香港小姐2021｜大小姐林淑敏、孫慧雪同港姐「撞衫」 《愛回家》演員循環再著港姐舊衫？網民：原來無綫係環保先鋒﹗
撰文：東方新地 ｜圖片：孫慧雪IG、陳瀅IG圖片、劇集截圖及劇照
《香港小姐2021》港姐衫由《愛回家》接收？
孫慧雪日前貼出《愛回家》開工照，相中與「大小姐」林淑敏和「島大女神」鄺潔楹排排坐，指要同大小姐鬥腳長，留言：「 啲心機女同閨蜜影相就係要鬥腳長，你睇我坐到咁，邊個夠我長？」相當搞笑。
孫慧雪話同林淑敏鬥腳長當然是搞笑，網民卻留意二人戲服一樣，指二人穿上同款幾何圖案的長裙，如孖公仔﹗有網民指大小姐著會吊腳，但阿雪著會變拖地裙，相當搞笑﹗同時有眼利網民指大小姐和孫慧雪所著的幾何圖案長裙，正是同日前（5日）港姐首見傳媒的服裝「撞衫」。
同時再有網民爆同為《愛回家》演員的沈可欣（Rebecca）都著過同款長裙，網民紛紛留言指：「大台蝕緊錢係要慳皮啲﹗」、「TVB好環保呀﹗」、「咁快翻著，有冇洗㗎？」、「無綫原來係環保先鋒﹗」，在網上引起熱議﹗這款裙是出自法國品牌Suncoo，根據小紅書的介紹，該品牌是來自兩位法籍華裔設計師所創立，連身裙由七百至千二不等，品牌走清雅大方路線﹗
陳瀅著阿佘舊衫？
無綫向來好環保，一件戲服可以循環再著無限次，只不過平時觀眾唔多留意，除非款式好特別主角又成日著，在劇集《伙記辦大事》中飾演飛車女的陳瀅，被發現在劇中身穿的皮褸，與佘詩曼在《使徒行者》中經常穿的一模一樣，七年後件皮褸都冇穿冇爛，一代傳一代，服裝部功不可沒。
《伙計辦大事》出現七年前釘姐皮褸
陳瀅在無綫新劇中的角色愛飛車，而她在劇中的造型亦是皮褸加窄身褲，其中一件啞黑色的皮褸，竟是14年佘詩曼拍《使徒行者》時著過，當年的一線花旦著完到現在的新晉花旦著，無綫非常環保。
無綫服裝部保存有法
皮褸存放日子久又唔保養好易發霉，陳瀅身穿佘詩曼7年前的皮褸個款唔out，望落去仲好新淨，有賴無綫服裝部的員工打理及保存得好。講開戲服重著，同樣正在熱播的劇集《愛美麗狂想曲》，李佳芯其中一個cosplay造型身穿旗袍進行港姐加冕儀式，所穿的旗袍正是90年袁詠儀那一屆的旗袍，將古董著上身的李佳芯，被網民指索過當年的袁詠儀……
李佳芯港姐造型超級亮麗
李佳芯在劇中以多個cosplay造型現身，當中香港小姐的經典旗袍造型就最亮麗，李佳芯幻想自己奪得「第20屆香港小姐競選冠軍」，身穿黑色旗袍晚裝向鏡頭大派飛吻，原來該旗袍是31年前，袁詠儀於90年參選香港小姐時的大會指定旗袍。
與季軍梁小冰同款
穿上高叉旗袍的李佳芯表現出高貴大方的一面，更被指神還原31年前袁詠儀當年接受冠軍加冕的畫面，不過睇真啲，李佳芯身上的旗袍並非袁詠儀那件，旗袍上的繡花其實與當年季軍梁小冰所穿的那件同款，一眾網民更大讚李佳芯比當年奪冠的袁詠儀更具氣質。