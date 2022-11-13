一舞傾城｜港姐陳聖瑜Yvette獲力捧擺C位 參選港姐被爆黑歷史樣貌大不同

2021年港姐陳聖瑜在無綫2023節目巡禮入面有重要角色，在8部重頭劇之中，有份參演王晶監製的《一舞傾城》，二十集的新劇以尖東歡場做背景，初次拍劇就同56歲港姐陳法蓉一齊拍劇 ，劇中飾演歡場小姐的還有姚子羚、蔡潔、鄺潔楹及傅嘉莉等。