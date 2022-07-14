港姐2022 │25歲實習醫生張光怡住半山豪宅 仲係樂易玲世姪女！
Chloe與樂易玲兩子好friend
現於屯門醫院任職實習醫生的Chloe被爆是人生勝利組，除了是超級學霸，家住半山豪宅，有指其父親是醫生，擁有自己的診所，Chloe母親更是某集團高層，跟各界猛人稔熟，據知其母親好友包括無綫高層樂易玲，而Chloe與樂易玲兩位兒子Adrian及Ryan經常一大班人飯敍。Chloe曾透露她的提名人是她契媽，有指她這位契媽就是胸圍大王羅傑倫前妻區詠梅。 Chloe有如此強勁後台，未知能否為她登上冠軍寶座？
Chloe立志做心胸肺外科醫生
據知Chloe於求學時期成績優異，在以醫學院聞名的香港大學要讀夠7年，包括學位6年及1年實習，才有有資格獲聘為駐院醫生，其內外全科醫學士（MBBS）收生分數全校最高，而專科則要再進修，但起薪點已逾5萬元。日前她在IG報喜成功考獲Part 1及Part 2外科專科試，並感謝瑪麗醫院前心胸肺外科主管：「我師傅我心目中嘅唐明醫生 ，Dr Timmy Au，無限感激你嘅邀請，跟你在瑪麗醫院學習所有國際有名嘅技術包括心臟移植手術，我已考獲part 1 part 2 外科專科試，應承你我會做一個台前幕後嘅心胸肺外科醫生。」
Chloe住半山豪宅人生勝利組
據知家住半山豪宅的Chloe，薪酬對她來說應該並非最重要，由Chloe在IG的照片所見，與父母同住的她，屋企客廳與飯廳相連，飯廳除有水晶燈外，亦有8人圓型餐桌，客廳則放有兩張長型梳化，Chloe與家人只需安坐家中便能飽覽整個維港靚景。雖然讀醫之路漫長，但Chloe似乎甚懂享受生活，除了閒時學烹飪，之前亦有與港姐冠軍宋宛穎齊齊去 Art Basel Private Preview。住半山高學歷加上後台勁，未正式選戰就已經是人生勝利組！
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