香港小姐2021決賽｜一文直擊港姐決賽騷必睇焦點 丁子朗抄阿叻透視Look？

無綫一年一度的選美盛事《香港小姐2021決賽》於周日12號晚8:30舉行，今屆決賽騷以Do姐鄭裕玲、錢嘉樂、陳凱琳、丁子朗、周嘉洛擔任大會司儀，而12位決賽佳麗則化身為12位戰士，登上金光燦爛的古文明天使之城，一齊爭奪冠軍寶座！

文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