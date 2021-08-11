港姐Staycation｜入營第二日即foul人 粗口港姐梁允瑜跌入危險區 即席獻唱感動向海嵐甩難

香港小姐2021以真人騷港姐Staycation形式進行，28位入圍佳麗在8位師姐包括慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成4組，參與為期11天的「Stay Battle」！而入營第二日已有佳麗率先被foul，同組佳麗個個爆喊，導師都流下不捨眼淚﹗

文：東方新地｜圖：港姐Staycation截圖、香港小姐2021官方圖片