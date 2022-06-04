香港小姐2022｜謝嘉怡成近30年最矯小冠軍 唔夠高反而突圍而出？

近30年港姐冠軍身高，最嬌小的的嘅一定係5呎3吋唔夠嘅謝嘉怡，佢同5呎11吋嘅「Hea爆港姐」張舒雅，足足相差幾個頭，但身高並冇拉開謝嘉怡同觀眾嘅「距離」，佢參選嗰陣都係大熱之一，而事實亦證明以下10位最「嬌小」嘅港姐冠軍都「各有所長」。