香港小姐2021｜城大校花Chloe梁允瑜爆粗片流出 網民反應兩極 捧做FYY接班人

香港小姐2021已進入複試，相信日內就會宣布正式入圍佳麗名單，在兩次面試中都鶴立雞群，成為大熱的23歲城大校花Chloe梁允瑜，卻被爆出讀大學時的爆粗片，拮住串魚蛋街頭瘋狂鬧前度的短片非常精彩，粗口亦好流暢，網民反應兩極，有人覺得Chloe入圍會受影響，但不少人都撐她失戀發洩好合理，FYY馮盈盈當年都曾被指係粗口港姐，一樣以大熱姿態勝出。

撰文：東方新地 圖片：Chloe IG圖片、無綫娛樂新聞台影片截圖