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香港小姐2021｜24佳麗首次泳裝亮相 大熱陳聖瑜、梁凱晴互笠高帽

東方新地 - 娛聞

《香港小姐2021競選》今年以「WE MISS HONG KONG」為大會口號，準決賽及決賽將於8月22日（星期日）及9月12日（星期日）隆重舉行。經過連串特訓及首輪淘汰，由28位佳麗淘汰四位包括趙美倫、馬祖雁、朱綽盈和賴彥妤已出局，24位佳麗日前首度以泳裝亮相會見傳媒。現場所見，一眾佳麗身段勻稱，大熱門陳聖瑜（Yvette）與梁凱晴（Carina）狀態大勇，而較為健美豐滿的佳麗則為陳懿德（Rachel）及馬嘉希（Nichole Ma）。
文：東方新地｜圖：香港小姐2021官方圖片

香港小姐2021 ｜陳聖瑜（Yvette）

香港小姐2021兩大熱門陳聖瑜（Yvette）與梁凱晴（Carina）則笑言由於被看好關係，加上二人在晉級賽中被編排了在同一組，以致經常形影不離，感情因而與日俱增。Yvette指從Carina身上學會很多東西：「佢笑得好甜好靚，企喺佢隔籬都感受到佢嘅甜美，同埋佢好自律，呢樣我要學習。」

陳聖瑜 (Yvette Chan)，26歲，身高166,體重48kg（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
《香港小姐2021》陳聖瑜 (Yvette Chan)，26歲，大學畢業，身高166cm，體重48kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜梁凱晴（Carina）

至於Carina則「回禮」謂：「Yvette好靚，好識擺甫士影相；我又好欣賞佢好活潑、好鍾意講嘢，我自己份人就靜啲。」Yvette更謂很羨慕Carina小腹很扁平：「我呢段時間Camping少去咗好多廁所，個肚唔夠平。」Carina聞言即謙虛指自己身段未算完美：「有報道話我大隻，我好擔心架。所以都有做運動同食少啲，例如做sit up，都係想firm啲」

梁凱晴 (Carina Leung)，26歲，學歷：碩士畢業，身高：167cm, 體重48.5kg（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
《香港小姐2021》 梁凱晴 (Carina Leung)，26歲，碩士畢業，身高167cm,，體重48.5kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
24位佳麗首次以泳裝亮相。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
24位佳麗首次以泳裝亮相。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜陳懿德（Rachel）

陳懿德（Rachel）與馬嘉希（Nichole Ma）受訪時，笑言擁有美好身段全靠母親優良遺傳，二人不約而同表示，面試時被評判要求減肥，Rachel更因而在個半多月時間內減了14磅，意志力可嘉。Rachel說：「我主要係減鹽、減油、減糖、減澱粉、減調味，我本身又鍾意食嘢，所以都痛苦，但為咗比賽，都想盡最大努力。」她又指對現時體態感到滿意，故只要Keep弗而不會再刻意減肥：「依家係自己最弗嘅狀態，我覺得選美心態好重要，唔好盲目追求最瘦先係最靚。」

陳懿德 (Rachel Chan)，23歲，大學畢業生，身高168.5cm，體重56kg﹗（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
《香港小姐2021》陳懿德 (Rachel Chan)，23歲，大學畢業生，身高168.5cm，體重56kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
(左起)陳聖瑜 梁凱晴。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
(左起)陳聖瑜 梁凱晴。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜馬嘉希（Nichole Ma）

馬嘉希 (Nicole Ma)，20歲大學生，身高160.5cm，體重53kg﹗（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

《香港小姐2021》馬嘉希 (Nicole Ma)，20歲，大學生，身高160.5cm，體重53kg﹗（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
Nichole則指已按評判要求自然地減了兩、三磅，不過她並沒有刻意節食，只是靠做運動以達修身目標：「主要係做啲Cardio、boxing、HIIT咁，同埋控制番飲食，評判都話我係塊臉闊啲，但身型都ok的了。」同為身段美好代表佳麗的余詠童（Trixie），透露拍攝《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》期間磅數不減反增：「因為大會安排啲嘢食好好味，同埋入Camp時間緊逼做少咗運動。」

香港小姐2021 ｜姜嘉琳 (Christie Chang)

姜嘉琳 (Christie Chang)，24歲，大學畢業生，身高170cm，體重53.5kg（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
姜嘉琳 (Christie Chang)，24歲，大學畢業生，身高170cm，體重53.5kg（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜陳詩帆 (Fiona Chen)

陳詩帆 (Fiona Chen)，21歲，中學畢業，身高161cm，體重43kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
陳詩帆 (Fiona Chen)，21歲，中學畢業，身高161cm，體重43kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜張嘉倩 (Michelle Cheung）

