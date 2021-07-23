香港小姐2021｜24佳麗首次泳裝亮相 大熱陳聖瑜、梁凱晴互笠高帽

《香港小姐2021競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行。經過連串特訓及首輪淘汰，由28位佳麗淘汰四位包括趙美倫、馬祖雁、朱綽盈和賴彥妤已出局，24位佳麗日前首度以泳裝亮相會見傳媒。現場所見，一眾佳麗身段勻稱，大熱門陳聖瑜（Yvette）與梁凱晴（Carina）狀態大勇，而較為健美豐滿的佳麗則為陳懿德（Rachel）及馬嘉希（Nichole Ma）。

文：東方新地｜圖：香港小姐2021官方圖片