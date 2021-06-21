香港小姐2021｜入圍港姐分兩日登場 「粗口港姐」Chloe梁允瑜、「翻版吳千語」Yvette整頭待發
香港小姐2021上星期才進行完第二輪面試，事隔幾日已經選出28位入圍港姐，無綫安排佳麗分兩日去整頭換新造型。今年港姐高質為主，當中亦有不少話題佳麗，日前有爆粗片流出的城大之花Chloe梁允瑜有得留低，被指貪威識食的網紅Yvette陳聖瑜亦成功入圍，證明冇受負面新聞影響，冇是非又點有noise喎！
撰文：東方新地 ｜圖片：無綫娛樂新聞台影片截圖
Chole粗口片流出照入圍
香港小姐2021上星期進行第二輪面試後，城大之花Chloe梁允瑜即被公開兩條爆粗片，片中拮住串魚蛋瘋狂爆粗問候前度，網民反應兩極，有人覺得Chloe形象受損入圍無望，不過亦有好多人撐她夠貼地，今時今日港姐都應該與時並進，況且都是Chloe讀大學時的舊片。結果今日6月21日無綫安排部份入圍佳麗去髮型屋整頭，Chloe亦有現身。
Chloe封口唔提負面新聞
入圍後的Chloe明顯比之前慎言，在場傳媒問她爆粗片對她是否有影響，她說：「唔答喇！下次再講啦！」
網紅Yvette淡定現身
現身髮型屋接受「變髮」大改造的入圍港姐，應該已收到無綫密令，全程唔肯除口罩，對提問都一句起兩句止、守口如瓶，最多只肯透露姓名及歲數，變髮後的網紅Yvette陳聖瑜變化唔大，她笑言最近自己都有染髮，所以只作簡單修剪。
入圍佳麗保持神秘感
這日有份去變髮的入圍佳麗大約有十多位，當中包括25歲劉珍寶（Brillian）、密實打扮的21歲張嘉倩（Michelle）、全黑行政裝扮的24歲姜嘉琳、中德混血兒Jasmine、著花花連身裙的Fiona、「翻版楊采妮」Carina、低調的梁菁琳以及連續2年參選的賴彥妤（Vivienna）等，其中有幾位佳麗都不太願意停下接受訪問。