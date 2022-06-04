香港小姐2022｜港姐亞軍顏值通常高過冠軍？ 盤點九位索爆第二名

今年香港小姐口號係「時代在變 美麗不變」，咁理應冠軍佳麗係最正嘅，但喺過往咁多屆都有唔少亞軍被公認索過冠軍嘅例子，唔通真係「美麗有罪」？2007年港姐冠軍張嘉兒，當年亞軍就係王君馨，當時嘅觀眾對於賽果嘅迴響都唔細呀！