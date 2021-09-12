香港小姐2021宋宛穎大熱奪冠！楊培琳攞最上鏡小姐

無綫一年一度的選美盛事《香港小姐2021決賽》於周日12號晚8:30舉行，在經歷約兩個小時的決賽後，三甲結果公布，分別由8號宋宛穎、15號梁凱晴、14號邵初分別奪得冠、亞、季軍，最上鏡小姐為10號楊培琳，並由14號邵初奪得友誼小姐獎項。

文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