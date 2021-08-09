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港姐Staycation｜西貢取景入營特訓變真人騷 組長馮盈盈、張秀文爭心水佳麗 即場淘汰foul剩廿位佳麗

東方新地 - 娛聞

《香港小姐2021》上台比賽前先安排28位佳麗入營接受特訓，以真人騷形式進行淘汰，並安排八位港姐師姐包括馮盈盈、張秀文、何依婷和朱晨麗等分成四組進行比賽，一共8集的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於8月9至12日（周一至四）及8月16至19日（周一至四）晚上10時30分於翡翠台播映。

文：東方新地｜圖：香港小姐2021真人騷截圖

港姐Staycation｜真人騷淘汰8人得廿佳麗順利出營

《香港小姐2021》首次以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗獲安排入住西貢新酒店WM Hotel，並在8位師姐領隊，包括慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」，期間會進行淘汰賽，最後只有20位佳麗可留到最後。

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香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
有啲任務考佳麗膽量。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
夠膽量之餘都仲保持到儀態，叻！（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
佳麗們全情投入。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）

馮盈盈、張嘉兒帶領橙組港姐

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
《香港小姐2021》橙組：師姐馮盈盈、師姐張嘉兒、馬祖雁、陳聖瑜、王嘉慧、莫韻諰、梁凱晴、盧淑儀、伍韻婷（圖片來源：TVB官方圖 片）

向海嵐、朱晨麗帶領綠組港姐

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
《香港小姐2021》綠組：（左起）賴彥妤、馬嘉希、余詠童、梁允瑜、師姐朱晨麗、師姐向海嵐、葉靖儀、楊培琳、陳懿德（圖片來源：TVB官方圖片）

曹敏莉、何依婷帶領紅組港姐

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
《香港小姐2021》紅組：（左起）邵初、師姐何依婷、陳詩帆、梁菁琳、施茉莉、師姐曹敏莉、姜嘉琳、關楓馨（圖片來源：TVB官方圖片）

劉倩婷、張秀文帶領粉紅組港姐

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
《香港小姐2021》粉紅組：（左起）師姐張秀文、王嫿嫿、余曉蕙、宋宛穎、張嘉倩、戴佳敏、劉珍寶、朱綽盈、師姐劉倩婷（圖片來源：TVB官方圖片）

8位師姐為了爭奪心水師妹，更是出盡法寶，當中以馮盈盈及張秀文最為七情上面，盈盈不但肉緊至秀髮飛揚，更連環做出「暈倒」、「揼心」及「抱頭」等搞笑動作，相當搶鏡。各佳麗的特點及過人之處，亦會於師姐陳凱琳主持的自我介紹環節中陸續曝光，當中不但有精通五國語言的大學生，更有Lady GaGa及麥明詩師妹，堪稱臥虎藏龍。

11天的「Stay Battle」，出戰有別傳統的破格挑戰及任務爭奪Stay名額，亦會接受師姐莫可欣、麥美恩、歐陽妙芝、李嘉慧個別精心安排的口才、Catwalk、Parade訓練，以及與師姐黃嘉雯、謝嘉怡分享美容心得。

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
水底寫真拍攝認真，令人期待成品效果！（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）

晉級賽將根據眾佳麗在自我介紹、龍舟比賽、水上catwalk、水底攝影及畢業表演等不同任務的表現，以及個人進步、膽量等其他準則評定分數，並分四輪決定冇得留低佳麗；綜合而言，低分組別即有告別低分組員的危機，難怪各師姐為了齊齊整整，出盡法寶將師妹變成集內在美、外在美、體力、團結、智慧、才藝及膽量於一身的全能佳麗，挑戰各項不可能任務！

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
各組佳麗在營內要接受不同比試。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
28位佳麗相處了11日，建立了深厚感情。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）

晉級賽評審團評審有電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、形象監督陳惠英以及慧妍雅集名譽導師鍾子綸。

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
師姐馮盈盈同張嘉兒為搶佳麗入組，表現得好肉緊﹗（圖片來源：TVB官方圖片）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
張秀文都好緊張，但劉倩婷就好淡定。（圖片來源：TVB官方圖片）

無綫早前曝光的官方預告片中，師姐師妹除了眾志成城在各項任務中爭取最高分數stay至最後，張秀文與向海嵐等告別離營師妹時，更哭得相當傷心，足證STAY-cation讓師姐師妹們在短短時間內建立了深厚友情，實踐「友誼第一、比賽第二」的美好體育精神。

香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
師姐同佳麗們面對殘酷的淘汰時，向海嵐因不捨組員落淚。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
張秀文都係，到底邊個冇得Stay呢？（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
「翻版湯洛雯」余詠童又做咩事喊得咁傷心？（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
張嘉倩又喊﹗（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
曹敏莉、何依婷與師妹們。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
向海嵐、朱晨麗與師妹們。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
劉倩婷、張秀文與師妹們。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）
香港小姐2021 真人騷 馮盈盈 張秀文
張嘉兒、馮盈盈與師妹們。（圖片來源：香港小姐2021真人騷截圖）

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