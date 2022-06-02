林卓錡

香港小姐2022｜林俊賢女參加港姐面試 改名林卓錡性感答謝網民

香港小姐
東方新地

林俊賢的27歲女兒林卓錡（原名林鈺洧）入行5年，今年決定參加2022香港小姐首輪面試，觀眾對佢應該唔陌生，前年林卓錡參加ViuTV探靈真人騷《鬼同你上位》，節目愈玩愈激烈，林卓錡在節目中疑似撞鬼，因感到在死亡邊緣而退出真人騷。事後，林卓錡在社交網為退出向大家道歉，獲得網民海量的安慰及鼓勵，平復心情後，林卓錡出海影水著沙龍，性感答謝所有支持者。

林鈺洧 林卓錡大方回應傳媒提問。
27歲的林卓錡是林俊賢之女，現身首輪面試上車現場大方回應傳媒提問。
林卓錡 林卓錡對自己信心十足，她表示不是父母提名她參選港姐。
林卓錡對自己信心十足，她表示不是父母提名她參選港姐。

香港小姐2022｜林俊賢女現身港姐首輪面試

香港小姐2022首輪面試中，又有星二代參加，現年27歲的林卓錡（原名林鈺洧）是林俊賢女兒，首次以佳麗身份見傳媒，表現得非常大方，她說：「今年27歲最後一年可以參加，事前有同爹哋商量。」

林卓錡 林俊賢與女兒林卓錡合照。
林俊賢與女兒林卓錡合照。
林卓錡 林俊賢曾是無綫當家小生，外形高大俊俏。
林俊賢曾是無綫當家小生，外形高大俊俏。

林卓錡夜訪武打巨星故居探靈出事

林卓錡(Denice)是資深演員林俊賢女兒，入行五年，早前在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而被封為新一代性女，參加ViuTV真人騷節目《鬼同你上位》，跟其餘七位女參加者穿著性感接受探靈的膽量挑戰，節目愈玩愈激，參賽者相繼出事，林卓錡在其中一集到已故武打巨星的故居探靈，師傅七仙羽指屋主很喜歡林卓錡，七師傅提出林獨自在漆黑的房中跟屋主「交流」，林卓錡接受挑戰獨坐房內，但突然一臉驚慌全身動彈不得，後來突然彈起衝出房失控狂喊。

林卓錡 林鈺洧入行五年，近來在ViuTV節目中表現出位而漸多人認識，在《鬼同你上位》中更因疑似撞鬼，成功成為熱搜。
林卓錡入行五年，早前在ViuTV節目中表現出位而漸多人認識，在《鬼同你上位》中更因疑似撞鬼，成功成為熱搜。
林卓錡 林鈺洧為參加探靈真人騷《鬼同你上位》而搞到雙腳撞瘀，網民留言話好心痛。
林卓錡為參加探靈真人騷《鬼同你上位》而搞到雙腳撞瘀，網民留言話好心痛。

林卓錡爆師傅指有鬼跟住返歸

林卓錡事後爆事後有另請師傅為自己驅鬼，而該師傅指連續三晚都有鬼魂跟她返歸，為了自身安全無奈決定退出的決定。林卓錡其後在IG貼出退選的內幕，她首先指是相當不情願退，但無奈在感到自身安全受到成脅「其實嗰晚發生好多事，去到最尾五分鐘，我竟然離唔開張凳，冇力，頭暈，郁唔到，睇所有嘢都喺度震，淨係好驚，覺得自己喺死亡邊緣。」又話好後悔退出，因為清醒時一定唔會咁做，最後同大家講對唔住﹗

為退出道歉：「對唔住，我太弱﹗」獲網民洗版安慰

林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰

林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰

林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰

林卓錡同湯沛宜鬥波

林卓錡為退選感到相當不甘心，平復心情過後，日前出海relax，兼且出po大派福利，身穿Deep V白色一件頭泳衣，其令本來已相當澎湃34F上圍更加震撼，只要稍有動作便會走光的危機，林卓錡心情大靚擺甫影相，晒胸又騷長腿，又嘟嘴自拍，跟上圍有番咁上下的湯沛宜玩自拍，大家鬥扭動蛇腰趷籮，心情應該已經平復了。

林卓錡 林鈺洧留言話自己為保雪白肌膚，平時甚少曬太陽。呢日身穿deep v露腰白色泳衣，身材冇料到、有少許肥肉都不能駕御到。
林卓錡留言話自己為保雪白肌膚，平時甚少曬太陽。呢日身穿deep v露腰白色泳衣，身材冇料到、有少許肥肉都不能駕御到。
林卓錡 林鈺洧側臥倒奶派福利。
林卓錡側臥倒奶派福利。
林卓錡 林鈺洧 自拍zoom近胸部，網民話有窒息感覺。
自拍zoom近胸部，網民話有窒息感覺。
林卓錡 林鈺洧 心情靚番﹗
心情靚番﹗
林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰
原來仲有湯沛宜。
林卓錡 林鈺洧 自拍時，兩女扭腰烏身又趷籮，鬥胸狠﹗
自拍時，兩女扭腰烏身又趷籮，鬥胸狠﹗
林卓錡 胸壓胸，K.O.湯沛宜，林鈺洧完勝﹗
胸壓胸，K.O.湯沛宜，林卓錡完勝﹗

撰文：東方新地圖片來源：林鈺洧IG

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