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港姐季軍陳雅思嫁富三代 去年離巢無綫成功抄Coffee上位之路

東方新地 - 娛聞

16年港姐季軍陳雅思（Bonnie）去年宣布離巢無綫轉行任瑜伽導師，事業更上一層樓外，日前陳思雅在社交網公布接受男友求婚，無名指上戴上巨鑽。陳雅思未肯透露男友身份。據知神秘男友是富三代，離巢無綫的陳雅思，展開更精彩人生﹗

撰文：東方新地、｜圖片：陳雅思 IG、新傳媒圖庫

31歲陳雅思與馮盈盈同屆，馮盈盈自願與無綫加簽十年長約，陳雅思去年卻決心離巢無綫發展瑜伽事業。去年11月宣布有拖拍，半年後，陳雅思公布婚訊。

跟Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無綫做瑜珈導師
（圖片來源：陳雅思IG）

陳雅思晒求婚巨鑽戒

陳雅思身雙手捧住男友臉龐，大晒左手無名指上的巨型求婚鑽戒，而陳雅思表情帶點激動，男友輕攬其腰，一張幸福畫面，立即得到圈中好友留言祝賀﹗不過陳雅思對男友身份保持神秘，據知男友是富三代DJ郭孟浚，二人現已入紙申請結婚。

陳雅思公布接受男友求婚，大晒巨型鑽戒﹗（圖片來源：陳雅思IG）
陳雅思公布接受男友求婚，大晒巨型鑽戒﹗（圖片來源：陳雅思IG）

陳雅思留言：「Said YES to the love of my life ❤️

Thank you baby for your love, the joy, and all that you do for us. Here’s to the next chapter and happiest memories in the making」陳雅思感謝男友為她帶來愛、喜樂以及所做的一切，兩人即將踏入人生新一頁以創作更多回憶。

陳雅思去年11月公布戀情，留言：「Ily（I Love You） 」未有透露男友身份。（圖片來源：陳雅思IG）
陳雅思去年11月公布戀情，留言：「Ily（I Love You） 」未有透露男友身份。（圖片來源：陳雅思IG）

跟Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無綫做瑜珈導師

橋唔怕舊最緊要受，抄橋成功一樣係高手，講緊嘅係現年31歲，16年港姐季軍陳雅思（Bonnie），在無綫四年去年宣布離巢，唔撈無綫，陳雅思原來睇中近年做瑜伽教練做到爆紅，網上個人瑜伽班平台有過百萬訂閲嘅Coffee林芊妤，更效法對方在網上平台教瑜伽，樣靚又有身材嘅Bonnie，做生招牌肯定有客路，一個唔覺意做埋Coffee2.0，就真係前途無限嘞！

跟Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無綫做瑜珈導師陳雅思去年宣布與無綫結束4年的賓主關係。

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陳雅思表示人生要作出不同的嘗試，不能年復年的一樣，她拿起勇氣去追夢，並將會盡全力專注她的瑜伽事業。

最多人記得 ：拍節目浸溫泉

藝人陳雅思2016參選香港小姐，當選季軍加入無綫，其後喺節目《歎得好健康》晒胸浸溫泉，而深得網民喜愛升呢女神！不過佢就決定放棄做藝人，喺社交網正式宣布離巢無綫，提到過往參與過主持、戲劇及模特兒等工作，她承認獲益良多，又指因為想作出更多新嘗試、追尋夢想，而決定離巢，並透露未來將會專注經營其設立嘅瑜伽網絡平台。

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身材fit爆

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與同年冠軍馮盈盈、亞軍是劉穎鏇及張寶兒、蘇韻姿、阮嘉敏等，陳雅思一樣獲安排拍劇及主持工作，但論知名度就不及其餘佳麗，又難怪佢意興闌珊離開，她考獲瑜伽教練資格，並在社交平台開Live教學，終於搵到自己出路。

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曾在節目三點式大晒身材

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一向注重健康飲食，鍾意運動的她身形Fit爆，更不時在個人IG分享靚相，好身材早已令一眾女生十分羨慕，早前她設立自己的品牌「Mind Bonnie Soul」，學足Coffee吸金路，原來佢亦同Coffee一樣，因新冠肺炎肆虐影響，教開嘅瑜珈班Studio都關閉咗，轉做網上教學一樣係王道，睇Coffee咁成功就知！

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早前她設立自己的品牌「Mind Bonnie Soul」

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跟Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無綫做瑜珈導師

陳雅思 歎得好健康

17年陳雅思有份主持節目《歎得好健康》，拍住黎諾懿同丁子朗等人去日本同台灣等地，探討一下健康資訊！點少得浸溫泉呢啲畫面呢？果然一浸成名。

陳雅思

陳雅思番抄Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無線做瑜珈導師

陳雅思 誘人小背心

雖然陳雅思唔及同屆馮盈盈同劉穎鏇有名氣，但其實佢樣貌身材都相當唔錯！陳雅思之前去旅行，除咗三點式，仲準備咗一件白色緊身小背心，晒事業線外，玩完水件白色背心仲要濕濕透透，真係格外誘人！

陳雅思

陳雅思

陳雅思

陳雅思 泳裝歎世界

之前去馬爾代夫度假，陳雅思準備幾套三點式泳衣享受嘅陽光與海灘呢！

陳雅思

陳雅思

番抄Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無線做瑜珈導師

陳雅思陳雅思

陳雅思當年選港姐時相對無咁出眾，唔算係大熱，不過其實條件絕對唔差！睇吓阿Bob問問題問得幾投入？伸晒脷喎！

陳雅思

番抄Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無線做瑜珈導師

陳雅思

平時Bonnie好鍾意做運動㗎！

陳雅思

陳雅思

陳雅思

陳雅思

 

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