香港小姐2022｜林俊賢女參加港姐面試 改名林卓錡性感答謝網民
林俊賢的27歲女兒林卓錡（原名林鈺洧）入行5年，今年決定參加2022香港小姐首輪面試，觀眾對佢應該唔陌生，前年林卓錡參加ViuTV探靈真人騷《鬼同你上位》，節目愈玩愈激烈，林卓錡在節目中疑似撞鬼，因感到在死亡邊緣而退出真人騷。事後，林卓錡在社交網為退出向大家道歉，獲得網民海量的安慰及鼓勵，平復心情後，林卓錡出海影水著沙龍，性感答謝所有支持者。
香港小姐2022｜林俊賢女現身港姐首輪面試
香港小姐2022首輪面試中，又有星二代參加，現年27歲的林卓錡（原名林鈺洧）是林俊賢女兒，首次以佳麗身份見傳媒，表現得非常大方，她說：「今年27歲最後一年可以參加，事前有同爹哋商量。」
林卓錡夜訪武打巨星故居探靈出事
林卓錡(Denice)是資深演員林俊賢女兒，入行五年，早前在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而被封為新一代性女，參加ViuTV真人騷節目《鬼同你上位》，跟其餘七位女參加者穿著性感接受探靈的膽量挑戰，節目愈玩愈激，參賽者相繼出事，林卓錡在其中一集到已故武打巨星的故居探靈，師傅七仙羽指屋主很喜歡林卓錡，七師傅提出林獨自在漆黑的房中跟屋主「交流」，林卓錡接受挑戰獨坐房內，但突然一臉驚慌全身動彈不得，後來突然彈起衝出房失控狂喊。
林卓錡爆師傅指有鬼跟住返歸
林卓錡事後爆事後有另請師傅為自己驅鬼，而該師傅指連續三晚都有鬼魂跟她返歸，為了自身安全無奈決定退出的決定。林卓錡其後在IG貼出退選的內幕，她首先指是相當不情願退，但無奈在感到自身安全受到成脅「其實嗰晚發生好多事，去到最尾五分鐘，我竟然離唔開張凳，冇力，頭暈，郁唔到，睇所有嘢都喺度震，淨係好驚，覺得自己喺死亡邊緣。」又話好後悔退出，因為清醒時一定唔會咁做，最後同大家講對唔住﹗
為退出道歉：「對唔住，我太弱﹗」獲網民洗版安慰
林卓錡同湯沛宜鬥波
林卓錡為退選感到相當不甘心，平復心情過後，日前出海relax，兼且出po大派福利，身穿Deep V白色一件頭泳衣，其令本來已相當澎湃34F上圍更加震撼，只要稍有動作便會走光的危機，林卓錡心情大靚擺甫影相，晒胸又騷長腿，又嘟嘴自拍，跟上圍有番咁上下的湯沛宜玩自拍，大家鬥扭動蛇腰趷籮，心情應該已經平復了。