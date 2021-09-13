香港小姐2021｜直擊宋宛穎豪宅超大客廳勁吸睛 原來媽媽係選美背後軍師
文：東方新地｜圖：TVB圖片及影片截圖、Sabina IG
香港小姐2021｜冠軍宋宛穎 家有超大客廳
出爐港姐冠軍宋宛穎（Sabina Mendos）日前在得獎後接受傳媒家訪，令網友留意到她家中有一個超大客廳，紛紛表示好奇！據知Sabina家住火炭半山一處低密度豪宅，從訪問影片中可以看到Sabina家中布置以白色為主調，顯得客飯廳更加闊落，客廳放置了一張L形的梳化，足足可以坐到九個人。
餐枱有轉盤
在另一邊的飯廳除了兩邊大型置物櫃外，中間還有一張大型餐枱，上面放了一個轉盤，目測該餐枱可以圍坐12人，訪問時Sabina家中兩廳聚集了多名親友和無綫工作人員後，仍不顯擠迫，可見確實有充足空間。
出身單親家庭
Sabina是中葡混血兒，擁有四分一葡萄牙血統，在加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物。出身自單親家庭的她，坦言爸爸係亞洲和葡萄牙混血兒 ，在她小時候父母已分開，兩父女由她十幾歲開始已好少聯絡。她透露自己還有個孖生細妹，因此媽媽要一手湊大兩個女，係雙倍辛苦。
宋媽媽身在澳門
宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐，與袁詠儀同屆。雖然宋媽媽因為人在澳門，未能親自現身支持女兒參賽，但亦有睇電視直播，婆婆說：「佢媽咪好緊張，喺澳門40幾人一齊慶祝，個個嗌到不得了！」
婆婆評Sabina表現「過骨」
有不少網民留言讚宋宛穎婆婆端莊嫻淑，不過婆婆對Sabina在決賽當晚的表現未算滿意，只評價她表現「過骨」，特別係問答方面都係差少少，有待進步，Sabina亦指自己的表現只得90分。而講到Sabina出身自選美世家，婆婆笑言：「可以咁講，佢媽咪堂家姐﹑堂妹都係，本身我個堂家姐，講緊幾十年前，都係加拿大小姐及三藩市小姐。」
媽媽幕後操控三餐
Sabina參加港姐得到媽媽大力支持，她得奬後表示最想多謝媽媽。Sabina又指媽媽是其選美幕後軍師：「我每一餐都有同佢匯報，比如我好想食一樣嘢，會影埋相畀佢睇，問佢食唔食得先！今次攞冠軍媽咪都話好為我高興同驕傲，佢平時比較中肯，如果真係好佢會讚，如果唔好都會指出我嘅缺點。」
曾在家燕媽媽學校接受培訓
現年22歲的宋宛穎（Sabina），6歲開始接觸各種舞蹈，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。此外，Sabina還於11年前參與《TVB兒童節之天才大匯演》，活動期間與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文合照，原來二人十分熟稔，結果多年後分別參加TVB大騷。
Sabina透露雖然自己較慢熱，但卻愛在鏡頭前載歌載舞、表演欲強，曾因而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演，因此她和前Honey Bees成員莊錠欣（Elkie）也是好友，Sabina笑言：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上《歡樂滿東華》同埋兒童節目㗎嘛，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》，同家燕姐同台跳過《Nobody》！」