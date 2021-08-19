香港小姐2021｜大熱梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
《香港小姐2021》周日（22日）舉行準決賽，廿位佳麗中只有十二位能進入9月的總決賽﹗今日廿位佳麗悉心打扮首見大會評判，卻有兩位佳麗分別是1號梁允瑜及13號王嘉慧傷腳撐住出場﹗
香港小姐2021｜王嘉慧排舞受傷致膝蓋移位
26歲的13號王嘉慧(Cathy Wong)早前被起底指有個猛料爸爸，日前又因綵排才藝表演時扭傷，令膝蓋移位，經醫生診治後須三至四星期才康復。今日《香港小姐2021》記者會上，王嘉慧傷腳坦言怕影響大後日的準決賽，佢話：「唔想影響一齊表演呢個環節嘅佳麗，所以點都頂硬上，希望到時用笑容彌補﹗」
王嘉慧落台時由兩名佳麗扶住，曾志偉即上前慰問：「你又受傷？」王嘉慧苦笑話：「練舞扭親甩骹﹗」志偉再催前忍問：「咁仲跳唔跳到舞？」王嘉慧答：「跳到﹗」志偉一臉憂心話：「吓﹗咁仲跳到﹗」曾任多年港姐司儀的曾志偉，今年入主無綫任高層後首屆港姐，相當重視港姐盛事﹗更由真人騷港姐Staycation中已參與當中，並掌握生殺權﹗
1.梁允瑜 (Chloe Leung) 23歲
梁允瑜同樣傷腳：「昨日練舞轉圈轉到抽筋及扭親，擔心：去針灸，唔用真力，留番周日on show先盡全力﹗」
2.陳懿德 (Rachel Chan) 23歲
3.陳聖瑜(Yvette Chan) 26歲
陳聖瑜對與評判單對單會面：「第一 次近距離見到評判，感覺到有種氣勢逼人，好大氣場﹗」
4.關楓馨(Fabienne Kwan) 26歲
5. 張嘉倩(Michelle Cheung) 21歲
6. 余曉蕙(Angel Yu) 24歲
7.戴佳敏(Fiona Dai) 24歲
8. 宋宛穎(Sabina Mendes) 22歲
9.王嫿嫿(Anna Wang) 25歲
10.楊培琳(Penny Yeung)
11.劉珍寶(Brillian Lau) 25歲
12.葉靖儀(Michelle Ip) 23歲
13. 王嘉慧(Cathy Wong) 26歲
王嘉慧是一名碩士畢業士，曾在倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，獲得一級榮譽及「Dean’s honours list」，之後又返港攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程，其父親王亞明更有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俬公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家底非常豐厚！ 王嘉慧解釋選擇13號係因為：「呢日係Daddy生日，最初佢唔支持我參加，後來都接受，希望佢睇到我嘅蛻變﹗今日見到朱玲玲都好似小粉絲見到佢﹗有冇信心？信心一定有，希望傷腳唔會影響表現﹗」
14. 邵初(Kristy Shaw)27歲
15.梁凱晴(Carina Leung) 26歲
大熱梁凱晴表示：「有啲攰笑足咁多個鐘，平時會對鏡練習笑容，如果緊張就深呼吸﹗」
16.伍韻婷(Juliana Ng) 27歲
17.余詠童 (Trixie Yu) 24歲
余詠童透露本來想要七號卻先被人揀咗﹗佢話今日首次見大會評判有啲緊張：「但會叫自己唔好緊張，因為由細到大緊張就做唔好，成日要提自己﹗」
18.葉靖儀(Michelle Ip)23歲
葉靖儀表示：「 18號係我中學時的學號，今日見到評判好友善，相信單對單見評判淡定回答應該都ok﹗依家慣咗對鏡頭就笑，平時自己一個都保持笑容﹗」