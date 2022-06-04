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香港小姐2022｜謝嘉怡成近30年最矯小冠軍 唔夠高反而突圍而出？

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近30年港姐冠軍身高，最嬌小的的嘅一定係5呎3吋唔夠嘅謝嘉怡，佢同5呎11吋嘅「Hea爆港姐」張舒雅，足足相差幾個頭，但身高並冇拉開謝嘉怡同觀眾嘅「距離」，佢參選嗰陣都係大熱之一，而事實亦證明以下10位最「嬌小」嘅港姐冠軍都「各有所長」。

謝嘉怡最嬌小港姐

只有1.6米身高嘅2020年冠軍謝嘉怡，拍埋一眾佳麗身邊係有啲輸蝕，佢亦曾經表示親戚都好高，平時有着高踭鞋補救。但就憑佢擁有香港蘇格蘭嘅混血基因，網民覺得另有一番特色，讚佢個樣夠晒甜。

港姐 謝嘉怡參選前是手術室護士
謝嘉怡參選前是手術室護士（圖片來源：[email protected]
港姐 亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡及季軍郭柏妍
亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡及季軍郭柏妍（圖片來源：無綫電視截圖）
港姐 雖然謝嘉怡嬌的的 但反而好搶鏡
雖然謝嘉怡嬌的的 但反而好搶鏡（圖片來源：[email protected]
港姐 謝嘉怡卸任後回了蘇格蘭
謝嘉怡卸任後回了蘇格蘭（圖片來源：[email protected]

劉倩婷大熱奪冠

2009年奪冠嘅劉倩婷高過謝嘉怡1厘米，即161cm，雖然冇高䠷身型，但當年係以大熱姿態撼低晒其他對手。佢加入TVB後主力司儀工作，2013年嫁年長16年嘅堪輿學家李丞責，婚後專心相夫教女，幸福爆晒燈。

港姐 劉倩婷當年喺問答環節留吓深刻印象予評判
劉倩婷當年喺問答環節留吓深刻印象予評判（圖片來源：無綫電視截圖）
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（圖片來源：無綫電視截圖）
港姐 眾佳麗一字排開，突顯劉倩婷高度
眾佳麗一字排開，突顯劉倩婷高度（圖片來源：無綫電視截圖）
港姐 劉倩婷婚後生活美滿
劉倩婷婚後生活美滿（圖片來源：新傳媒資料庫）

楊婉儀細細粒女強人

身高1.63嘅楊婉儀係1995年冠軍，咪睇佢細細粒咁，其實係一個女強人，2013年開辦幼稚園，當時表示想一條龍服務，打算創辦小學。點知至2018年佢同老公做董事間公司被入稟追債，近年官司纏身，帶埋仔女移居美國過新生活。

港姐 亞軍李嘉慧、冠軍楊婉儀及軍周婉儀
亞軍李嘉慧、冠軍楊婉儀及軍周婉儀（圖片來源：新傳媒資料庫）
港姐 楊婉儀曾開辦幼稚園，
楊婉儀曾開辦幼稚園，（圖片來源：新傳媒資料庫）
港姐 楊婉儀現和子女在美田生活
楊婉儀現和子女在美國生活（圖片來源：[email protected]
港姐 喺楊婉儀嘅IG，老公長期冇影
喺楊婉儀嘅IG，老公長期冇影（圖片來源：新傳媒資料庫）

張名雅嫁律師男友

身高都係1.63米嘅張名雅係2012年冠軍，參選港姐前已經係溫哥華華裔小姐亞軍，之後以港姐身份參加2013年國際中華小姐奪得季軍，同張嘉兒都可謂有豐富嘅選美經驗。張名雅入行後曾主持《東張西望》、《流行都市》及《姊妹淘》等資訊節目，至於劇集就只有《以和為貴》和《鬼同你OT》令觀眾有較深印象，發展唔算突出。2016年嫁給了圈外律師男友蔡錦豪，婚後育有兩子。

港姐 亞軍黃心穎、冠軍張名雅及季軍朱千雪
亞軍黃心穎、冠軍張名雅及季軍朱千雪（圖片來源：新傳媒資料庫）
港姐 2016年嫁圈外律師蔡錦豪，育有兩子。
2016年嫁圈外律師蔡錦豪，育有兩子。（圖片來源：[email protected]
港姐 張名雅喺圈中發展唔算突出
張名雅喺圈中發展唔算突出（圖片來源：新傳媒資料庫）
港姐 雖然已為人母，但張名雅身材仍然咁弗
雖然已為人母，但張名雅身材仍然咁弗（圖片來源：[email protected]

