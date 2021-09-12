香港小姐2021｜關楓馨民選為三大熱門 網傳內定冠軍 學歷高疫市創業賣甜品

《香港小姐2021》26歲關楓馨（Fabienne）長得標緻可人，是59歲關禮傑的大女，成功打入「最索星二代」之列，早兩年關楓馨已被虎視眈眈游說選港姐，今年香港小姐2021終於見到關千金現身喇！關楓馨淡定參加面試、準決賽仲有爸爸全程台上台下100%支持，甚有大將之風！

撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG、無綫影片截圖