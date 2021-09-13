香港小姐2021決賽｜主持陳凱琳一個動作被批欠得體 連評判朱玲玲都睇唔過眼？
無綫一年一度《香港小姐2021決賽》已圓滿舉行，今屆決賽騷以Do姐鄭裕玲、錢嘉樂、陳凱琳、丁子朗、周嘉洛擔任大會司儀，其中首次擔任港姐決賽主持的陳凱琳不但一度說話食螺絲，更在主持過程中不時做同一動作，被網友指好礙眼之餘，仲好有「家婆Feel」，連評判之一的朱玲玲在接受訪問時，都忍唔住要出聲提醒陳凱琳的問題，但陳凱琳似乎完全Get唔到！
文：東方新地｜圖：TVB影片截圖
香港小姐2021決賽｜主持陳凱琳全程翹手捱批
今屆港姐決賽騷以Do姐鄭裕玲、錢嘉樂、陳凱琳、丁子朗、周嘉洛擔任大會司儀，其中以Do姐經驗最豐富，而陳凱琳、丁子朗、周嘉洛則表現較生硬，其中陳凱琳未知是因主持大騷經驗不足，還是因為錄影廠冷氣太凍需要保暖，令她在主持期間幾乎全程都翹手面向鏡頭和佳麗，動作甚為礙眼。
朱玲玲畀暗示：留意雙手擺位
評判之一朱玲玲似乎都睇唔過眼，在接受訪問時，特別提醒參選佳麗要「留意上鏡時雙手擺位」，似在暗示這位「師姐」的「雙手擺位」，不過陳凱琳似乎完全Get唔到，之後繼續翹住手做主持。
網友狂批：唔係第一次
網友紛紛留言批評陳凱琳翹手的動作有欠得體，甚有「家婆Feel」，更話：「佢之前做主持已經成日翹手」、「唔係第一次咁」、「唔知以為你係TVB老板」、「鬧緊姐姐時指定動作…慣咗」等等。