香港小姐2021準決賽｜「粗口港姐」梁允瑜Chloe率先被foul 面露失望之情

《香港小姐2021》今晚（22號）進行準決賽，廿位佳麗中只有十二位進入下月的總決賽，比賽到一半，率先淘汰四名佳麗，而由參加面試以來一直被視為大熱門的1號梁允瑜（Chloe），但負面新聞不斷，今晚率先被位foul出局，全場驚叫，司儀錢嘉樂都忍唔住話：「大家似乎覺得好奇怪﹗」似乎都不信她會被淘汰，而梁允瑜聽到自己被foul後，一臉失望強顏歡笑直至落台﹗

文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》截圖