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香港小姐2021｜大熱梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問

東方新地

《香港小姐2021》廿位佳麗今日（19日）首晤大會評判朱玲玲、導演劉偉強等﹗經過十一日staycation後由廿八foul剩廿位佳麗後，終於得到所屬號碼﹗有「粗口港姐」之稱的梁允瑜（Chloe）及猛料家底王嘉慧雙雙因綵排而傷腳，二人均包紮住上台見大家，行路都要其他佳麗扶實，王嘉慧傷勢較為嚴重，無綫高層曾志偉大為緊張上前慰問，深怕她們在周日（ 22日）準決賽當晚影響表現﹗

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖

《香港小姐2021》周日（22日）舉行準決賽，廿位佳麗中只有十二位能進入9月的總決賽﹗今日廿位佳麗悉心打扮首見大會評判，卻有兩位佳麗分別是1號梁允瑜及13號王嘉慧傷腳撐住出場﹗

香港小姐2021｜梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問
1號梁允瑜和13號王嘉慧雙雙因練舞而傷腳﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
香港小姐2021｜梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問
梁允瑜和王嘉慧分別傷了左腳，要包住上台但為靚仍著上高跟鞋﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

香港小姐2021｜王嘉慧排舞受傷致膝蓋移位

26歲的13號王嘉慧(Cathy Wong)早前被起底指有個猛料爸爸，日前又因綵排才藝表演時扭傷，令膝蓋移位，經醫生診治後須三至四星期才康復。今日《香港小姐2021》記者會上，王嘉慧傷腳坦言怕影響大後日的準決賽，佢話：「唔想影響一齊表演呢個環節嘅佳麗，所以點都頂硬上，希望到時用笑容彌補﹗」

香港小姐2021｜梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問
曾志偉緊張問王嘉慧傷勢﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
香港小姐2021｜梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問
曾志偉相當緊張﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

王嘉慧落台時由兩名佳麗扶住，曾志偉即上前慰問：「你又受傷？」王嘉慧苦笑話：「練舞扭親甩骹﹗」志偉再催前忍問：「咁仲跳唔跳到舞？」王嘉慧答：「跳到﹗」志偉一臉憂心話：「吓﹗咁仲跳到﹗」曾任多年港姐司儀的曾志偉，今年入主無綫任高層後首屆港姐，相當重視港姐盛事﹗更由真人騷港姐Staycation中已參與當中，並掌握生殺權﹗

香港小姐2021｜梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問
曾志偉一直望住王嘉慧，一臉憂心﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
香港小姐2021｜梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問
追住問﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

香港小姐2021｜梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問大熱1號梁允瑜、13號王嘉慧、3號陳聖瑜、15號梁凱晴。 (（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

廿位入圍佳麗今日首見大會評判﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
廿位入圍佳麗今日首見大會評判﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

1.梁允瑜 (Chloe Leung) 23歲

梁允瑜同樣傷腳：「昨日練舞轉圈轉到抽筋及扭親，擔心：去針灸，唔用真力，留番周日on show先盡全力﹗」

1.梁允瑜 (Chloe Leung) 23歲，模特兒,，身高：176cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
1.梁允瑜 (Chloe Leung) 23歲，模特兒,，身高：176cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁允瑜行得小心翼翼﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁允瑜行得小心翼翼﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁允瑜落台要人扶﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁允瑜落台要人扶﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

2.陳懿德 (Rachel Chan) 23歲

2.陳懿德 (Rachel Chan) 23，職業：老師，身高：168.5 cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
2.陳懿德 (Rachel Chan) 23，職業：老師，身高：168.5 cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

3.陳聖瑜(Yvette Chan) 26歲

陳聖瑜對與評判單對單會面：「第一 次近距離見到評判，感覺到有種氣勢逼人，好大氣場﹗」

3.陳聖瑜(Yvette Chan) 26歲， 職業：零售統籌，身高：166cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
3.陳聖瑜(Yvette Chan) 26歲， 職業：零售統籌，身高：166cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

4.關楓馨(Fabienne Kwan) 26歲

4.關楓馨(Fabienne Kwan) 26歲，聯業：教師，碩士畢業 ，身高：161.5cm（圖片來源：無綫娛樂新䦡台截圖）
4.關楓馨(Fabienne Kwan) 26歲，聯業：教師，碩士畢業 ，身高：161.5cm（圖片來源：無綫娛樂新䦡台截圖）

5. 張嘉倩(Michelle Cheung) 21歲

張嘉倩 (Michelle Cheung) 21歲，大學學生，身高： 166.5cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
張嘉倩 (Michelle Cheung) 21歲，大學學生，身高： 166.5cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

