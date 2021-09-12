香港小姐2021｜關楓馨民選為三大熱門 網傳內定冠軍 學歷高疫市創業賣甜品
撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG、無綫影片截圖
香港小姐2021｜ 關楓馨三甲大熱
《香港小姐2021》4號關楓馨挾持關禮傑大女參選，準決賽當晚更父女檔上陣表演才藝演出，一早被外界睇高一線﹗關楓馨大熱姿態在準決賽成功打入12強，愈戰愈勇。日前港姐記招上，大會公布4號關楓馨、8號宋宛穎及13號王嘉慧，暫居觀眾票選最受歡迎佳麗三強。
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關楓馨內定冠軍？ 再獲「觀眾至like佳麗」
關楓馨被網民發現近日在維基百科中被寫為今屆港姐冠軍，關楓馨被及此事時一臉驚訝，並表示不知情：「我唔會太睇呢啲嘢，都係做番自己﹗希望將自己最好一面表現出來﹗」關楓馨坦言最擔心問答環節因為怕到時太緊張而腦海一片空白﹗早前關楓馨出席商場活動時，被現場觀眾選為「現場觀眾至Like佳麗」，走勢相當凌厲﹗
關禮傑大女關楓馨強勢登場！ 香港小姐2021準決賽打入12強
兩年前已經盛傳無綫高層吼實關禮傑大女關楓馨，希望當時仍在外國讀書的她返港參加港姐，等了兩年，關楓馨終於現身香港小姐2021，早前港姐首輪面試，關楓馨成為全場焦點！身穿白色通花連身裙的她，大方得體。及至準決賽晚上，關禮傑全程陪住囡囡參選，最令人意外係關禮傑上埋台陪囡囡表演！
關楓馨高學歷攻讀兒童教育
4號關楓馨（Fabienne）先在英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系（英國教育排名最top），再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。
關楓馨由朋友提名非父母
早年關禮傑表示想女兒先完成學業，大女關楓馨亦好聽話待畢業後才考慮入行，不知不覺關楓馨已完成碩士畢業返港，不過卻未按之前的入行父女檔拍劇大計，早前她選擇疫情下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂捲，並在尖沙嘴商場pop-up store親自sell客，大受歡迎。不過雙線發展亦無礙，關楓馨終於踏上港姐之路，不過她表示提名人是朋友而不是父母。
關禮傑大女關楓馨疫市開店賣素甜品
關禮傑大女關楓馨在社交網公布開網點賣甜品，店名以自己英文名Fabienne名命為「eatwithfabi」，網店網頁透露老闆娘關楓馨已茹素五年，在外國生活多年的關楓馨指對烹煮素食有心得，又愛焗甜品，朋友都大愛，返港後發現純素食店、食品唔算多，故開店賣純素肉桂捲，希望推廣純素生活。
關楓馨努力鑽研食譜望提供給茹素者
關楓馨Fabienne茹素經驗長達五年的她，因眼見現今香港茹素者甜品素食選擇依然未見多元普及，故特意鑽研無蛋奶素食甜品並開設網店為需要者提供選擇：「依家香港雖然多咗素食餐廳，但素食甜品嘅選擇仲係好缺乏，好多人會覺得好難食，我想幫無蛋奶素食甜品改變呢種固有印象。我希望多咗呢個美味嘅選擇後，大家可以嘗試一星期至少食一至兩次素食，咁無論對健康同環保都有幫助，對小動物亦會好啲。」
關楓馨坐陣做生招牌
關楓馨早前在尖沙咀商場開設pop-up store，靚老闆娘親自坐陣賣親手焗製的純素肉桂捲，強調沒有動物成份如牛油，全以植物性食材，原來關楓馨已茹素五年，關禮傑指近年受大女影響，都少食肉。
關楓馨獲無綫力邀選港姐
關禮傑一門三美，太太梁安娜（Anna）是出名的靚媽，打扮新潮穿衣有品味，與26歲大女關楓馨（Fabienne）似足兩姊妹，細女關楓盈（Franziska）近年亦搣甩baby fat，顏值直逼家姐。
渴望父女檔拍戲
關家有女初長成，早年關楓馨的甜美樣子被無綫睇中力邀參選港姐，當時剛大學畢業的她，知道父親關禮傑想她先讀好書，只在放假回港時參與公開活動，未有入娛樂圈打算，之前曾透露英國教育碩士畢業後返港發展，更指有興趣父女檔拍劇，關禮傑亦開綠燈，公開表態贊成女兒入行，並表示有意父女檔參與國內真人騷。不過最後關楓馨沒選港姐，亦冇簽無綫拍劇，而選擇「賣餅」。
自嘲身高不足，做Model無望
關楓馨曾經出席時裝品牌活動時自嘲身高不足，做Model無望，只能向演戲方面發展，更透露正在尋覓適合的演藝課程修讀，為加入娛樂圈積極備戰。對於繼承父親衣缽躋身娛樂圈，她直認不諱：「我比較想演戲，睇吓有咩適合自己。爸爸、媽咪畀我自己揀想做咩就去做！我好希望有機會同爸爸合作拍戲。」
自小跟住關禮傑接觸圈內的人與事，關氏姊妹花早已習慣活在閃光燈下，大女關楓馨已半隻腳踩入娛樂圈，不時見她出席各種品牌活動，吸引經驗準備隨時入行。