香港小姐2022｜應屆首輪佳麗爆面試內幕 有人醜態盡出透視內褲周圍走

一年一度的《香港小姐競選》每次都為網民帶嚟唔少花生，尤其是自輪面試，網上的討論聲音娛樂性相當之高。然而，首輪面試，每位佳麗亮相人前僅短短約一分鐘，但卻在電視城逗留超過8小時，到底過程係點？日前就有其中一位大膽的佳麗驚爆當日內幕，齋聽實況都想像到有幾「精彩」。
巴士站曝光後，返TVB即換三點式
按照多年的傳統，其中一批進入首輪面試的候選佳麗會於早上到港鐵康城站上車進入電視城，而當時亦會有傳媒守候，以捕捉候選佳麗真正的「首次亮相」。分批進入電視城之後，原來在記者會舉辦之前，一眾候選佳麗就要換上泳衣輪流被攝影師影硬照。按照日前首輪面試的往程表，當日早上大約10點鐘開始有佳麗現身康城站，大約11點解會分左右散場，然後下年12點半開始記者會直播會晤傳媒，而當日總共有82名候選佳麗，速度之快可想而知！
泳衣環節有趣聞
爆料者又透露，當日初初入到電視城趕頭趕命的同時，亦見證住不少有趣的環面，除了有人想影硬照都技癢想向攝影師表演才藝之外，更有大懵候選佳麗連泳衣都唔記得帶，結果著住一條透視的內褲周圍走，連攝影師都忍唔住開聲鬧兼唔夠膽影相，非常震撼！
記者會後又換返泳衣面聖
著完泳衣影硬照，一班候選佳麗又要火速換返戰衣準備好在記者會與傳媒見面，當日的記在者會在12點半開始，歷時大約兩小時，在記者會上亮相的總共有82位女孩。見完傳媒返入後台，原來又要換返泳衣見評判，據爆料者透露，當日要見的人包括有曾志偉、樂易玲小姐及幾位高層，正直言曾志偉個樣勁嚴肅，同鏡頭前的他判若兩人！爆料人又透露，面試過程後簡單，只需要自我介紹，回答一些簡單問題便是了，及後候選佳麗又分批一字排開被樂小紅影相，全個過程大約8小時。
後驚見海膽同斑點狗
由於等待「面聖」的過程時間不短，爆料表示當日穿上泳衣的候選佳麗都自帶羽絨，除了是方便穿脫之外，亦是為了抵禦電視城的強勁冷氣。不過由於要穿上泳衣示人，不少候選佳麗當日亦全身都搽晒粉，務求以「最佳姿態」亮相人前，結果羽絨上沾滿一灘灘粉底似足斑點狗！而另一方面，爆料人亦揭露當日有佳麗未有剃掉腋毛驚見「海膽」，被對方的「自信心」深深震攝！
即睇今年首輪面試的82位佳麗：