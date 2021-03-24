Image-1 (43)

【香港小姐2020】落選陳煦凝辭職簽無綫同兩位港姐撞樣 自爆落選後一度情緒爆煲

東方新地

《香港小姐2020》冠亞季軍得主已塵埃落定，不過有人歡喜有人愁，自爆激減三十磅參選的1號佳麗陳煦凝Amber，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，近日剪短了頭髮，竟然同鄧卓殷撞樣。

文：東方新地 圖：IG、東方新地

有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同18年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗

陳煦凝把頭髮剪短，網民留言話唔認得，仲話以為係鄧卓殷㖭﹗
陳煦凝把頭髮剪短，網民留言話唔認得，仲話以為係鄧卓殷㖭﹗
鄧卓殷，大家英文名都係叫Amber。
鄧卓殷，大家英文名都係叫Amber。
選港姐時被指同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣，更笑言是兩姊妹相認。
選港姐時被指同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣，更笑言是兩姊妹相認。
參選前IG有大量性感水著，加入無綫後已刪除舊照。
參選前IG有大量性感水著，加入無綫後已刪除舊照。

陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值

《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，

24歲的陳煦凝Amber，三圍32

24歲的陳煦凝Amber，三圍32″ 21″ 32″，職業是一名理財策劃經理。

才藝表演環節跳印度肚皮舞，不停扭動其21吋纖腰。
才藝表演環節跳印度肚皮舞，不停扭動其21吋纖腰。
司儀測試腰精Amber示範手向後攬腰，Amber輕鬆通過。
司儀測試腰精Amber示範反手向後攬腰，Amber輕鬆通過。

何孟珊為水腫陳煦凝按摩半粒鐘

陳煦凝寫長文大讚何孟珊有顆天使心：「佢知道水腫好唔開心，佢帶我去休息室幫我按摩咗半個鐘，不斷安慰我，佢各方面都好好，談吐才藝都特別欣賞佢，你係其實係我心目中的冠軍」，變相指謝嘉怡並非心中冠軍之選。腰精Amber同時貼出參選以來同佳麗們的集郵相，謝嘉怡的合照卻欠奉，圖片說明一切。

Amber（右）晒參選以來同佳麗們的合照，出現率最高是何孟珊（左）。
Amber（右）晒參選以來同佳麗們的合照，出現率最高是何孟珊（左）。

落選陳煦凝爆情緒崩潰 不忿姊妹三甲不入 腰精Amber：冠軍係何孟珊 落選陳煦凝爆情緒崩潰 不忿姊妹三甲不入 腰精Amber：冠軍係何孟珊

落選後呻兩個月冇覺好瞓

因對答牙尖嘴脷、又被指曾整容、IG放漏奶相加上激減三十磅，參選以來一直是話題佳麗，新聞多多，可惜五強不入，落選後接受訪問時，被問到最想做乜？陳煦凝狂呻：「梗係瞓覺，呢個月嚟綵排到好夜，返到屋企落妝，又一早返嚟綵排，每日得兩三個鐘瞓覺，終於有覺好瞓。」而Amber亦在社交網發長文指自己參選以來，如同極速上了成長的一課，是「人生中感受到最大壓力的日子……情緒崩潰到幾乎每日都喊，全身水腫又生暗瘡」大爆參選的苦況﹗

Amber在IG爆曾情緒崩潰，每日都會喊。
Amber在IG爆曾情緒崩潰，每日都會喊。
撐姊妹何孟珊先至係冠軍人馬。
撐姊妹何孟珊先至係冠軍人馬。

落選陳煦凝爆情緒崩潰 不忿姊妹三甲不入 腰精Amber：冠軍係何孟珊

身高171cm的何孟珊，為參選而辭去護士一職，又努力減肥同練舞，誓以最佳狀態示人。
身高171cm的何孟珊，為參選而辭去護士一職，又努力減肥同練舞，誓以最佳狀態示人。
身高171cm的何孟珊跟亞軍陳楨怡一樣高，不過何孟珊腰長腿粗，扣分﹗
身高171cm的何孟珊跟亞軍陳楨怡一樣高，不過何孟珊腰長腿粗，成功打入五強，卻未能晉級三甲不入﹗
全晚表現相當進取的何孟珊，搶答環節尤其積極，可惜司儀環節問她無綫台徽的順序顏色，佢竟然答唔出，更亂爆了根本無的黃色，真失策﹗
全晚表現相當進取的何孟珊，搶答環節尤其積極，可惜司儀環節問她無綫台徽的順序顏色，佢竟然答唔出，更亂爆了根本無的黃色，真失策﹗
Amber繼續晒合照，唔見同冠軍謝嘉怡的合照。
Amber繼續晒合照，唔見同冠軍謝嘉怡的合照。

落選陳煦凝爆情緒崩潰 不忿姊妹三甲不入 腰精Amber：冠軍係何孟珊

落選陳煦凝爆情緒崩潰 不忿姊妹三甲不入 腰精Amber：冠軍係何孟珊 落選陳煦凝爆情緒崩潰 不忿姊妹三甲不入 腰精Amber：冠軍係何孟珊

落選陳煦凝爆情緒崩潰 不忿姊妹三甲不入 腰精Amber：冠軍係何孟珊

 

讀者留言

熱門文章

 