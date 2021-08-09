港姐Staycation｜西貢取景入營特訓變真人騷 組長馮盈盈、張秀文爭心水佳麗 即場淘汰foul剩廿位佳麗

《香港小姐2021》上台比賽前先安排28位佳麗入營接受特訓，以真人騷形式進行淘汰，並安排八位港姐師姐包括馮盈盈、張秀文、何依婷和朱晨麗等分成四組進行比賽，一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於8月9至12日（周一至四）及8月16至19日（周一至四）晚上10時30分於翡翠台播映。

文：東方新地｜圖：香港小姐2021真人騷截圖