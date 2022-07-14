港姐2022 │25歲實習醫生張光怡住半山豪宅 仲係樂易玲世姪女！

今屆港姐臥虎藏龍！繼「超級學霸」許子萱後，被指是「麥明詩2.0」的25歲實習醫生張光怡（Chloe），背景也越揭越勁，據知她的父親是醫生，擁有自己的診所，母親則是某集團高層，認識不少猛人，包括電視廣播有限公司助理總經理樂易玲。