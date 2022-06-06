香港小姐2022｜應屆首輪佳麗爆面試內幕 有人醜態盡出透視內褲周圍走

一年一度的《香港小姐競選》每次都為網民帶嚟唔少花生，尤其是自輪面試，網上的討論聲音娛樂性相當之高。然而，首輪面試，每位佳麗亮相人前僅短短約一分鐘，但卻在電視城逗留超過8小時，到底過程係點？日前就有其中一位大膽的佳麗驚爆當日內幕，齋聽實況都想像到有幾「精彩」。