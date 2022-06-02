香港小姐2022｜林俊賢女參加港姐面試 改名林卓錡性感答謝網民

林俊賢的27歲女兒林卓錡（原名林鈺洧）入行5年，今年決定參加2022香港小姐首輪面試，觀眾對佢應該唔陌生，前年林卓錡參加ViuTV探靈真人騷《鬼同你上位》，節目愈玩愈激烈，林卓錡在節目中疑似撞鬼，因感到在死亡邊緣而退出真人騷。事後，林卓錡在社交網為退出向大家道歉，獲得網民海量的安慰及鼓勵，平復心情後，林卓錡出海影水著沙龍，性感答謝所有支持者。