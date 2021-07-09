香港小姐2021｜大小姐林淑敏、孫慧雪同港姐「撞衫」 《愛回家》演員循環再著港姐舊衫？網民：原來無綫係環保先鋒﹗

《香港小姐2021》28位入圍佳麗正式登場，今屆港姐高學歷高齡見稱同時亦高質﹗不過首晤傳媒的佳麗衣著打扮卻出晒事，個個驚變大媽﹗被網民問係咪激嬲形象師系列﹗同時有眼利網民發現，佳麗們當日所穿的大媽衫，竟然同《愛回家》女演員「撞衫」，懷疑大媽衫由《愛回家》女演員接收，究竟係撞衫定物盡其用呢？

撰文：東方新地 ｜圖片：孫慧雪IG、陳瀅IG圖片、劇集截圖及劇照