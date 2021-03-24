【香港小姐2020】落選陳煦凝辭職簽無綫同兩位港姐撞樣 自爆落選後一度情緒爆煲
《香港小姐2020》冠亞季軍得主已塵埃落定，不過有人歡喜有人愁，自爆激減三十磅參選的1號佳麗陳煦凝Amber，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，近日剪短了頭髮，竟然同鄧卓殷撞樣。
文：東方新地 圖：IG、東方新地
有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同19年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同18年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗
陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值
《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，
24歲的陳煦凝Amber，三圍32″ 21″ 32″，職業是一名理財策劃經理。
何孟珊為水腫陳煦凝按摩半粒鐘
陳煦凝寫長文大讚何孟珊有顆天使心：「佢知道水腫好唔開心，佢帶我去休息室幫我按摩咗半個鐘，不斷安慰我，佢各方面都好好，談吐才藝都特別欣賞佢，你係其實係我心目中的冠軍」，變相指謝嘉怡並非心中冠軍之選。腰精Amber同時貼出參選以來同佳麗們的集郵相，謝嘉怡的合照卻欠奉，圖片說明一切。
落選後呻兩個月冇覺好瞓
因對答牙尖嘴脷、又被指曾整容、IG放漏奶相加上激減三十磅，參選以來一直是話題佳麗，新聞多多，可惜五強不入，落選後接受訪問時，被問到最想做乜？陳煦凝狂呻：「梗係瞓覺，呢個月嚟綵排到好夜，返到屋企落妝，又一早返嚟綵排，每日得兩三個鐘瞓覺，終於有覺好瞓。」而Amber亦在社交網發長文指自己參選以來，如同極速上了成長的一課，是「人生中感受到最大壓力的日子……情緒崩潰到幾乎每日都喊，全身水腫又生暗瘡」大爆參選的苦況﹗