張嘉倩 (Michelle Cheung)，21歲，學歷：大學學生，身高166.5cm，體重52kg（圖片來源：香港小姐2021官方圖片） 香港小姐2021 ｜戴佳敏（Fiona Dai）張嘉倩 (Michelle Cheung)，21歲，學歷：大學學生，身高166.5cm，體重52kg（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜戴佳敏（Fiona Dai）

 

戴佳敏 (Fiona Dai)，24歲，碩士學生，身高169.5cm，體重46.5kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
戴佳敏 (Fiona Dai)，24歲，碩士學生，身高169.5cm，體重46.5kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜葉靖儀 (Michelle Ip)

葉靖儀 (Michelle Ip)，23歲大學學生，身高170cm，體重51kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
葉靖儀 (Michelle Ip)，23歲大學學生，身高170cm，體重51kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜關楓馨(Fabienne Kwan)

關楓馨 (Fabienne Kwan)，26歲，碩士畢業，身高161.5cm，體重49kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
關楓馨 (Fabienne Kwan)，26歲，碩士畢業，身高161.5cm，體重49kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜劉珍寶 (Brillian Lau)

劉珍寶 (Brillian Lau)，25歲，大學畢業，身高167cm，體重48kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
劉珍寶 (Brillian Lau)，25歲，大學畢業，身高167cm，體重48kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜梁菁琳 (Katerina Leung)

梁菁琳 (Katerina Leung)，27歲，大學畢業，身高163cm，體重48kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片） 香港小姐2021 ｜ 梁允瑜 (Chloe Leung)

梁菁琳 (Katerina Leung)，27歲，大學畢業，身高163cm，體重48kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐2021 ｜ 梁允瑜 (Chloe Leung)

 

梁允瑜 (Chloe Leung)，23歲，大學畢業，身高176cm，53.6kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
梁允瑜 (Chloe Leung)，23歲，大學畢業，身高176cm，53.6kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜宋宛穎 (Sabina Mendes)

宋宛穎 (Sabina Mendes)，22歲，大學畢業生，身高169cm，體重56kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
宋宛穎 (Sabina Mendes)，22歲，大學畢業生，身高169cm，體重56kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜莫韻諰(Vincy Mok)

莫韻諰 (Vincy Mok)，23歲，大學畢業，身高169cm，體重50.3kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
莫韻諰 (Vincy Mok)，23歲，大學畢業，身高169cm，體重50.3kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜伍韻婷 (Juliana Ng)

伍韻婷 (Juliana Ng)，27歲，大學畢業 (雙學位)，身高160cm，體重41kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
伍韻婷 (Juliana Ng)，27歲，大學畢業 (雙學位)，身高160cm，體重41kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜施茉莉 (Jasmin Schneider)

施茉莉 (Jasmin Schneider)，18歲，大學生，身高178cm，體重59kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
施茉莉 (Jasmin Schneider)，18歲，大學生，身高178cm，體重59kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜邵初 (Kristy Shaw)

邵初 (Kristy Shaw)，27歲，大學畢業，身高164cm，體重45kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
邵初 (Kristy Shaw)，27歲，大學畢業，身高164cm，體重45kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜王嫿嫿 (Anna Wang)

王嫿嫿 (Anna Wang)，25歲，大學生，身高166cm，體重44.5kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
王嫿嫿 (Anna Wang)，25歲，大學生，身高166cm，體重44.5kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜王嘉慧 (Cathy Wong)

王嘉慧 (Cathy Wong)，26歲，碩士畢業生，身高170cm，體重49kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
王嘉慧 (Cathy Wong)，26歲，碩士畢業生，身高170cm，體重49kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜楊培琳 (Penny Yeung)

楊培琳 (Penny Yeung)，19歲，大學生，身高170cm，體重52kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
楊培琳 (Penny Yeung)，19歲，大學生，身高170cm，體重52kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜余曉蕙 (Angel Yu）

余曉蕙 (Angel Yu)，24歲，大學畢業，身高160cm，體重41.5kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
余曉蕙 (Angel Yu)，24歲，大學畢業，身高160cm，體重41.5kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

香港小姐 2021 ｜余詠童 (Trixie Yu)

余詠童 (Trixie Yu)，24歲，大學畢業，身高168cm，52kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
余詠童 (Trixie Yu)，24歲，
大學畢業，身高168cm，52kg。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
一共6集真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》將於8月9至11日（周一至三）及8月16至18日（周一至三）晚上10時30分於翡翠台播映。

(左起)陳懿德 馬嘉希 邵初 余曉蕙 余詠童。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
(左起)陳懿德 馬嘉希 邵初 余曉蕙 余詠童。（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
(左起)王嫿嫿 戴佳敏（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）
(左起)王嫿嫿 戴佳敏（圖片來源：香港小姐2021官方圖片）

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