網民批評鞏姿希充滿機心博上位！

明星運動會
無綫娛樂新聞台女主播鞏姿希在《明星運動會》參加射箭項目。
明星運動會
28歲鞏姿希射箭有姿勢有實際。
明星運動會
鞏姿希好識撈，向志偉主動派心回禮，先派手指心心。
明星運動會
再向志偉撒嬌擺出大動作心心甫士，點知畀鏡頭捉到正。
明星運動會
志偉照單全收。

鞏姿希入行時間短主持多個節目

2018年落選港姐鞏姿希（Krystl）自加入無綫後，一直擔任無綫娛樂新聞台主播，憑著精通英、日、韓、粵語和國語五種語言，19年為節目《 Do姐有問題》擔任「問題專員」，又曾主持過旅遊節目《出走地圖》，被網友譽為無綫隱藏版美女！鞏姿希自細在香港長大，之後到英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強，但仍加入了無綫，並入讀短期無綫電視藝員訓練班，之後開始擔任娛樂新聞台主播。鞏姿希直言入行短短一兩年便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。

鞏姿希自細在香港長大，之後到英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打入了20強。
鞏姿希自細在香港長大，之後到英國倫敦帝國學院修讀日語和活動管理兩個學士課
程，以及策略營銷學碩士課程，畢業後回港參選2018年度的香港小姐競選，最後只打
入了20強。
鞏姿希直言入行短短一年多便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。
鞏姿希直言入行短短一年多便能主持多個節目，每日都過得充滿挑戰性及新鮮感，令她覺得非常感恩。
鞏姿希透露自己除了精通粵語、國語、英文、日文和韓文五種語言外，還識拉二胡和跳拉丁舞，認真多才多藝。
鞏姿希透露自己除了精通粵語、國語、英文、日文和韓文五種語言外，還識拉二胡和跳拉丁舞，認真多才多藝。
鞏姿希早前到韓國主持節目《 出走地圖 》，讓她的韓文得以學以致用，她笑言：「 真係好鍾意拍綜藝節目，因為可以做番自己，暫時我只係想專心做好一件事，所以未來都想繼續做主持。」
鞏姿希曾到韓國主持節目《 出走地圖 》，讓她的韓文得以學以致用，她笑言：「 真係好鍾意拍綜藝節目，因為可以做番自己，暫時我只係想專心做好一件事，所以未來都想繼續做主持。」
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鞏姿希 IG圖片
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鞏姿希
鞏姿希（右）跟住好友陳婉衡一齊做Gym，除了勤操馬甲線外，仲操出「蜜桃臀」 。
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鞏姿希 IG圖片

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