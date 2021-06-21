香港小姐2021｜入圍港姐分兩日登場 「粗口港姐」Chloe梁允瑜、「翻版吳千語」Yvette整頭待發

香港小姐2021上星期才進行完第二輪面試，事隔幾日已經選出28位入圍港姐，無綫安排佳麗分兩日去整頭換新造型。今年港姐高質為主，當中亦有不少話題佳麗，日前有爆粗片流出的城大之花Chloe梁允瑜有得留低，被指貪威識食的網紅Yvette陳聖瑜亦成功入圍，證明冇受負面新聞影響，冇是非又點有noise喎！

撰文：東方新地 ｜圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