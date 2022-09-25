香港小姐2022｜冠軍林鈺洧參加ViuTV探靈節目與「朋友交流」跟返歸
香港小姐2022｜8號林鈺洧Denice 爸爸係資深演員林俊賢
現年27歲的林卓錡，以原名林鈺洧參選《香港小姐2022競選》，當日首次以佳麗身份見傳媒，表現得非常大方，她說：「今年27歲最後一年可以參加，事前有同爹哋商量。」
香港小姐2022｜8號林鈺洧Denice與葉翠翠海味街之約
海味街匯聚咗舊式海味舖同中藥店，店鋪之間嘅關係都非常親切，係一個充滿人情味嘅地方，而8號佳麗林鈺洧Denice就同師姐約咗喺嘅度見面，而呢位師姐就係2005年香港小姐冠軍嘅葉翠翠。相信年輕一代都好少入海味舖，但對於Denice係充滿童年回憶嘅地方，而且仲發生咗一段好有趣嘅往事，師姐葉翠翠亦大讚師妹笑容親切，希望佢可以將最靚嘅一面展現出來。
8號林鈺洧Denice曾參加ViuTV探靈節目出事
林鈺洧Denice（曾改名林卓錡）是資深演員林俊賢女兒，入行五年，早前在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而被封為新一代性女，參加ViuTV真人騷節目《鬼同你上位》，跟其餘七位女參加者穿著性感接受探靈的膽量挑戰，節目愈玩愈激，參賽者相繼出事，林鈺洧在其中一集到已故武打巨星的故居探靈，師傅七仙羽指屋主很喜歡林鈺洧，七師傅提出林鈺洧獨自在漆黑的房中跟屋主「交流」，林鈺洧接受挑戰獨坐房內，但突然一臉驚慌全身動彈不得，後來突然彈起衝出房失控狂喊。
林鈺洧爆師傅指有鬼跟住返歸
林鈺洧事後爆事後有另請師傅為自己驅鬼，而該師傅指連續三晚都有鬼魂跟她返歸，為了自身安全無奈決定退出的決定。林鈺洧其後在IG貼出退選的內幕，她首先指是相當不情願退，但無奈在感到自身安全受到成脅「其實嗰晚發生好多事，去到最尾五分鐘，我竟然離唔開張凳，冇力，頭暈，郁唔到，睇所有嘢都喺度震，淨係好驚，覺得自己喺死亡邊緣。」又話好後悔退出，因為清醒時一定唔會咁做，最後同大家講對唔住﹗
林鈺洧為退出道歉：「對唔住，我太弱﹗」獲網民洗版安慰
林鈺洧同湯沛宜鬥波
林鈺洧為退選感到相當不甘心，平復心情過後，出海relax，兼且出po大派福利，身穿Deep V白色一件頭泳衣，其令本來已相當澎湃34F上圍更加震撼，只要稍有動作便會走光的危機，林鈺洧心情大靚擺甫影相，晒胸又騷長腿，又嘟嘴自拍，跟上圍有番咁上下的湯沛宜玩自拍，大家鬥扭動蛇腰趷籮，心情應該已經平復了。
鏡頭經驗豐富，難怪大熱當選！
常見問題
林俊賢女兒林鈺洧曾出演過ViuTV節目？
林鈺洧前年參加過ViuTV探靈真人騷，曾因感到在死亡邊緣而退出節目⋯⋯詳見：林鈺洧曾改名林卓錡
《香港小姐2022》幾時舉行決賽？
《香港小姐2022》將於9月中舉行準決賽和決賽，按此即睇：19名入選佳麗資料首曝光