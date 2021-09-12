香港小姐2021宋宛穎大熱奪冠！楊培琳攞最上鏡小姐
無綫一年一度的選美盛事《香港小姐2021決賽》於周日12號晚8:30舉行，在經歷約兩個小時的決賽後，三甲結果公布，分別由8號宋宛穎、15號梁凱晴、14號邵初分別奪得冠、亞、季軍，最上鏡小姐為10號楊培琳，並由14號邵初奪得友誼小姐獎項。
文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布
今年《香港小姐》競選以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，最後進入決賽的12強佳麗包括有：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳，其中各佳麗日前已率先透過互相投票，選出14號邵初為友誼小姐獎項得主。
而「最上鏡小姐」得主係10號楊培琳，不過她並未能進入最後五強。而季軍由14號邵初奪得，亞軍是15號梁凱晴，而最終冠軍得主則是8號宋宛穎。
仙氣造型重拾港姐經典
決賽前，12強佳麗以色彩繽紛的飄逸仙氣Look為決賽場刊進行拍攝，各有美態。《2021香港小姐競選》形象監督陳惠英（Karen）受訪時透露，相關造型早於五月時與副總經理（綜藝、音樂製作及目節目）曾志偉開會時已著手籌備及構思：「曾生話想打造番傳統嘅香港小姐，除咗想帶出經典嘅感覺，亦都希望大家一眼望落去會覺得個個女仔都好靚。」
Karen指由於12強佳麗平均較年青，年紀最少的更只有18歲，故設計造型時以彩色為主，以配合眾佳麗年青活潑的特色：「我哋設計到件衫只要一伸手，就好似蝴蝶展翅一樣，有美感之餘，亦都代表住個個佳麗都經歷咗華麗嘅蛻變，從而展開新嘅人生。」Karen又大讚是屆佳麗位位都是衣架子：「佢哋身形比例好好，所以Carry得啲造型好靚。」