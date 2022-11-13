一舞傾城｜港姐陳聖瑜Yvette獲力捧擺C位 參選港姐被爆黑歷史樣貌大不同
《一舞傾城》陳聖瑜拍劇飾KK 放棄大學做舞女
陳聖瑜在劇中餘演江潔兒（KK） ，為照顧年老體弱的母親及為弟妹供書教學，只好放棄升讀大學，為口奔馳，在工作時認識了富家子弟Marco（關楚耀飾），入世未深的她對富家子Marco動了真情。與此同時，KK重遇青梅竹馬俊駒，與駒相處令KK甚是輕鬆，二人感情也逐漸累積，KK分不清楚最愛是誰。
陳聖瑜參選港姐被爆黑歷史樣貌大不同
陳聖瑜（Yvette）參加港姐入行，自小在家人安排下接受不同演藝培訓，4歲學catwalk，6歲學古箏，小小年紀已具豐富舞台經驗又有表演慾。大熱陳聖瑜臨近香港小姐決賽，卻因「生眼挑針」，手術後現身記者會時，左眼要包住紗布慘變「獨眼龍」，當時立即大為失色 ⋯⋯
陳聖瑜被視作三甲大熱 曾奪「 現場觀眾至Like佳麗」
陳聖瑜（Yvette）參賽期間一直被視為三甲大熱，準決賽前曾獲「 現場觀眾至Like佳麗」。記者會上公布三位民選暫時最高分佳麗中，大熱陳聖瑜竟三甲不入，加上因眼部做手術已缺席一次活動，被指好蝕底！
陳聖瑜因眼挑針做手術，早前已缺席一次港姐活動﹗日前左眼包住紗布出席記招﹗（圖片來源：無綫影片截圖）
陳聖瑜Yvette指應能趕及在決賽當晚拆去紗布，但現時左眼還有瘀及紅腫，問到會否擔心影響表現，Yvette指擔心都冇辦法，唯有做到最好，問到有冇信心入三甲，她則表示要睇臨場表現﹗
網民爆黑歷史
陳聖瑜自小學古箏、行catwalk，被訓練成多才多藝，不過卻被網民指陳聖瑜女大十八變，分別貼出稱是陳聖瑜舊照作對比。當中有網民貼出疑似陳聖瑜大學時期的照片，並留言「大學時期同現在參選個樣有好大分別」。
網民貼出稱是陳聖瑜大學時的舊照，並指與現時樣貌相差甚遠，大家又點睇呢？（圖片來源：facebook群組圖片）
田家炳中學舊照曝光
再有網民在網上群組及討論區貼出稱是陳聖瑜的舊照，指她女大十八變﹗
陳聖瑜有「理大吳千語」之稱
香港小姐2021熱入圍佳麗陳聖瑜(Yvette)表 ， 早年已有「理大吳千語」之稱，其IG有超過4.3萬人follow，背景相當猛料！
陳聖瑜深圳出世 4歲學行catwalk
陳聖瑜（Yvette）原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。
陳聖瑜面試大熱Yvette似吳千語方媛混合體
Yvette Chan(陳聖瑜)在面試場地一出現，已被大批傳媒包圍，原來她早年已有「理大吳千語」之稱，驟眼看亦有點似「天王嫂」方媛。Yvette現年26歲，報稱自由媒體人(即是網紅)，有開IG shop，其IG有超過4萬人follow，多個藝人如陳曉華、陳楨怡和蔡嘉欣都有follow她。
喜愛遊埠生活富貴
在Yvette的社交網中，可看到她的生活頗奢華，名牌時裝同包包行頭十足，疫前更經常外出歐遊，識飲識食識享受，唔通係富二代？