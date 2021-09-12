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香港小姐2021｜關楓馨民選為三大熱門 網傳內定冠軍 學歷高疫市創業賣甜品

東方新地

《香港小姐2021》26歲關楓馨（Fabienne）長得標緻可人，是59歲關禮傑的大女，成功打入「最索星二代」之列，早兩年關楓馨已被虎視眈眈游說選港姐，今年香港小姐2021終於見到關千金現身喇！關楓馨淡定參加面試、準決賽仲有爸爸全程台上台下100%支持，甚有大將之風！

撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG、無綫影片截圖

香港小姐2021｜ 關楓馨三甲大熱

《香港小姐2021》4號關楓馨挾持關禮傑大女參選，準決賽當晚更父女檔上陣表演才藝演出，一早被外界睇高一線﹗關楓馨大熱姿態在準決賽成功打入12強，愈戰愈勇。日前港姐記招上，大會公布4號關楓馨、8號宋宛穎及13號王嘉慧，暫居觀眾票選最受歡迎佳麗三強。

26歲關楓馨身高5'4
26歲關楓馨身高5’4″，三圍 33″ 23″ 34½”。（圖片來源：TVB）
觀眾投票「競猜誰是冠軍」遊戲，暫時最高票數三強佳麗，包括4號關楓馨（右二）、8號宋宛穎（左二）和13號王嘉慧（左一）。（圖片來源：無綫影片截圖）
觀眾投票「競猜誰是冠軍」遊戲，暫時最高票數三強佳麗，包括4號關楓馨（右二）、8號宋宛穎（左二）和13號王嘉慧（左一）。（圖片來源：無綫影片截圖）

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關楓馨內定冠軍？ 再獲「觀眾至like佳麗」

關楓馨被網民發現近日在維基百科中被寫為今屆港姐冠軍，關楓馨被及此事時一臉驚訝，並表示不知情：「我唔會太睇呢啲嘢，都係做番自己﹗希望將自己最好一面表現出來﹗」關楓馨坦言最擔心問答環節因為怕到時太緊張而腦海一片空白﹗早前關楓馨出席商場活動時，被現場觀眾選為「現場觀眾至Like佳麗」，走勢相當凌厲﹗

大會邀請兩位盛舞者林浩文和袁鎮業帶領每位佳麗現場跳舞，並頒發現「場觀眾至Like佳麗」給關楓馨。（圖片來源：無綫影片截圖）
大會邀請兩位盛舞者林浩文和袁鎮業帶領每位佳麗現場跳舞，並頒發現「場觀眾至Like佳麗」給關楓馨。（圖片來源：無綫影片截圖）

關禮傑大女關楓馨強勢登場！ 香港小姐2021準決賽打入12強

兩年前已經盛傳無綫高層吼實關禮傑大女關楓馨，希望當時仍在外國讀書的她返港參加港姐，等了兩年，關楓馨終於現身香港小姐2021，早前港姐首輪面試，關楓馨成為全場焦點！身穿白色通花連身裙的她，大方得體。及至準決賽晚上，關禮傑全程陪住囡囡參選，最令人意外係關禮傑上埋台陪囡囡表演！

關楓馨打入12強，關禮傑台下感安慰。（圖片來源：Tvb）
關楓馨打入12強，關禮傑台下感安慰。（圖片來源：無綫影片截圖）
關禮傑上台與女兒四手彈琴，相當驚喜﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
關禮傑上台與女兒四手彈琴，相當驚喜﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
關禮傑大女關楓馨在準決賽強勢登場。（圖片來源：Tvb）
關禮傑大女關楓馨在準決賽強勢登場。（圖片來源：無綫影片截圖）
關楓馨表示自己不斷反思準決賽表現，希望汲取到經驗等決賽當晚表現再好啲，她指自己沒有舞蹈底子，只能專心排練，以應付決賽的表演環節。（圖片來源：關楓馨IG）
關楓馨表示自己不斷反思準決賽表現，希望汲取到經驗等決賽當晚表現再好啲，她指自己沒有舞蹈底子，只能專心排練，以應付決賽的表演環節。（圖片來源：關楓馨IG）

關楓馨高學歷攻讀兒童教育

4號關楓馨（Fabienne）先在英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系（英國教育排名最top），再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。

