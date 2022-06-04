香港小姐2022｜謝嘉怡成近30年最矯小冠軍 唔夠高反而突圍而出？
謝嘉怡最嬌小港姐
只有1.6米身高嘅2020年冠軍謝嘉怡，拍埋一眾佳麗身邊係有啲輸蝕，佢亦曾經表示親戚都好高，平時有着高踭鞋補救。但就憑佢擁有香港蘇格蘭嘅混血基因，網民覺得另有一番特色，讚佢個樣夠晒甜。
劉倩婷大熱奪冠
2009年奪冠嘅劉倩婷高過謝嘉怡1厘米，即161cm，雖然冇高䠷身型，但當年係以大熱姿態撼低晒其他對手。佢加入TVB後主力司儀工作，2013年嫁年長16年嘅堪輿學家李丞責，婚後專心相夫教女，幸福爆晒燈。
楊婉儀細細粒女強人
身高1.63嘅楊婉儀係1995年冠軍，咪睇佢細細粒咁，其實係一個女強人，2013年開辦幼稚園，當時表示想一條龍服務，打算創辦小學。點知至2018年佢同老公做董事間公司被入稟追債，近年官司纏身，帶埋仔女移居美國過新生活。
張名雅嫁律師男友
身高都係1.63米嘅張名雅係2012年冠軍，參選港姐前已經係溫哥華華裔小姐亞軍，之後以港姐身份參加2013年國際中華小姐奪得季軍，同張嘉兒都可謂有豐富嘅選美經驗。張名雅入行後曾主持《東張西望》、《流行都市》及《姊妹淘》等資訊節目，至於劇集就只有《以和為貴》和《鬼同你OT》令觀眾有較深印象，發展唔算突出。2016年嫁給了圈外律師男友蔡錦豪，婚後育有兩子。
陳凱琳吸金力強
提起陳凱琳，除咗會諗起佢同孖生細佬因為隔代遺傳嘅混血兒外貌，佢仲係2013年港姐冠軍，以及2014年國際中華小姐冠軍！身高163嘅Grace學歷同顏值都好高，而家貴為兩子之母嘅佢主力做KOL，有指兩年內吸金千萬，不過佢事後已經否認傳聞。
翁嘉穗嫁個有錢人
好多人都話想嫁入豪門，選港姐係捷徑之一，事實上歷年都有唔少成功例子。好似1997年港姐冠軍翁嘉穗喺娛樂圈真係冇乜發展過，身過1.64米嘅佢樣貌清秀，自然多人追，選完港姐隔咗兩年就揀定咗富商男友鄔友正，榮升做少奶奶，婚後生咗兩個仔，廿幾年嚟過住豪門少奶奶嘅生活。
楊思琦身材得天獨厚
楊思琦係2001年港姐冠軍，身高1.64米嘅佢得天獨厚，身為一女一子之母身材依然堅挺，多年嚟都係美容公司嘅寵兒。雖然多年都力指自己有「老公」照顧，屢以老公是圈外人希望保持低調為由解釋，但虛擬老公全方位失蹤，佢拼搏嘅精神似乎要獨力搵錢養家咁款，近年更轉戰抖音攻內地市場。
張嘉兒選美經驗豐富
選港姐要過五關斬六將，身高同樣貌都係重點之一，身高1.64米嘅張嘉兒絕對唔係「高人」，但當選2007年港姐冠軍前已經有選美經驗，喺2005年溫哥華華裔小姐競選中，奪得「神采飛揚獎」。唔止咁，仲代表香港贏到2008年國際中華小姐亞軍。加上佢當年被封「豬扒」港姐，至今闊臉不再，呢一點都令人覺得好神奇。
梁韻蕊黑馬姿態贏鄺美雲
擁咗1.65米身高嘅梁韻蕊係1982年嘅冠軍，佢參選時完全係黑馬，喺越戰越敢嘅狀態下，最終「跑贏」咗大熱鄺美雲成為冠軍，不過星途就唔及鄺美雲，唔算有好多代表作。
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