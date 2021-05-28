港姐季軍陳雅思嫁富三代 去年離巢無綫成功抄Coffee上位之路
撰文：東方新地、｜圖片：陳雅思 IG、新傳媒圖庫
31歲陳雅思與馮盈盈同屆，馮盈盈自願與無綫加簽十年長約，陳雅思去年卻決心離巢無綫發展瑜伽事業。去年11月宣布有拖拍，半年後，陳雅思公布婚訊。
陳雅思晒求婚巨鑽戒
陳雅思身雙手捧住男友臉龐，大晒左手無名指上的巨型求婚鑽戒，而陳雅思表情帶點激動，男友輕攬其腰，一張幸福畫面，立即得到圈中好友留言祝賀﹗不過陳雅思對男友身份保持神秘，據知男友是富三代DJ郭孟浚，二人現已入紙申請結婚。
陳雅思留言：「Said YES to the love of my life ❤️
Thank you baby for your love, the joy, and all that you do for us. Here’s to the next chapter and happiest memories in the making」陳雅思感謝男友為她帶來愛、喜樂以及所做的一切，兩人即將踏入人生新一頁以創作更多回憶。
跟Coffee上位路 港姐陳雅思唔撈無綫做瑜珈導師
橋唔怕舊最緊要受，抄橋成功一樣係高手，講緊嘅係現年31歲，16年港姐季軍陳雅思（Bonnie），在無綫四年去年宣布離巢，唔撈無綫，陳雅思原來睇中近年做瑜伽教練做到爆紅，網上個人瑜伽班平台有過百萬訂閲嘅Coffee林芊妤，更效法對方在網上平台教瑜伽，樣靚又有身材嘅Bonnie，做生招牌肯定有客路，一個唔覺意做埋Coffee2.0，就真係前途無限嘞！
最多人記得 ：拍節目浸溫泉
藝人陳雅思2016參選香港小姐，當選季軍加入無綫，其後喺節目《歎得好健康》晒胸浸溫泉，而深得網民喜愛升呢女神！不過佢就決定放棄做藝人，喺社交網正式宣布離巢無綫，提到過往參與過主持、戲劇及模特兒等工作，她承認獲益良多，又指因為想作出更多新嘗試、追尋夢想，而決定離巢，並透露未來將會專注經營其設立嘅瑜伽網絡平台。
與同年冠軍馮盈盈、亞軍是劉穎鏇及張寶兒、蘇韻姿、阮嘉敏等，陳雅思一樣獲安排拍劇及主持工作，但論知名度就不及其餘佳麗，又難怪佢意興闌珊離開，她考獲瑜伽教練資格，並在社交平台開Live教學，終於搵到自己出路。
一向注重健康飲食，鍾意運動的她身形Fit爆，更不時在個人IG分享靚相，好身材早已令一眾女生十分羨慕，早前她設立自己的品牌「Mind Bonnie Soul」，學足Coffee吸金路，原來佢亦同Coffee一樣，因新冠肺炎肆虐影響，教開嘅瑜珈班Studio都關閉咗，轉做網上教學一樣係王道，睇Coffee咁成功就知！
陳雅思 誘人小背心
雖然陳雅思唔及同屆馮盈盈同劉穎鏇有名氣，但其實佢樣貌身材都相當唔錯！陳雅思之前去旅行，除咗三點式，仲準備咗一件白色緊身小背心，晒事業線外，玩完水件白色背心仲要濕濕透透，真係格外誘人！