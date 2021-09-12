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香港小姐2021宋宛穎大熱奪冠！楊培琳攞最上鏡小姐

東方新地

無綫一年一度的選美盛事《香港小姐2021決賽》於周日12號晚8:30舉行，在經歷約兩個小時的決賽後，三甲結果公布，分別由8號宋宛穎、15號梁凱晴、14號邵初分別奪得冠、亞、季軍，最上鏡小姐為10號楊培琳，並由14號邵初奪得友誼小姐獎項。

文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖

8號宋宛穎奪冠。（圖片來源：TVB 截圖）
8號宋宛穎奪冠。（圖片來源：TVB 截圖）

香港小姐2021決賽｜最後三甲公布

今年《香港小姐》競選以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，最後進入決賽的12強佳麗包括有：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳，其中各佳麗日前已率先透過互相投票，選出14號邵初為友誼小姐獎項得主。

而「最上鏡小姐」得主係10號楊培琳，不過她並未能進入最後五強。而季軍由14號邵初奪得，亞軍是15號梁凱晴，而最終冠軍得主則是8號宋宛穎。

香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
而「最上鏡小姐」得主係10號楊培琳。（圖片來源：TVB 截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
季軍由14號邵初奪得。（圖片來源：TVB截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
亞軍是15號梁凱晴。（圖片來源：TVB截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
15號梁凱晴。（圖片來源：TVB截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
最終冠軍得主則是8號宋宛穎。（圖片來源：TVB截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
8號宋宛穎（圖片來源：TVB 截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
8號宋宛穎（圖片來源：TVB 截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
8號宋宛穎（圖片來源：TVB 截圖）
香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
8號宋宛穎（圖片來源：TVB 截圖）

仙氣造型重拾港姐經典

決賽前，12強佳麗以色彩繽紛的飄逸仙氣Look為決賽場刊進行拍攝，各有美態。《2021香港小姐競選》形象監督陳惠英（Karen）受訪時透露，相關造型早於五月時與副總經理（綜藝、音樂製作及目節目）曾志偉開會時已著手籌備及構思：「曾生話想打造番傳統嘅香港小姐，除咗想帶出經典嘅感覺，亦都希望大家一眼望落去會覺得個個女仔都好靚。」

2號陳懿德 Rachel（圖片來源：TVB）
2號陳懿德 Rachel（圖片來源：TVB）
2號陳懿德 Rachel（圖片來源：TVB）
2號陳懿德 Rachel（圖片來源：TVB）

Karen指由於12強佳麗平均較年青，年紀最少的更只有18歲，故設計造型時以彩色為主，以配合眾佳麗年青活潑的特色：「我哋設計到件衫只要一伸手，就好似蝴蝶展翅一樣，有美感之餘，亦都代表住個個佳麗都經歷咗華麗嘅蛻變，從而展開新嘅人生。」Karen又大讚是屆佳麗位位都是衣架子：「佢哋身形比例好好，所以Carry得啲造型好靚。」

3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）
3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）
3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）
3號陳聖瑜 Yvette（圖片來源：TVB）
4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）
4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）
4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）
4號關楓馨 Fabienne（圖片來源：TVB）
8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）
8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）
8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）
8號宋宛穎 Sabina（圖片來源：TVB）
10號楊培琳 Penny（圖片來源：TVB）
10號楊培琳 Penny（圖片來源：TVB）
10號楊培琳 Penny（圖片來源：TVB）
10號楊培琳 Penny（圖片來源：TVB）
12號葉靖儀 Michelle（圖片來源：TVB）
12號葉靖儀 Michelle（圖片來源：TVB）
12號葉靖儀 Michelle（圖片來源：TVB）
12號葉靖儀 Michelle（圖片來源：TVB）
13號王嘉慧 Cathy（圖片來源：TVB）
13號王嘉慧 Cathy（圖片來源：TVB）
13號王嘉慧 Cathy（圖片來源：TVB）
13號王嘉慧 Cathy（圖片來源：TVB）
14號邵初 Kristy（圖片來源：TVB）
14號邵初 Kristy（圖片來源：TVB）
14號邵初 Kristy（圖片來源：TVB）
14號邵初 Kristy（圖片來源：TVB）
15號梁凱晴 Carina（圖片來源：TVB）
15號梁凱晴 Carina（圖片來源：TVB）
15號梁凱晴 Carina（圖片來源：TVB）
15號梁凱晴 Carina（圖片來源：TVB）
18號莫韻諰 Vincy（圖片來源：TVB）
18號莫韻諰 Vincy（圖片來源：TVB）
18號莫韻諰 Vincy（圖片來源：TVB）
18號莫韻諰 Vincy（圖片來源：TVB）
19號施茉莉 Jasmin（圖片來源：TVB）
19號施茉莉 Jasmin（圖片來源：TVB）
19號施茉莉 Jasmin（圖片來源：TVB）
19號施茉莉 Jasmin（圖片來源：TVB）
20號梁菁琳 Katerina（圖片來源：TVB）
20號梁菁琳 Katerina（圖片來源：TVB）
20號梁菁琳 Katerina（圖片來源：TVB）
20號梁菁琳 Katerina（圖片來源：TVB）

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