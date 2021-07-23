香港小姐2021｜24佳麗首次泳裝亮相 大熱陳聖瑜、梁凱晴互笠高帽
文：東方新地｜圖：香港小姐2021官方圖片
香港小姐2021 ｜陳聖瑜（Yvette）
香港小姐2021兩大熱門陳聖瑜（Yvette）與梁凱晴（Carina）則笑言由於被看好關係，加上二人在晉級賽中被編排了在同一組，以致經常形影不離，感情因而與日俱增。Yvette指從Carina身上學會很多東西：「佢笑得好甜好靚，企喺佢隔籬都感受到佢嘅甜美，同埋佢好自律，呢樣我要學習。」
香港小姐2021 ｜梁凱晴（Carina）
至於Carina則「回禮」謂：「Yvette好靚，好識擺甫士影相；我又好欣賞佢好活潑、好鍾意講嘢，我自己份人就靜啲。」Yvette更謂很羨慕Carina小腹很扁平：「我呢段時間Camping少去咗好多廁所，個肚唔夠平。」Carina聞言即謙虛指自己身段未算完美：「有報道話我大隻，我好擔心架。所以都有做運動同食少啲，例如做sit up，都係想firm啲」
香港小姐2021 ｜陳懿德（Rachel）
陳懿德（Rachel）與馬嘉希（Nichole Ma）受訪時，笑言擁有美好身段全靠母親優良遺傳，二人不約而同表示，面試時被評判要求減肥，Rachel更因而在個半多月時間內減了14磅，意志力可嘉。Rachel說：「我主要係減鹽、減油、減糖、減澱粉、減調味，我本身又鍾意食嘢，所以都痛苦，但為咗比賽，都想盡最大努力。」她又指對現時體態感到滿意，故只要Keep弗而不會再刻意減肥：「依家係自己最弗嘅狀態，我覺得選美心態好重要，唔好盲目追求最瘦先係最靚。」
香港小姐2021 ｜馬嘉希（Nichole Ma）
《香港小姐2021》馬嘉希 (Nicole Ma)，20歲，大學生，身高160.5cm，體重53kg﹗（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
Nichole則指已按評判要求自然地減了兩、三磅，不過她並沒有刻意節食，只是靠做運動以達修身目標：「主要係做啲Cardio、boxing、HIIT咁，同埋控制番飲食，評判都話我係塊臉闊啲，但身型都ok的了。」同為身段美好代表佳麗的余詠童（Trixie），透露拍攝《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》期間磅數不減反增：「因為大會安排啲嘢食好好味，同埋入Camp時間緊逼做少咗運動。」
香港小姐2021 ｜姜嘉琳 (Christie Chang)
香港小姐2021 ｜陳詩帆 (Fiona Chen)
香港小姐2021 ｜張嘉倩 (Michelle Cheung）
張嘉倩 (Michelle Cheung)，21歲，學歷：大學學生，身高166.5cm，體重52kg（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
香港小姐2021 ｜戴佳敏（Fiona Dai）
香港小姐2021 ｜葉靖儀 (Michelle Ip)
香港小姐2021 ｜關楓馨(Fabienne Kwan)
梁菁琳 (Katerina Leung)，27歲，大學畢業，身高163cm，體重48kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
香港小姐2021 ｜ 梁允瑜 (Chloe Leung)