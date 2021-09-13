香港小姐2021決賽｜主持陳凱琳一個動作被批欠得體 連評判朱玲玲都睇唔過眼？

無綫一年一度《香港小姐2021決賽》已圓滿舉行，今屆決賽騷以Do姐鄭裕玲、錢嘉樂、陳凱琳、丁子朗、周嘉洛擔任大會司儀，其中首次擔任港姐決賽主持的陳凱琳不但一度說話食螺絲，更在主持過程中不時做同一動作，被網友指好礙眼之餘，仲好有「家婆Feel」，連評判之一的朱玲玲在接受訪問時，都忍唔住要出聲提醒陳凱琳的問題，但陳凱琳似乎完全Get唔到！

文：東方新地｜圖：TVB影片截圖