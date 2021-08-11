港姐Staycation｜入營第二日即foul人 粗口港姐梁允瑜跌入危險區 即席獻唱感動向海嵐甩難
香港小姐2021以真人騷港姐Staycation形式進行，28位入圍佳麗在8位師姐包括慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成4組，參與為期11天的「Stay Battle」！而入營第二日已有佳麗率先被foul，同組佳麗個個爆喊，導師都流下不捨眼淚﹗
文：東方新地｜圖：港姐Staycation截圖、香港小姐2021官方圖片
文：東方新地｜圖：港姐Staycation截圖、香港小姐2021官方圖片
港姐Staycation28位佳麗首先由八位導師揀入組，各導師為爭取心水入組，為爭佳麗爭到好激烈，不過被視為大熱的「粗口港姐」梁允瑜卻無人揀，打入危險區，與余曉蕙及趙美倫齊齊坐在危險區等待﹗「粗口港姐」梁允瑜顯然有點失落，在10秒鐘自救環節真摯獻唱《假使世界原來不像你預期》，最終獲向海嵐邀請加入綠組。
其後各導師與曾志偉、樂易玲等高層閉門會議中商討淘汰一位佳麗，向海嵐首先為「粗口港姐」梁允瑜求情，佢話：「我知佢有好多新聞，今日同佢傾咗好多，我覺得佢係可以打得開個心扉，佢有好多憂慮，所以成日唔笑，但一唔笑，我話你坐喺度唔笑，成村人以為你好囂張﹗」
港姐Staycation分組完畢後，一眾師姐分別為師妹組員舉行了四場別開生面的歡迎派對，主題組組不同，而且每組師姐均有為組員貼心準備食物和禮物。當中以粉紅組的劉倩婷最具心思，與堪輿學家李丞責結婚多年的她，似乎盡得老公「真傳」，親手準備了大批九紫貝母海珠桃花瓶送贈師妹，幫忙她們催旺人緣及桃花：「選香港小姐除咗要有能力和實力，亦都非常需要觀眾緣，所以呢個係送畀你哋for good luck嘅。」
港姐Staycation｜紅組佳麗｜導師：曹敏莉、何依婷
港姐Staycation｜橙組佳麗｜導師：張嘉兒、馮盈盈
港姐Staycation｜綠組佳麗｜導師：向海嵐、朱晨麗
港姐Staycation｜粉紅組佳麗｜導師：劉倩婷、張秀文
港姐Staycation｜入營第二日即淘汰一名佳麗
另一高潮則是晉級賽評審團四位評審：有無綫電視副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、港姐形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸齊齊現身STAY-cation，決定首名冇得Stay佳麗；最終曾陷危險區的趙美倫（Mona）因紅組在首輪獲得最低分數而要率先離開，好姊妹余詠童（Trixie）因而哭濕衣衫，並邊落淚邊剖白：「冇諗過第二日就已經要咁，然後第一個就係我嘅好朋友。」
除了面對組員離開，紅組更被罰瞓天台兼冇得沖涼，嚇得邵初呆若木雞，關楓馨則阿Q精神自我安慰：「好彩冇落雨。」盡顯佳麗純真一面。