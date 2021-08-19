香港小姐2021｜大熱梁允瑜、王嘉慧傷腳憂影響準決賽表現 曾志偉緊張上前慰問

《香港小姐2021》廿位佳麗今日（19日）首晤大會評判朱玲玲、導演劉偉強等﹗經過十一日staycation後由廿八foul剩廿位佳麗後，終於得到所屬號碼﹗有「粗口港姐」之稱的梁允瑜（Chloe）及猛料家底王嘉慧雙雙因綵排而傷腳，二人均包紮住上台見大家，行路都要其他佳麗扶實，王嘉慧傷勢較為嚴重，無綫高層曾志偉大為緊張上前慰問，深怕她們在周日（ 22日）準決賽當晚影響表現﹗

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