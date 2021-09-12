香港小姐2021決賽｜一文直擊港姐決賽騷必睇焦點 丁子朗抄阿叻透視Look？
文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖
香港小姐2021決賽｜必睇焦點逐個捉
1.古文明主題
今屆大會斥資超過7位數字打造的決賽舞台，以古文明建築藝術作藍本，並以AR技術呈現鳳凰美態，而舞台上除了有金光燦爛的「天使之城」，更會有巨型三角宮殿，將舞台由1號錄影廠延伸至停車場。
4.欣宜型格搶Fo
欣宜在「烈火戰車」環節以一身黑皮褸皮褲的打扮獻唱《@princejoyce》，型格十足，在一班穿著點身黑裙伴舞的佳麗面前毫不遜色。
5.問答環節玩爆料
問答環節第一條問題就要眾佳麗回答哪一個佳麗係「妝前妝後兩個樣」，結果被選出的係18號的莫韻諰，而「最難相處的佳麗」則係3號陳聖瑜同14號邵初互別錨頭。而「最想淘汰的2位佳麗」最多人揀的則是8號宋宛穎，不過一眾佳麗都答得好客氣，沒甚火花。
6.連Foul四人
在決賽進行了一個鐘後，佳麗在泳裝環節中被連Foul四人，包括12號葉靖儀、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳佳麗都冇得留低。
7.丁子朗抄阿叻透視泳褲Look
在問答環節中，主持之一的丁子朗穿著一身透視裝配襯三角泳褲，似足當年阿叻陳百祥受邀擔任《2003年度香港小姐競選》主持人時的裝束，不過阿叻當年因穿著透視裝及三角泳褲配合港姐泳裝表演項目，遭觀眾批評穿著有欠莊重， 香港廣播事務管理局收到五宗相關投訴。
8.問答環節關楓馨被指攞獎唔公平
2號陳懿德被問到「覺得邊個佳麗攞獎最唔公平」時，即答係關楓馨，之後她解釋係因為關楓馨「太完美」，更講出好多對方優點，所以覺得關楓馨攞獎最唔公平。
9.王嘉慧自抽「傢俬」題
有個「傢俬大王」父親的王嘉慧自問自答「用一樣傢俬形容自己」的題目，她以舒服的梳化形容自己，再被Do姐追問會碌架床形容邊個？王嘉慧選擇丁子朗，因為身形夠硬淨，而被問到會用摺凳形容邊個？她就答錢嘉樂，因為他武功高強，而摺凳係十大武器之首。
10.關楓馨要抽走西貢區
關楓馨同王嘉慧在問答環節題目都頗有發揮，關楓馨被問到要抽走18區中哪一區，她回答西貢區，因為西貢區的將軍澳有推填區，因此空氣差，又經常塞車，需要抽走去重新策劃，並指家住西貢區的朱玲玲可以搬去元朗區居住。
11.兩大熱門三甲不入
最後五強佳麗有4號關楓馨、8號宋宛穎、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴，不過「最上鏡小姐」大獎卻不在五強中，而是由10號楊培琳奪得，最後三甲公布，兩大熱門關楓馨、王嘉慧更是大熱倒灶，由8號宋宛穎、15號梁凱晴、及14號邵初分別奪得冠、亞、季軍，14號邵初更同時奪得「友誼小姐」獎。