陳凱琳吸金力強

提起陳凱琳，除咗會諗起佢同孖生細佬因為隔代遺傳嘅混血兒外貌，佢仲係2013年港姐冠軍，以及2014年國際中華小姐冠軍！身高163嘅Grace學歷同顏值都好高，而家貴為兩子之母嘅佢主力做KOL，有指兩年內吸金千萬，不過佢事後已經否認傳聞。

港姐 陳凱琳同細佬因隔代遺傳，所以擁混血兒外貌
陳凱琳同細佬因隔代遺傳，所以擁混血兒外貌（圖片來源：[email protected]
港姐 陳凱琳與鄭嘉穎育兩子
陳凱琳與鄭嘉穎育兩子（圖片來源：[email protected]
港姐 陳凱琳做KOL勁吸金
陳凱琳做KOL勁吸金（圖片來源：[email protected]
港姐 陳凱琳係一名高學歷港姐
陳凱琳係一名高學歷港姐（圖片來源：新傳媒資料庫）

翁嘉穗嫁個有錢人

好多人都話想嫁入豪門，選港姐係捷徑之一，事實上歷年都有唔少成功例子。好似1997年港姐冠軍翁嘉穗喺娛樂圈真係冇乜發展過，身過1.64米嘅佢樣貌清秀，自然多人追，選完港姐隔咗兩年就揀定咗富商男友鄔友正，榮升做少奶奶，婚後生咗兩個仔，廿幾年嚟過住豪門少奶奶嘅生活。

港姐 好多人話選港姐係嫁入豪門捷徑之一
好多人話選港姐係嫁入豪門捷徑之一（圖片來源：新傳媒資料庫）
港姐 翁嘉穗唔通都鍾意MIRROR
翁嘉穗唔通都鍾意MIRROR（圖片來源：[email protected]
港姐 翁嘉穗不時晒打卡相
翁嘉穗不時晒打卡相（圖片來源：[email protected]

楊思琦身材得天獨厚

楊思琦係2001年港姐冠軍，身高1.64米嘅佢得天獨厚，身為一女一子之母身材依然堅挺，多年嚟都係美容公司嘅寵兒。雖然多年都力指自己有「老公」照顧，屢以老公是圈外人希望保持低調為由解釋，但虛擬老公全方位失蹤，佢拼搏嘅精神似乎要獨力搵錢養家咁款，近年更轉戰抖音攻內地市場。

港姐 多年嚟都係美容公司寵兒
多年嚟都係美容公司寵兒（圖片來源：[email protected]
港姐 楊思琦身材得天獨厚
楊思琦身材得天獨厚（圖片來源：[email protected]
港姐 楊思琦囡囡好錫細佬
楊思琦囡囡好錫細佬（圖片來源：[email protected]
港姐 楊思琦兩女母感情好好
楊思琦兩女母感情好好（圖片來源：[email protected]

張嘉兒選美經驗豐富

選港姐要過五關斬六將，身高同樣貌都係重點之一，身高1.64米嘅張嘉兒絕對唔係「高人」，但當選2007年港姐冠軍前已經有選美經驗，喺2005年溫哥華華裔小姐競選中，奪得「神采飛揚獎」。唔止咁，仲代表香港贏到2008年國際中華小姐亞軍。加上佢當年被封「豬扒」港姐，至今闊臉不再，呢一點都令人覺得好神奇。

港姐 當年嘅闊臉張嘉兒已經不再
當年嘅闊臉張嘉兒已經不再（圖片來源：新傳媒資料庫）
港姐 於《陀槍師姐2021》中張嘉兒要色誘許紹雄
於劇集《陀槍師姐2021》中張嘉兒要色誘許紹雄（圖片來源：《陀槍師姐2021》截圖）
港姐 張嘉兒好享受家庭樂
張嘉兒好享受家庭樂（圖片來源：misskayicheung @IG）
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（圖片來源：misskayicheung @IG）

梁韻蕊黑馬姿態贏鄺美雲

擁咗1.65米身高嘅梁韻蕊係1982年嘅冠軍，佢參選時完全係黑馬，喺越戰越敢嘅狀態下，最終「跑贏」咗大熱鄺美雲成為冠軍，不過星途就唔及鄺美雲，唔算有好多代表作。

港姐 鄺美雲當年只屈居亞軍
鄺美雲當年只屈居亞軍（圖片來源：無綫電視截圖）
港姐 梁韻蕊
梁韻蕊（圖片來源：無綫電視截圖）

撰文：東方新地圖片來源：misskayicheung ，[email protected][email protected][email protected]，caratcheung，[email protected]無綫電視截圖，[email protected]，新傳媒資料

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