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港姐Staycation｜入營第二日即foul人 粗口港姐梁允瑜跌入危險區 即席獻唱感動向海嵐甩難

東方新地

香港小姐2021以真人騷港姐Staycation形式進行，28位入圍佳麗在8位師姐包括慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成4組，參與為期11天的「Stay Battle」！而入營第二日已有佳麗率先被foul，同組佳麗個個爆喊，導師都流下不捨眼淚﹗
文：東方新地｜圖：港姐Staycation截圖、香港小姐2021官方圖片

港姐Staycation28位佳麗首先由八位導師揀入組，各導師為爭取心水入組，為爭佳麗爭到好激烈，不過被視為大熱的「粗口港姐」梁允瑜卻無人揀，打入危險區，與余曉蕙及趙美倫齊齊坐在危險區等待﹗「粗口港姐」梁允瑜顯然有點失落，在10秒鐘自救環節真摯獻唱《假使世界原來不像你預期》，最終獲向海嵐邀請加入綠組。

「粗口港姐」梁允瑜冇人要跌入危險區，其後在10秒自救環節唱出一曲《假使世界原來不像你預期》 ，最後獲導師向海嵐邀加入組﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
「粗口港姐」梁允瑜冇人要跌入危險區，其後在10秒自救環節唱出一曲《假使世界原來不像你預期》 ，最後獲導師向海嵐邀加入組﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）

其後各導師與曾志偉、樂易玲等高層閉門會議中商討淘汰一位佳麗，向海嵐首先為「粗口港姐」梁允瑜求情，佢話：「我知佢有好多新聞，今日同佢傾咗好多，我覺得佢係可以打得開個心扉，佢有好多憂慮，所以成日唔笑，但一唔笑，我話你坐喺度唔笑，成村人以為你好囂張﹗」

在閉會相討時，向海嵐恐「粗口港姐」梁允瑜率先被foul，為她向曾志偉、樂易玲求情兼講好話﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）分組完
在閉門商討時，向海嵐恐「粗口港姐」梁允瑜率先被foul，為她向曾志偉、樂易玲求情兼講好話﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）分組完

港姐Staycation分組完畢後，一眾師姐分別為師妹組員舉行了四場別開生面的歡迎派對，主題組組不同，而且每組師姐均有為組員貼心準備食物和禮物。當中以粉紅組的劉倩婷最具心思，與堪輿學家李丞責結婚多年的她，似乎盡得老公「真傳」，親手準備了大批九紫貝母海珠桃花瓶送贈師妹，幫忙她們催旺人緣及桃花：「選香港小姐除咗要有能力和實力，亦都非常需要觀眾緣，所以呢個係送畀你哋for good luck嘅。」

港姐Staycation｜紅組佳麗｜導師：曹敏莉、何依婷

（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

港姐Staycation｜橙組佳麗｜導師：張嘉兒、馮盈盈

（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

港姐Staycation｜綠組佳麗｜導師：向海嵐、朱晨麗

（圖片來源：香港小姐2021官方圖片 ）
（圖片來源：香港小姐2021官方圖片 ）

港姐Staycation｜粉紅組佳麗｜導師：劉倩婷、張秀文

（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

港姐Staycation｜入營第二日即淘汰一名佳麗

另一高潮則是晉級賽評審團四位評審：有無綫電視副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、港姐形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸齊齊現身STAY-cation，決定首名冇得Stay佳麗；最終曾陷危險區的趙美倫（Mona）因紅組在首輪獲得最低分數而要率先離開，好姊妹余詠童（Trixie）因而哭濕衣衫，並邊落淚邊剖白：「冇諗過第二日就已經要咁，然後第一個就係我嘅好朋友。」

紅組最低的趙美倫二分一機會被淘汰﹗導師曹敏莉和何依婷好緊張﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
紅組最低的趙美倫二分一機會被淘汰﹗導師曹敏莉和何依婷等待宣布時好緊張﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
余曉蕙是粉紅組最低分佳麗，等待宣布會否率先被淘汰﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
余曉蕙是粉紅組最低分佳麗，等待宣布會否率先被淘汰﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
趙美倫和余曉蕙先後跌入危險區，等候期間，趙美倫頻頻打呵欠，最後更瞓著﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
趙美倫（左）和余曉蕙先後跌入危險區，等候期間，趙美倫頻頻打呵欠，最後更瞓著﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
趙美倫在危險區等到瞓著，閉門會議樂易玲直指她遲到，曾志偉亦出聲指佢瞓著，大家對她印象好麻麻，入營第二日，成為首位佳麗被foul﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
趙美倫在危險區等到瞓著，閉門會議時樂易玲直指她遲到，曾志偉亦出聲指佢瞓著，大家對她印象麻麻，入營第二日，成為首位佳麗被foul﹗（圖片來源：港姐Staycation截圖）
趙美倫被foul，好友余詠童傷心爆喊：冇諗過第二日就foul人﹗仲要係我朋友。」（圖片來源：港姐Staycation截圖）
趙美倫被foul，好友余詠童傷心爆喊：「冇諗過第二日就foul人﹗仲要係我朋友。」（圖片來源：港姐Staycation截圖）

除了面對組員離開，紅組更被罰瞓天台兼冇得沖涼，嚇得邵初呆若木雞，關楓馨則阿Q精神自我安慰：「好彩冇落雨。」盡顯佳麗純真一面。

紅組佳麗因為係第一回合最低分，所以要瞓天台。
紅組佳麗因為係第一回合最低分，所以要瞓天台。
瞓天台的「屋企」
瞓天台的「屋企」
帳篷內（圖片來源：港姐Staycation截圖）
帳篷內（圖片來源：港姐Staycation截圖）
邵初一聽到冇得沖涼，呆咗。（圖片來源：港姐Staycation截圖）
邵初一聽到冇得沖涼，呆咗。（圖片來源：港姐Staycation截圖）
關楓馨好識安慰自己，更安撫同組佳麗！（圖片來源：港姐Staycation截圖）
關楓馨好識安慰自己，更安撫同組佳麗！（圖片來源：港姐Staycation截圖）

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