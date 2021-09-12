香港小姐2021決賽｜歌神張學友相隔20年再為港姐開金口 Chantel化身雅典娜打頭陣

無綫一年一度的選美盛事《香港小姐2021決賽》於周日12號晚8:30舉行，今屆決賽騷以古文明同「天使之城」做主題，先由姚焯菲（Chantel）以「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，最後更有萬眾期待的「歌神」張學友降臨「天使之城」，為今屆港姐決賽壓軸登場！

文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