香港小姐
長髮飄飄的關楓馨現身港姐面試。（圖片來源：無綫影片截圖）
香港小姐2021
關楓馨自細習慣面對鏡頭，不愧為最索星二代之一。（圖片來源：無綫影片截圖）

關楓馨由朋友提名非父母

早年關禮傑表示想女兒先完成學業，大女關楓馨亦好聽話待畢業後才考慮入行，不知不覺關楓馨已完成碩士畢業返港，不過卻未按之前的入行父女檔拍劇大計，早前她選擇疫情下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂捲，並在尖沙嘴商場pop-up store親自sell客，大受歡迎。不過雙線發展亦無礙，關楓馨終於踏上港姐之路，不過她表示提名人是朋友而不是父母。

關禮傑 關楓馨 創業 純素
關禮傑與前空姐太太Anna都是高顏值，大女關楓馨遣傳父母優良基因，由細靚到大。(圖片來源：關楓馨IG)

關禮傑大女關楓馨疫市開店賣素甜品

關禮傑大女關楓馨在社交網公布開網點賣甜品，店名以自己英文名Fabienne名命為「eatwithfabi」，網店網頁透露老闆娘關楓馨已茹素五年，在外國生活多年的關楓馨指對烹煮素食有心得，又愛焗甜品，朋友都大愛，返港後發現純素食店、食品唔算多，故開店賣純素肉桂捲，希望推廣純素生活。

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關禮傑大女關楓馨在英國畢業後到澳洲工作假期一年後，再返英國讀畢碩士返港。(圖片來源：關楓馨IG)

關楓馨努力鑽研食譜望提供給茹素者

關楓馨Fabienne茹素經驗長達五年的她，因眼見現今香港茹素者甜品素食選擇依然未見多元普及，故特意鑽研無蛋奶素食甜品並開設網店為需要者提供選擇：「依家香港雖然多咗素食餐廳，但素食甜品嘅選擇仲係好缺乏，好多人會覺得好難食，我想幫無蛋奶素食甜品改變呢種固有印象。我希望多咗呢個美味嘅選擇後，大家可以嘗試一星期至少食一至兩次素食，咁無論對健康同環保都有幫助，對小動物亦會好啲。」

Fabienne熱心鑽研無蛋奶素食甜品，佢話因為喺香港，茹素者同過敏者嘅無蛋奶素食選擇好少，故希望為大家提供多咗美味嘅選擇後，會吸引更多人偶爾性吃素。（圖片來源：TVB）
Fabienne熱心鑽研無蛋奶素食甜品，佢話因為喺香港，茹素者同過敏者嘅無蛋奶素食選擇好少，故希望為大家提供多咗美味嘅選擇後，會吸引更多人偶爾性吃素。（圖片來源：TVB）

關楓馨坐陣做生招牌

關楓馨早前在尖沙咀商場開設pop-up store，靚老闆娘親自坐陣賣親手焗製的純素肉桂捲，強調沒有動物成份如牛油，全以植物性食材，原來關楓馨已茹素五年，關禮傑指近年受大女影響，都少食肉。

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關楓馨參選港姐前在尖沙嘴商場pop-up store賣純素玉桂捲，有靚女坐陣，很受歡迎。(圖片來源：關楓馨IG)
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(圖片來源：關楓馨IG)
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靚媽媽Anna到場支持大女關楓馨。(圖片來源：關楓馨IG)
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關楓馨賣親手焗製的純表肉桂捲，約四十至五十元一個。

關楓馨獲無綫力邀選港姐

關禮傑一門三美，太太梁安娜（Anna）是出名的靚媽，打扮新潮穿衣有品味，與26歲大女關楓馨（Fabienne）似足兩姊妹，細女關楓盈（Franziska）近年亦搣甩baby fat，顏值直逼家姐。

正所謂十八無醜女，關楓盈身高已超越家姐關楓馨，打扮前衛令人眼前一亮。
細妹關楓盈身高已超越家姐關楓馨，打扮前衛令人眼前一亮。

渴望父女檔拍戲

關家有女初長成，早年關楓馨的甜美樣子被無綫睇中力邀參選港姐，當時剛大學畢業的她，知道父親關禮傑想她先讀好書，只在放假回港時參與公開活動，未有入娛樂圈打算，之前曾透露英國教育碩士畢業後返港發展，更指有興趣父女檔拍劇，關禮傑亦開綠燈，公開表態贊成女兒入行，並表示有意父女檔參與國內真人騷。不過最後關楓馨沒選港姐，亦冇簽無綫拍劇，而選擇「賣餅」。

