【香港小姐2020】落選陳煦凝辭職簽無綫同兩位港姐撞樣 自爆落選後一度情緒爆煲

《香港小姐2020》冠亞季軍得主已塵埃落定，不過有人歡喜有人愁，自爆激減三十磅參選的1號佳麗陳煦凝Amber，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，近日剪短了頭髮，竟然同鄧卓殷撞樣。

文：東方新地 圖：IG、東方新地