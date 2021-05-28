港姐季軍陳雅思嫁富三代 去年離巢無綫成功抄Coffee上位之路

16年港姐季軍陳雅思（Bonnie）去年宣布離巢無綫轉行任瑜伽導師，事業更上一層樓外，日前陳思雅在社交網公布接受男友求婚，無名指上戴上巨鑽。陳雅思未肯透露男友身份。據知神秘男友是富三代，離巢無綫的陳雅思，展開更精彩人生﹗

撰文：東方新地、｜圖片：陳雅思 IG、新傳媒圖庫