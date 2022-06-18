港女野人｜J2版「美女郊遊遊」港姐出身玩Wild Camp
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港女野人｜C君自獲委任為 J2 創意總監後，負責不同類型的綜藝節目，近日 J2 又有新搞作，晚間時段推出多個新節目，包括港姐版「美女郊遊遊」，延續之前《野外步出》風格，邀請四位港姐出身的「港女」體驗野營！
《港女野人》的四位女主持：何泳芍、廖慧儀、胡美貽及陳若思同是港姐出身，當中有人是「野人級」露營愛好者，有人則是露營「初哥」。
四位港姐將會經歷一連串露營及野外活動，拋開賢淑、優雅、文靜等固有形象，用行動證明女生亦是不怕艱苦，能夠獨立面對各種挑戰，也能看到她們在露營中的領悟與成長。
四位「港女野人」在感受大自然的同時，亦會保護環境，帶出「山林無痕」的訊息，希望觀眾從中學習，細心感受大自然之餘，亦要懂得愛惜資源。
《港女野人》港姐主持陳若思（2020十強）
《2020香港小姐競選》十強佳麗陳若思，自爆激減三十磅參選，當年1號佳麗參選時原名陳煦凝（Amber），21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，同年10月在社交網站上宣佈從「陳煦凝」改名為「陳若思」。
Amber入行前曾做Model，拍下不少野性照片，不過在參選時已悉數移除：
《港女野人》港姐主持何泳芍（2018五強）
嘅何泳芍經歷完幾個月嘅藝員訓練班後，逐漸喺公仔箱度出現，先後做埋新一代《3日2夜》、《學是學非》女主持，去年仲流出一條疑似「唔戴Bra」嘅男友視覺短片，近日做《野外步出》再憑出位言論引人注意。
《港女野人》港姐主持廖慧儀（2020十強）
「狂野空姐」廖慧儀曾捲入感情風波，當選後被雪足一年，今年終獲解凍，升呢娛樂新聞台主播：
《港女野人》港姐主持胡美貽（2017十一強）
擁有35D逼爆上圍、「元祖級」咪神之一嘅胡美貽 ，早前拍攝無綫J2台新節目時意外受傷，要送院縫16針，之後有人公開了當日拍攝現場的絕密片段，揭露當時全因方力申拎住鬼口水整蠱胡美貽玩出禍，令她失控閃避撼到額頭，當場痛到跪地暈倒。事隔個半月，方力申終開腔回應此事，仲話自己已經負責支付胡美貽的醫藥費⋯⋯