6. 余曉蕙(Angel Yu) 24歲

余曉蕙 (Angel Yu) 24歲，職業：助理經理，身高：160cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
余曉蕙 (Angel Yu) 24歲，職業：助理經理，身高：160cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

7.戴佳敏(Fiona Dai) 24歲

7.戴佳敏(Fiona Dai) 24歲，碩士學生， 身高：169.5cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
7.戴佳敏(Fiona Dai) 24歲，碩士學生， 身高：169.5cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

8. 宋宛穎(Sabina Mendes) 22歲

宋宛穎 (Sabina Mendes) 22歲，大學畢業生，身高：169cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
宋宛穎 (Sabina Mendes) 22歲，大學畢業生，身高：169cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

9.王嫿嫿(Anna Wang) 25歲

9 王嫿嫿 (Anna Wang) 25歲，大學學生，身高：166cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
9 王嫿嫿 (Anna Wang) 25歲，大學學生，身高：166cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

10.楊培琳(Penny Yeung)

10. 楊培琳(Penny Yeung) , 19歲，大學學生，身高：170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
10. 楊培琳(Penny Yeung) , 19歲，大學學生，身高：170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

11.劉珍寶(Brillian Lau) 25歲

11 劉珍寶(Brillian Lau) 25歲，職業：模特兒，身高：167cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
11 劉珍寶(Brillian Lau) 25歲，職業：模特兒，身高：167cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

12.葉靖儀(Michelle Ip) 23歲

葉靖儀(Michelle Ip) 23歲 ，大學學生，身高：170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
葉靖儀(Michelle Ip) 23歲 ，大學學生，身高：170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

13. 王嘉慧(Cathy Wong) 26歲

王嘉慧是一名碩士畢業士，曾在倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，獲得一級榮譽及「Dean’s honours list」，之後又返港攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程，其父親王亞明更有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俬公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家底非常豐厚！ 王嘉慧解釋選擇13號係因為：「呢日係Daddy生日，最初佢唔支持我參加，後來都接受，希望佢睇到我嘅蛻變﹗今日見到朱玲玲都好似小粉絲見到佢﹗有冇信心？信心一定有，希望傷腳唔會影響表現﹗」

13. 王嘉慧(Cathy Wong) 26歲，碩士畢業生，身高：170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
13. 王嘉慧(Cathy Wong) 26歲，碩士畢業生，身高：170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

14. 邵初(Kristy Shaw)27歲

14. 邵初(Kristy Shaw) 27歲，企業管理，身高：164cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
14. 邵初(Kristy Shaw) 27歲，企業管理，身高：164cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

15.梁凱晴(Carina Leung) 26歲

大熱梁凱晴表示：「有啲攰笑足咁多個鐘，平時會對鏡練習笑容，如果緊張就深呼吸﹗」

15.梁凱晴(Carina Leung) 26歲 市場行銷 碩士畢業 身高：167cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
15.梁凱晴(Carina Leung) 26歲 市場行銷 碩士畢業 身高：167cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

16.伍韻婷(Juliana Ng) 27歲

16.伍韻婷(Juliana Ng) 27歲，金融分析師 大學雙學位畢業，身高：160cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
16.伍韻婷(Juliana Ng) 27歲，金融分析師 大學雙學位畢業，身高：160cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

17.余詠童 (Trixie Yu) 24歲

余詠童透露本來想要七號卻先被人揀咗﹗佢話今日首次見大會評判有啲緊張：「但會叫自己唔好緊張，因為由細到大緊張就做唔好，成日要提自己﹗」

17.余詠童 (Trixie Yu) 24歲，大學畢業生，身高：168cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
17.余詠童 (Trixie Yu) 24歲，大學畢業生，身高：168cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

18.葉靖儀(Michelle Ip)23歲

葉靖儀表示：「 18號係我中學時的學號，今日見到評判好友善，相信單對單見評判淡定回答應該都ok﹗依家慣咗對鏡頭就笑，平時自己一個都保持笑容﹗」

18.葉靖儀(Michelle Ip) 23歲，大學學生，身高： 170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
18.葉靖儀(Michelle Ip) 23歲，大學學生，身高： 170cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

19.施茉莉(Jasmin Schneider)18歲

施茉莉(Jasmin Schneider) 18歲，大學學生，身高：178cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
施茉莉(Jasmin Schneider) 18歲，大學學生，身高：178cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

20.梁菁琳(Katerina Leung)27歲

梁菁琳(Katerina Leung) 27歲，職業：獸醫，身高：163cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁菁琳(Katerina Leung) 27歲，職業：獸醫，身高：163cm（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

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