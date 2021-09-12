香港小姐2021決賽｜歌神張學友相隔20年再為港姐開金口 Chantel化身雅典娜打頭陣
無綫一年一度的選美盛事《香港小姐2021決賽》於周日12號晚8:30舉行，今屆決賽騷以古文明同「天使之城」做主題，先由姚焯菲（Chantel）以「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，最後更有萬眾期待的「歌神」張學友降臨「天使之城」，為今屆港姐決賽壓軸登場！
文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖
香港小姐2021決賽｜Chantel打頭陣帶領港姐出場
今屆決賽的表演嘉賓陣容亦相當鼎盛，先由姚焯菲（Chantel）以白配銀的「雅典娜」造型為決賽揭開序幕，而眾佳麗則以女武神Look登場。Chantel話自己細細個就好恨要港姐后冠套裝，等自己可以幻想封后。
欣宜型格搶Fo
之後鄭欣宜及炎明熹（Gigi）緊接帶領一班「聲夢」唱將，和12位佳麗接受第一及第二回合考驗。欣宜以一身黑皮褸皮褲的打扮獻唱《@princejoyce》，型格十足，在一班佳麗面前毫不遜色。
Gigi串燒獻唱苦情歌
而Gigi則配合佳麗們的「眼淚」柔情Look，串燒獻唱《如何掉眼淚》、《男人不該讓女人流淚》等歌曲。之後Gigi更帶領一眾聲夢學員，包括Yumi、Windy、Hugo、Rock及Archie，一同合唱《情人的眼淚》。
學友連唱四歌十足迷你騷
最後萬眾期待的殿堂級歌手張學友降臨「天使之城」壓軸登場，學友相隔20年後再次踏上港姐舞台，再為港姐騷開金口，在來自不同界別的傑出演奏家伴奏下，一連獻唱《春風秋雨》、《李香蘭》、《愛是永恆》三首歌曲，並聯同小師妹Gin Lee（李幸倪）首次公開合唱新歌《日出時讓街燈安睡》，十足一場迷你演唱會。