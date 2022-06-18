港女野人｜J2版「美女郊遊遊」港姐出身玩Wild Camp

港女野人｜C君自獲委任為 J2 創意總監後，負責不同類型的綜藝節目，近日 J2 又有新搞作，晚間時段推出多個新節目，包括港姐版「美女郊遊遊」，延續之前《野外步出》風格，邀請四位港姐出身的「港女」體驗野營！