關禮傑 關楓馨 創業 純素
關楓馨同媽媽Anna似兩姊妹。(圖片來源：關楓馨IG)
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(圖片來源：關楓馨IG)
大女遺傳了父親深邃的五官，十分漂亮。
大女遺傳了父親深邃的五官，十分漂亮。(圖片來源：關楓馨IG)
關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星
(圖片來源：關楓馨IG)
關禮傑與太太 Anna結婚三十年，是圈中模範夫妻，兩個女兒出世後，關禮傑早年大部份時間都北上搵錢，太太Anna就留在香港照顧囡囡，小時候的關楓馨與關楓盈都是肥嘟嘟好可愛。
關禮傑與太太 Anna結婚三十年，是圈中模範夫妻，兩個女兒出世後，關禮傑早年大部份時間都北上搵錢，太太Anna就留在香港照顧囡囡，小時候的關楓馨與關楓盈都是肥嘟嘟好可愛。

自嘲身高不足，做Model無望

關楓馨曾經出席時裝品牌活動時自嘲身高不足，做Model無望，只能向演戲方面發展，更透露正在尋覓適合的演藝課程修讀，為加入娛樂圈積極備戰。對於繼承父親衣缽躋身娛樂圈，她直認不諱：「我比較想演戲，睇吓有咩適合自己。爸爸、媽咪畀我自己揀想做咩就去做！我好希望有機會同爸爸合作拍戲。」

關家大女關楓馨長得亭亭玉立，樣貌與身材同樣標青，就連關禮傑都自誇女兒的條件去參選港姐絕對綽綽有餘，在其社交網內有大量靚女相，全部陽光氣息十足。
關家大女關楓馨長得亭亭玉立，樣貌與身材同樣標青，就連關禮傑都自誇女兒的條件去參選港姐絕對綽綽有餘，在其社交網內有大量靚女相，全部陽光氣息十足。
關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星
(圖片來源：關楓馨IG)
早在關楓馨十幾歲時已有不少經理人游說關禮傑帶女入行，不過關禮傑就想囡囡完成大學，只在放假時參與公開活動，並由母親陪同下現身。
早在關楓馨十幾歲時已有不少經理人游說關禮傑帶女入行，不過關禮傑就想囡囡完成大學，只在放假時參與公開活動，並由母親陪同下現身。
早前關楓馨以嘉賓身份出席時裝品牌活動，揚言非常有興趣演戲，更希望與父親關禮傑演對手戲。
前年關楓馨以嘉賓身份出席時裝品牌活動，揚言非常有興趣演戲，更希望與父親關禮傑演對手戲。

自小跟住關禮傑接觸圈內的人與事，關氏姊妹花早已習慣活在閃光燈下，大女關楓馨已半隻腳踩入娛樂圈，不時見她出席各種品牌活動，吸引經驗準備隨時入行。

關禮傑的25歲大女關楓馨去年在英國讀完碩士，決定回流返港發展，早前見他們一家三口現身又一城商場。
關禮傑的大女關楓馨在英國讀完碩士，決定回流返港發展，年前他們一家三口現身又一城商場。
在英國好食好住的關楓馨似乎有幸福肥，兩母女行街好開心，關楓馨睇到心頭好仲手舞足蹈好興奮。
在英國好食好住的關楓馨似乎有幸福肥，兩母女行街好開心，關楓馨睇到心頭好仲手舞足蹈好興奮。

關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星

關楓馨已名花有主，經常和其英籍男友去旅行，感情穩定。
關楓馨已名花有主，經常和其英籍男友去旅行，感情穩定。

關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星

近年除了拍戲，關禮傑亦愛享受生活，閒時與家人外遊，早前更約埋一班好友去滑雪，除了有太太及大女同行，還有圈內好友吳廷燁。
近年除了拍戲，關禮傑亦愛享受生活，閒時與家人外遊，早前更約埋一班好友去滑雪，除了有太太及大女同行，還有圈內好友吳廷燁。
關禮傑25歲索爆大女獲無綫力邀選港姐 碩士畢業隨時準備入行做明星
(圖片來源：關楓馨IG)

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