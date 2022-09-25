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香港小姐2022｜冠軍林鈺洧參加ViuTV探靈節目與「朋友交流」跟返歸

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林俊賢的27歲女兒林鈺洧已入行5年，今年決定參加2022香港小姐，並成功奪得冠軍！觀眾對佢應該唔陌生，前年她參加ViuTV探靈真人騷《鬼同你上位》，因節目愈玩愈激烈，她稱感到在死亡邊緣而退出節目。

《香港小姐2022》19位佳麗介紹
林鈺洧 林鈺洧奪冠成為2022香港小姐！
林鈺洧奪冠成為2022香港小姐！
林鈺洧 林卓錡大方回應傳媒提問。
27歲的林卓錡是林俊賢之女，現身首輪面試上車現場大方回應傳媒提問。
林鈺洧 林卓錡 林卓錡對自己信心十足，她表示不是父母提名她參選港姐。
林卓錡對自己信心十足，她表示不是父母提名她參選港姐。

香港小姐2022｜8號林鈺洧Denice 爸爸係資深演員林俊賢

現年27歲的林卓錡，以原名林鈺洧參選《香港小姐2022競選》，當日首次以佳麗身份見傳媒，表現得非常大方，她說：「今年27歲最後一年可以參加，事前有同爹哋商量。」

林鈺洧 林卓錡 林俊賢與女兒林卓錡合照。
林俊賢與女兒林卓錡合照。
林鈺洧 林卓錡 林俊賢曾是無綫當家小生，外形高大俊俏。
林俊賢曾是無綫當家小生，外形高大俊俏。

香港小姐2022｜8號林鈺洧Denice與葉翠翠海味街之約

海味街匯聚咗舊式海味舖同中藥店，店鋪之間嘅關係都非常親切，係一個充滿人情味嘅地方，而8號佳麗林鈺洧Denice就同師姐約咗喺嘅度見面，而呢位師姐就係2005年香港小姐冠軍嘅葉翠翠。相信年輕一代都好少入海味舖，但對於Denice係充滿童年回憶嘅地方，而且仲發生咗一段好有趣嘅往事，師姐葉翠翠亦大讚師妹笑容親切，希望佢可以將最靚嘅一面展現出來。

8號林鈺洧Denice曾參加ViuTV探靈節目出事

林鈺洧Denice（曾改名林卓錡）是資深演員林俊賢女兒，入行五年，早前在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而被封為新一代性女，參加ViuTV真人騷節目《鬼同你上位》，跟其餘七位女參加者穿著性感接受探靈的膽量挑戰，節目愈玩愈激，參賽者相繼出事，林鈺洧在其中一集到已故武打巨星的故居探靈，師傅七仙羽指屋主很喜歡林鈺洧，七師傅提出林鈺洧獨自在漆黑的房中跟屋主「交流」，林鈺洧接受挑戰獨坐房內，但突然一臉驚慌全身動彈不得，後來突然彈起衝出房失控狂喊。

林卓錡 林鈺洧入行五年，近來在ViuTV節目中表現出位而漸多人認識，在《鬼同你上位》中更因疑似撞鬼，成功成為熱搜。
林卓錡入行五年，早前在ViuTV節目中表現出位而漸多人認識，在《鬼同你上位》中更因疑似撞鬼，成功成為熱搜。
林卓錡 林鈺洧為參加探靈真人騷《鬼同你上位》而搞到雙腳撞瘀，網民留言話好心痛。
林卓錡為參加探靈真人騷《鬼同你上位》而搞到雙腳撞瘀，網民留言話好心痛。

林鈺洧爆師傅指有鬼跟住返歸

林鈺洧事後爆事後有另請師傅為自己驅鬼，而該師傅指連續三晚都有鬼魂跟她返歸，為了自身安全無奈決定退出的決定。林鈺洧其後在IG貼出退選的內幕，她首先指是相當不情願退，但無奈在感到自身安全受到成脅「其實嗰晚發生好多事，去到最尾五分鐘，我竟然離唔開張凳，冇力，頭暈，郁唔到，睇所有嘢都喺度震，淨係好驚，覺得自己喺死亡邊緣。」又話好後悔退出，因為清醒時一定唔會咁做，最後同大家講對唔住﹗

林鈺洧為退出道歉：「對唔住，我太弱﹗」獲網民洗版安慰

林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰

林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰

林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰

林鈺洧同湯沛宜鬥波

林鈺洧為退選感到相當不甘心，平復心情過後，出海relax，兼且出po大派福利，身穿Deep V白色一件頭泳衣，其令本來已相當澎湃34F上圍更加震撼，只要稍有動作便會走光的危機，林鈺洧心情大靚擺甫影相，晒胸又騷長腿，又嘟嘴自拍，跟上圍有番咁上下的湯沛宜玩自拍，大家鬥扭動蛇腰趷籮，心情應該已經平復了。

林卓錡 林鈺洧留言話自己為保雪白肌膚，平時甚少曬太陽。呢日身穿deep v露腰白色泳衣，身材冇料到、有少許肥肉都不能駕御到。
林鈺洧留言話自己為保雪白肌膚，平時甚少曬太陽。呢日身穿deep v露腰白色泳衣，身材冇料到、有少許肥肉都不能駕御到。
林卓錡 林鈺洧側臥倒奶派福利。
林鈺洧側臥倒奶派福利。
林卓錡 林鈺洧 自拍zoom近胸部，網民話有窒息感覺。
自拍zoom近胸部，網民話有窒息感覺。
林卓錡 林鈺洧 心情靚番﹗
心情靚番﹗
林卓錡 【鬼同你上位】性女林鈺洧漏奶答謝網民 為退出道歉遭蜂湧安慰
原來仲有湯沛宜。
林卓錡 林鈺洧 自拍時，兩女扭腰烏身又趷籮，鬥胸狠﹗
自拍時，兩女扭腰烏身又趷籮，鬥胸狠﹗
林卓錡 胸壓胸，K.O.湯沛宜，林鈺洧完勝﹗
胸壓胸，K.O.湯沛宜，林卓錡完勝﹗

鏡頭經驗豐富，難怪大熱當選！

常見問題

林俊賢女兒林鈺洧曾出演過ViuTV節目？

林鈺洧前年參加過ViuTV探靈真人騷，曾因感到在死亡邊緣而退出節目⋯⋯詳見：林鈺洧曾改名林卓錡

《香港小姐2022》幾時舉行決賽？

《香港小姐2022》將於9月中舉行準決賽和決賽，按此即睇：19名入選佳麗資料首曝光

撰文：東方新地圖片來源：林鈺洧IG

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