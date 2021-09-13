香港小姐2021｜直擊宋宛穎豪宅超大客廳勁吸睛 原來媽媽係選美背後軍師

今屆《香港小姐2021》冠軍宋宛穎早被起底出身於選美世家，日前她在得獎後接受無綫家訪，令她家中的超大客廳曝光，同時在訪問中，宋宛穎的婆婆又大數其家族中的選美威水史，原來除了宋宛穎和她的媽媽文寶雪外，連婆婆一輩亦有人贏過加拿大小姐同三藩市小姐！

文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖、Sabina IG